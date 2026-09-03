Les assureurs de Samsung envisagent d'acquérir Canopius pour 1,5 milliard de dollars, selon le Korea Economic Daily

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Samsung Fire and Marine Insurance dans le troisième point)

Les assureurs sud-coréens affiliés au groupe Samsung prévoient d'acquérir la société de réassurance londonienne Canopius en rachetant une participation supplémentaire de 50 % pour plus de 2 000 milliards de wons (1,47 milliard de dollars), a rapporté jeudi le Korea Economic Daily.

Voici quelques détails:

* Les deux assureurs Samsung, Samsung Fire and Marine Insurance Co 000810.KS et Samsung Life Insurance Co

032830.KS , devraient signer un accord en vue d'acquérir cette participation de 50 % auprès des principaux actionnaires, dont le gestionnaire d'actifs Centerbridge Partners, indique l'article, citant des sources anonymes du secteur.

* Samsung Fire et Samsung Life détiennent actuellement une participation de 40 % dans Canopius, précise l’article.

* Samsung Fire and Marine Insurance a déclaré dans un communiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce stade. Samsung Life Insurance n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

* Samsung Life et Samsung Fire devraient financer cette acquisition grâce aux dividendes versés par Samsung Electronics

005930.KS , qui a enregistré un bénéfice d’exploitation record au deuxième trimestre, précise l’article.

* Les deux sociétés détiennent des participations importantes dans le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

(1 $ = 1 358,2300 wons)