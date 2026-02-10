Les assureurs européens pénalisés par les craintes sur l'IA

Le logo de l'assureur français Axa est visible à l'extérieur d'un bâtiment à Paris
MILAN, 10 février - Les actions des groupes d'assurance européens reculent mardi dans le sillage du repli accusé la veille par leurs homologues américains, déclenché par les craintes sur l'impact que les nouveaux outils d'intelligence artificielle (IA) pourraient avoir sur le secteur.
Hiscox, Mapfre, Admiral, Aviva et AXA reculent entre 2% et 3% vers 09h54 GMT. Le compartiment de l'assurance en Europe perd 1,38%.
Les courtiers américains Willis Towers Watson, Aon et Arthur J. Gallagher ont déjà souffert la veille, perdant de 9% à 12% après que la plateforme d'assurance en ligne Insurify a lancé un outil de comparaison basé sur l'IA et développé à partir de ChatGPT.
Cet outil permet aux utilisateurs d'obtenir des devis d'assurance personnalisés, de comparer les meilleures entreprises et de consulter les avis d'autres clients, selon sa propre description.
Un trader note que le marché américain est en retard par rapport au Royaume-Uni dans l'adoption des sites de comparaison de prix, mais a ajouté que les investisseurs sous-estimaient encore les risques que l'IA pourrait faire peser sur les assureurs européens.
(Rédigé par Danilo Masoni, version française Diana Mandia)
