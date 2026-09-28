Les anticipations d'inflation à long terme au Royaume-Uni ont atteint en septembre leur plus haut niveau depuis près de 15 mois, selon une enquête Citi/YouGov

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Les anticipations d’inflationà long terme du public britannique ont frôlé en septembre leur plus haut niveau depuis plus d’un an , accentuant la pression sur la Banque d’Angleterre alors qu’elle envisage de relever ses taux d’intérêt, selon une enquête de la banque américaine Citi et de l’institut de sondage YouGov publiée lundi.

Les anticipations d’inflation pour les 12 prochains mois ont atteint 4,5% en septembre, contre 3,9% en août, tandis que celles concernant la hausse des prix à plus long terme sont passées de 4,1% à 4,3% – leur plus haut niveau depuis juin 2025, à l’exception du mois de mars.

"Cela place la série à seulement 15 points de base de son pic de mars et, si l’on exclut le chiffre de mars, au plus haut niveau enregistré depuis juin 2025", a indiqué Citi.

La Banque d’Angleterre surveille de près les signes indiquant que la flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran pourrait se transformer en pressions inflationnistes durables.

Citi a relevé une divergence entre son sondage mené auprès d’un peu plus de 2 000 ménages britanniques et d’autres enquêtes sur les anticipations d’inflation, telles que le "Decision Maker Panel" de la BoE auprès des entreprises.

"Si l’on examine la série prévisionnelle à un an, l’écart entre Citi/YouGov et le DMP s’élevait, en août, à 86 points de base – bien au-dessus de la moyenne historique de 16 points de base", a déclaré Citi.

L’écart entre les anticipations du mois d’août était proche d’un niveau record et devrait encore se creuser après la publication des prochaines données de la BoE, a ajouté la banque.

Citi a indiqué qu’il était difficile de savoir si la BoE accorderait davantage de poids aux opinions des entreprises, qui fixent les prix, ou à celles des ménages, qui peuvent influencer les revendications salariales mais sont sensibles aux hausses à court terme des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

"Tout bien considéré, nous pensons que cette dernière option reste la plus probable pour se prémunir contre l’inflation future, même si les signes d’une pression généralisée sur les prix restent pour l’instant plus limités", a déclaré Citi.