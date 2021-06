Les asset managers sont appelés à annuler la dette des pays pauvres

(NEWSManagers.com) - Les plus grandes sociétés de gestion du monde devraient être contraintes d'annuler la dette des pays pauvres afin que ces derniers puissent faire face à la pandémie de Covid-19 et éviter des troubles majeurs, selon un rapport d'un groupe de de 50 organisations caritatives, le Réseau européen sur la dette et le développement (Eurodad), publié mercredi. Le rapport rappelle que les gouvernements du G20 ont déjà gelé les remboursements des prêts des pays à faible revenu pendant la pandémie dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette (DSSI), mais que les créanciers privés ont continué de se faire payer, sauf par des pays comme l'Argentine, l'Équateur, le Liban, le Belize et la Zambie qui se dirigeaient de toute façon vers un défaut de paiement.

Près de 550 obligations du secteur privé émises par 62 pays à revenu faible ou intermédiaire totalisent 691 milliards de dollars en principal et coûteront environ 330 milliards de dollars en service de la dette au cours des cinq prochaines années, selon le rapport. Les 25 principaux détenteurs connus de cette dette sont les américains BlackRock, Pimco et AllianceBernstein.AllianceBernstein, JPMorgan Chase et Amundi sont particulièrement présentes en Afrique subsaharienne, où les problèmes d'endettement sont les plus aigus.