Les armateurs Maersk et Hapag-Lloyd reprennent progressivement leurs activités sur la route maritime du canal de Suez

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* Les attaques des Houthis ont contraint à des détournements depuis fin 2023

* Le retour sur la route de la mer Rouge fait suite à des évaluations de sécurité approfondies

* L'action Maersk recule de 5,8 %, celle d'Hapag de 2,7 %

(Mise à jour des cours et ajout de commentaires des entreprises, paragraphes 4, 9 et 13)

Les groupes maritimes Maersk

MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd HLAG.DE vont reprendre certaines traversées via le canal de Suez dans le cadre de leur réseau commun « Gemini », a annoncé Maersk lundi, ce qui a pesé sur les actions des deux sociétés en raison de l’impact potentiel sur les taux de fret.

Le corridor commercial Asie-Europe passant par le canal de Suez avait été délaissé par la plupart des armateurs après les attaques perpétrées en mer Rouge par les Houthis du Yémen. Cela les avait contraints à emprunter la route beaucoup plus longue contournant le cap de Bonne-Espérance, en Afrique, mais les compagnies maritimes envisagent désormais de revenir sur la route de la mer Rouge.

« Cette décision prise conjointement avec Hapag-Lloyd fait suite à des évaluations approfondies de la situation sécuritaire dans la région de la mer Rouge et marque une étape vers un retour progressif vers le corridor trans-Suez », indique le communiqué de Maersk.

Les modifications apportées au service AE15, qui relie l’Asie, la Méditerranée et l’Europe, permettront de réduire la durée du trajet de quatre semaines, a déclaré un porte-parole de Hapag-Lloyd.

LA ROUTE LA PLUS RAPIDE ENTRE L'EUROPE ET L'ASIE

La route passant par le canal de Suez et la mer Rouge est la plus rapide entre l’Europe et l’Asie et représentait 10 % du commerce maritime mondial avant le début des attaques, selon les données de Clarksons Research.

Les trajets plus longs contournant l’Afrique ont fait grimper les tarifs de transport maritime, rendant le fret plus coûteux.

Maersk et Hapag-Lloyd n’ont pas l’intention de modifier les autres services de la coopération Gemini, a précisé Maersk, ajoutant qu’elles continueraient à suivre de près la situation au Moyen-Orient.

« Toute modification des services au sein de la coopération Gemini restera subordonnée au maintien de la stabilité dans la région de la mer Rouge et à l’absence de toute escalade des conflits dans la région », a ajouté la société.

À 12h51 GMT, les actions de Maersk et d’Hapag-Lloyd étaient en baisse respectivement de 5,8 % et 2,7 %.

« Nous considérons cela comme une première étape qui ouvrira la voie à un retour complet en mer Rouge d’ici la fin de l’année », a déclaré Haider Anjum, analyste chez Jyske Bank, dans une note adressée à ses clients.

« Un retour complet, et donc une gestion plus efficace des capacités, combiné à la perspective de la livraison de nouveaux navires en 2027 et 2028, devrait exercer une pression sur les taux de fret et, par conséquent, sur les résultats des compagnies maritimes. »

Maersk et Hapag-Lloyd ont repris mi-février leur service conjoint ME11 — reliant l’Inde et le Moyen-Orient à la Méditerranée via le canal de Suez —, les navires naviguant sous escorte navale.

Toutefois, les transits par la mer Rouge ont été suspendus fin février après le déclenchement de la guerre en Iran , a indiqué Maersk lundi dans un communiqué distinct envoyé par e-mail.