Les assureurs de l'Obamacare demandent la deuxième plus forte hausse des primes depuis près d'une décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Les compagnies proposant des contrats d’assurance maladie dans le cadre de l’Obamacare pour l’année prochaine demandent des taux de primes représentant une hausse médiane de 14 % des primes par rapport aux tarifs de 2026, selon les données du groupe de recherche sur les politiques de santé KFF.

Le taux proposé pour 2027 représente la deuxième plus forte hausse depuis 2018, a indiqué le KFF. Les assureurs doivent soumettre leurs propositions aux autorités de régulation avant le 15 juillet, en détaillant les coûts prévus et les modifications tarifaires envisagées pour la nouvelle année.

Lorsque les compagnies d’assurance avaient demandé une hausse médiane de 18 % l’année dernière, elles avaient invoqué une augmentation prévue du nombre de patients à haut risque, ou plus malades, souscrivant à ces régimes, qui ne serait pas compensée par la présence d’adhérents en meilleure santé et moins coûteux.

Les assureurs s’attendent à ce que le groupe de patients présentant des besoins médicaux plus importants entraîne une hausse des primes de 4 % l’année prochaine, alors que les adhérents en bonne santé continueront de résilier leur couverture en 2027. L’inflation économique générale, la hausse du coût des médicaments et la consolidation accrue des prestataires de soins de santé sont également à l’origine de cette augmentation des primes, a indiqué la KFF.

Les adhésions à l’Obamacare ont baissé de 13 % en 2026, passant de 22,1 millions de personnes en 2025, après l’expiration des subventions supplémentaires destinées à aider les personnes à conserver leur couverture pendant la pandémie de COVID-19.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux estime désormais à 19,2 millions le nombre d’Américains affiliés aux régimes créés par la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) du président Barack Obama.

Sans ces subventions, les primes ont augmenté de 58 % en 2026 et les franchises ont augmenté d’environ 1 000 dollars supplémentaires par personne, selon les données de la KFF.

Pour compiler les données permettant de prévoir les hausses de tarifs en 2027, la KFF a analysé les déclarations de 77 assureurs dans 16 États et à Washington, D.C.

Entre 2025 et 2027, les primes devraient augmenter de plus de 33 %, sur la base des derniers tarifs proposés.

La plupart des personnes inscrites sur les marchés d’assurance dont les revenus sont inférieurs à 400 % du seuil fédéral de pauvreté restent éligibles à des subventions.

Des assureurs, notamment Centene CNC.N et UnitedHealth

UNH.N , ont signalé cette année une hausse des coûts médicaux dans leurs activités liées à l’Obamacare. CVS Health CVS.N a annoncé l’année dernière que sa filiale d’assurance Aetna ne proposerait plus de contrats Obamacare en 2026 en raison de la hausse des coûts prévue dans ce secteur.