Les assureurs de Samsung envisagent d'acquérir Canopius pour 1,5 milliard de dollars, selon le Korea Economic Daily

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de la déclaration de Samsung Fire and Marine Insurance dans le troisième point)
Les assureurs sud-coréens affiliés au groupe Samsung prévoient d'acquérir la société de réassurance londonienne Canopius en rachetant une participation supplémentaire de 50 % pour plus de 2 000 milliards de wons (1,47 milliard de dollars), a rapporté jeudi le Korea Economic Daily.
Voici quelques détails:
* Les deux assureurs Samsung, Samsung Fire and Marine Insurance Co 000810.KS et Samsung Life Insurance Co
032830.KS , devraient signer un accord en vue d'acquérir cette participation de 50 % auprès des principaux actionnaires, dont le gestionnaire d'actifs Centerbridge Partners, indique l'article, citant des sources anonymes du secteur.
* Samsung Fire et Samsung Life détiennent actuellement une participation de 40 % dans Canopius, précise l’article.
* Samsung Fire and Marine Insurance a déclaré dans un communiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce stade. Samsung Life Insurance n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.
* Samsung Life et Samsung Fire devraient financer cette acquisition grâce aux dividendes versés par Samsung Electronics
005930.KS , qui a enregistré un bénéfice d’exploitation record au deuxième trimestre, précise l’article.
* Les deux sociétés détiennent des participations importantes dans le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.
(1 $ = 1 358,2300 wons)
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