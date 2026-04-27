Les anticipations d'inflation du public britannique reculent en avril, selon une enquête Citi/YouGov

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* Les anticipations à court terme reculent à 5 % en avril, contre 5,4 % en mars

* Le chiffre à long terme recule à 4,2 %, contre 4,5 %

* "Peu de raisons pour l'instant" d'adopter une position plus restrictive, selon le rapport

(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles sur la position de la banque centrale) par Muvija M et David Milliken

Les anticipations d'inflation à court et à long terme des Britanniques ont baissé en avril, selon les résultats surprenants d'une enquête mensuelle menée par YouGov pour la banque américaine Citi, qui a indiqué que ces données ne donnaient pas à la Banque d'Angleterre de base solide pour adopter une position plus restrictive.

Les anticipations d'inflation à court terme sont tombées à 5 % en avril, contre 5,4 % en mars, tandis que celles à long terme ont reculé à 4,2 %, contre 4,5 % le mois précédent, selon l'enquête publiée lundi.

Ces chiffres devraient être une bonne nouvelle pour la Banque d'Angleterre, qui surveille les répercussions de la guerre en Iran.

Bien que le public soit un piètre prédicteur de l'inflation, la BoE surveille attentivement ses anticipations à la recherche de signes indiquant que les pressions sur les prix s'ancrent de manière permanente dans les mentalités, ce qui pourrait à son tour influencer les décisions en matière de taux d'intérêt.

"Nous pensons qu'il y a encore de bonnes raisons de ne pas tenir compte de la volatilité de ces séries pour l'instant, jusqu'à ce que celle-ci s'atténue et que la tendance devienne plus claire", indique le rapport Citi/YouGov.

"PEU DE FONDEMENT POUR L'INSTAURATION D'UNE POLITIQUE PLUS RESTRICTIVE"

Il indique que la forte hausse enregistrée en mars – lorsque les anticipations d’inflation pour l’année à venir ont affiché leur plus forte augmentation mensuelle en plus de 20 ans – pourrait s’expliquer par une flambée des prix des carburants liée à la guerre en Iran, qualifiant ce phénomène d’"anormal".

Les chiffres d'avril suggèrent que les anticipations d'inflation reculent à mesure que les prix du pétrole, et en particulier les prix à terme, redescendent à des niveaux légèrement inférieurs, indique le rapport.

Il ajoute que la tendance devrait finir par reprendre son chemin à la baisse, en supposant un retour à la normale sur les marchés de l'énergie au cours des prochains mois.

"Tant que la volatilité est explicable et que les anticipations semblent à la fois modérées et ancrées, nous pensons qu’il n’y a pas encore de raison valable d’utiliser ces données comme argument convaincant en faveur d’une position politique plus restrictive", indique le rapport.