Les arguments de MSCI contre les actions indonésiennes et les répercussions à hauteur de 65 milliards de dollars

Le fournisseur mondial d'indices MSCI a déclaré la semaine dernière qu'il envisageait de reclasser le marché boursier indonésien de la catégorie “marchés émergents” à celle de “marché autonome”, ce qui a déclenché une vague de ventes qui a fait perdre environ 65 milliards de dollars de capitalisation boursière le jour même de l'annonce.

Cette annonce constitue le dernier revers en date pour les marchés indonésiens cette année, après que MSCI eut pour la première fois fait part en janvier de ses inquiétudes quant à l'attractivité des actions indonésiennes pour les investisseurs . Jakarta avait alors réagi en promettant une série de réformes visant à répondre à ces préoccupations.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS DE MSCI ?

MSCI a déclaré la semaine dernière que Jakarta n'avait pas réalisé de “progrès suffisants” pour démontrer la mise en œuvre cohérente des réformes du marché et leur impact durable, tandis que la faiblesse de l'application de la réglementation restait une source de préoccupation.

Le fournisseur d'indices avait indiqué en janvier que ses clients avaient signalé des problèmes liés aux données de marché, qui ne permettaient pas de déterminer clairement quelle proportion des actions des entreprises indonésiennes pouvait être librement négociée, ni comment la Bourse classait les actionnaires.

MSCI a indiqué que ses clients avaient mis en avant des structures d'actionnariat opaques et des comportements de transactions coordonnés qui nuisaient à une “formation correcte des prix”, suggérant que les cours de certaines actions indonésiennes étaient artificiellement soutenus, ce qui soulevait des questions quant à la transparence, la surveillance et la gouvernance.

Cela signifiait que l'Indonésie ne répondait pas aux exigences et aux normes applicables aux marchés classés dans la catégorie “marchés émergents”, et qu'elle risquait d'être rétrogradée au rang de “marché frontalier”.

QU'A FAIT L'INDONÉSIE DEPUIS LORS ?

L'avertissement initial de MSCI en janvier a entraîné des démissions massives de hauts responsables, qui ont été remplacés par des personnalités largement connues et bénéficiant de la confiance des marchés.

L'autorité de régulation financière indonésienne (OJK) a ensuite doublé la règle relative au flottant des sociétés cotées, la faisant passer de 7,5% à 15%, a introduit des obligations d'information plus strictes pour les actionnaires détenant au moins 1% du capital et a élargi la classification des types d'actionnaires.

Les règles relatives au capital minimum des sociétés de bourse et de certains gestionnaires d'actifs ont également été renforcées afin de réduire le risque de manipulation du marché.

La Bourse (IDX) a publié en avril une liste des titres présentant une forte concentration de l'actionnariat, dans le but de mettre en lumière d'éventuelles opérations de marché coordonnées.

Malgré ces mesures, MSCI a prolongé son examen de l'Indonésie de juin à novembre. Une série de nouvelles mesures a suivi.

L'IDX a déclaré qu'elle ajouterait 37 titres à sa liste d'entreprises présentant une forte concentration de l'actionnariat et qu'elle adopterait, début octobre, de nouvelles réformes telles que la modification des règles relatives aux introductions en Bourse en supprimant l'exigence d'un cours minimum par action afin de rendre les actions plus abordables et de faciliter la levée de fonds, dans la lignée de la suppression antérieure du cours plancher des actions.

Cependant, MSCI a annoncé la semaine dernière – un mois avant son examen prévu – qu'il entamait une procédure visant à reclasser l'Indonésie à un niveau encore inférieur à celui de “marché frontières”, c'est-à-dire au statut de “marché autonome”.

QUE FAIT L'INDONÉSIE ACTUELLEMENT ?

Malgré les réformes annoncées, MSCI a déclaré que des préoccupations importantes subsistaient concernant le dysfonctionnement du marché, notamment la persistance de soupçons de comportements de transactions coordonnés et l'absence de preuves d'une application effective de la réglementation.

Quelques heures après l'annonce de MSCI la semaine dernière, l'OJK a infligé un total de 2.100 milliards de roupies (116,41 millions de dollars) d'amendes à des entités impliquées dans les transactions des actions de trois sociétés. Ces amendes étaient liées à des pratiques de manipulation du marché.

Au-delà des amendes, les autorités indonésiennes ont également fait appel à la police pour enquêter sur “les violations présumées ou les actes criminels sur le marché des capitaux”. Le chef de la police a promis une “action ferme” afin de garantir la sécurité juridique sur le marché des capitaux.

Les autorités de Jakarta ont indiqué qu'elles s'entretiendraient avec MSCI afin de clarifier ses préoccupations, qu'elles qualifient de “choc”. Jakarta dispose jusqu'au 30 avril 2027 pour apaiser les inquiétudes de MSCI et éviter une reclassification du marché. MSCI annoncera sa décision au plus tard le 30 juin.

Dans le même temps, pour endiguer la vague de ventes, l'IDX a abaissé la limite quotidienne de baisse des cours boursiers de 15% à 7% afin de limiter la volatilité du marché.

POURQUOI MSCI EST-IL ESSENTIEL POUR L'INDONÉSIE ?

Un passage au statut “autonome” risquerait de couper la plus grande économie d'Asie du Sud-Est des flux de capitaux internationaux, la reléguant au rang de marché d'investissement marginal et la regroupant avec un ensemble de marchés “autonomes” , parmi lesquels figurent le Liban et le Zimbabwe.

Le passage au statut “autonome” exercerait une pression supplémentaire sur l'économie indonésienne, le marché ayant perdu environ 60 milliards de dollars rien que vendredi, à la suite de la récente annonce de MSCI. Ce chiffre porte à 350 milliards de dollars la valeur boursière perdue depuis janvier.

L'indice de référence boursier de Jakarta, a chuté de plus de 5% lundi après avoir plongé de 11,6% vendredi – la plus forte baisse journalière enregistrée depuis près de trois décennies –, faisant de ce marché celui qui affiche la plus mauvaise performance au monde, avec une chute de plus de 40% depuis le début de l'année.

La roupie, qui a également subi la pression d'un dollar américain fort ainsi que des inquiétudes des investisseurs concernant les risques budgétaires, est déjà la devise la moins performante de la région, avec une baisse de plus de 7% depuis le début de l'année.

(1 $ = 18.040,0000 roupies)