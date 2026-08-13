Les anticipations de hausse des taux laissent les gains enregistrés par le yen après l'intervention à la merci de la Banque du Japon

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* Une intervention conjointe avec le Trésor américain et la Corée du Sud a entraîné une hausse du yen d'environ 5% fin juillet et début août

* Les marchés tablent sur une probabilité de 76% d’une hausse des taux par la Banque du Japon en septembre, contre 24% le 30 juillet

* Scott Bessent a exhorté Tokyo à accompagner cette intervention par des fondamentaux et une politique favorable

par Rocky Swift et Junko Fujita

Les efforts conjoints du Japon et des États-Unis pour soutenir le yen, alors en difficulté, il y a deux semaines, ont renforcé les anticipations des marchés selon lesquelles la Banque du Japon devra relever ses taux plus rapidement et plus fortement, ce qui augmente l'enjeu pour la devise lors de la réunion de politique monétaire du mois prochain .

L’intervention coordonnée entre le Japon, le Trésor américain et la Corée du Sud a entraîné une hausse d’environ 5% du yen fin juillet et début août, un gain qu’il peine depuis à conserver.

Mais une forte réévaluation des anticipations de taux, alimentée par l’idée d’une pression américaine, a ajouté 25 points de base de hausses anticipées cette année, les traders se ralliant à l’idée que la Banque du Japon pourrait enfin commencer à soutenir le yen.

Cela accentue la pression sur les décideurs politiques pour qu’ils répondent à ces attentes, sous peine de voir la devise, déjà ancrée à ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies, connaître une nouvelle chute.

“Nous avons besoin d’une position plus restrictive de la part de la Banque du Japon, ce que le marché tente d’intégrer dans ses cours, mais en même temps, nous avons besoin d’une confirmation”, a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises chez OCBC à Singapour. “S’ils ne le font pas, le yen s’affaiblira.”

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclenché cette initiative en exhortant le Japon à donner suite à l’intervention conjointe par des “mesures politiques et des fondamentaux”, ce qui a été interprété comme une incitation adressée à la Première ministre Sanae Takaichi à modérer sa position accommodante et à laisser la Banque du Japon relever ses taux.

“Avec l’affaiblissement des pressions politiques, il est possible que la Banque du Japon accélère le rythme de ses hausses de taux”, a déclaré Takahide Kiuchi, économiste exécutif au Nomura Research Institute.

Selon les données de Tokyo Tanshi, les marchés estiment actuellement à 76% la probabilité d’une hausse en septembre, contre 24% le 30 juillet.

D’UNE INTERVENTION SOLITAIRE À UNE INTERVENTION CONJOINTE

Pris dans une tendance à la baisse à long terme due en grande partie aux écarts de taux d’intérêt avec les États-Unis, le yen s’est encore davantage déprécié cette année, alors que Mme Takaichi menait une politique de relance massive et que la Banque du Japon retardait ses hausses de taux. Après une série d’interventions unilatérales record menées par le Japon en avril-mai qui n’ont pas réussi à inverser la tendance, les États-Unis se sont joints à une nouvelle vague d’achats de yens.

Le ministère japonais des Finances s’est engagé à ne pas hésiter à intervenir à nouveau après que l’opération coordonnée d’achat de yens menée les 30 et 31 juillet avec le Trésor américain — la première du genre depuis 1998 — a permis de sortir la devise de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 163,99 pour un dollar. Le yen a bondi jusqu’à 155,20 dans les jours qui ont suivi, mais s’est depuis affaibli pour repasser au-dessus du seuil des 159.

Dans le cadre du nouveau plan d’intervention , le Japon peut emprunter des dollars en nantissant ses avoirs en bons du Trésor américain via le mécanisme de pension FIMA, plutôt que de les vendre directement pour financer de futurs achats de yens.

Ce mécanisme de financement témoigne de l’engagement politique entre Tokyo et Washington à fixer un plafond pour le taux directeur dollar-yen autour de 160, a déclaré Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management.

“La FIMA est moins un outil de financement qu’un outil de dissuasion, un filet de sécurité quasi-bazooka qui oblige les marchés à y réfléchir à deux fois avant de tester la détermination des décideurs politiques”, a-t-il déclaré.

LA HAUSSE DES TAUX DE LA BOJ, “SEUL REMÈDE”

Au-delà des interventions, la Banque du Japon (BOJ) est le prochain facteur qui déterminera si la stabilité du yen tiendra le coup au-delà du prochain test des marchés.

“À court terme, le seul remède à la faiblesse du yen est que la Banque du Japon relève ses taux”, a déclaré Katsutoshi Inadome, stratège senior chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Mizuho Securities fait partie des sociétés de courtage qui ont avancé à septembre leur scénario de base pour la prochaine hausse, soulignant le ton étonnamment “restrictif” adopté par la Banque du Japon dans son résumé des opinions de juillet. Mizuho a également relevé sa prévision de pic de taux de dépôt de 1,50% à 1,75%.

Il est certain que le yen reste confronté à des vents contraires. Les inquiétudes concernant le déficit budgétaire du Japon et les baisses d’impôts non financées persistent, exerçant une pression à la hausse sur les rendements des obligations d’État et sapant l’impact durable de l’intervention, ont indiqué dans une note les stratèges en devises de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Cela remet la pression sur la Banque du Japon (BOJ). Les rendements obligataires et les taux de swap anticipant déjà une hausse en septembre, un nouveau report de la part de la banque centrale serait interprété comme “une trahison du marché”, a déclaré Rinto Maruyama, stratège senior en devises et taux d’intérêt chez SMBC Nikko Securities.

“Les acteurs du marché perdraient confiance dans la capacité de la Banque du Japon à poursuivre sa trajectoire de hausse des taux”, a ajouté Rinto Maruyama. “Dans ce cas, le yen s'affaiblirait et les rendements obligataires à long terme grimperaient à mesure que les craintes inflationnistes s'intensifieraient.”