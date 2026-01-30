 Aller au contenu principal
Les anciens administrateurs de Ben & Jerry's contestent les efforts déployés par Magnum pour mettre en place un conseil d'administration indépendant
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Marrow

Les administrateurs retirés du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's ont contesté devant un tribunal américain les plans de Magnum Ice Cream Company MICCT.AS visant à nommer de nouveaux administrateurs, l'accusant d'abus de pouvoir.

Unilever ULVR.L conserve une participation de 19,9 % dans Magnum, propriétaire de Ben & Jerry's, qui a vu le jour lorsque le conglomérat de biens de consommation s'est séparé de son unité de crème glacée en décembre.

Depuis 2024, Ben & Jerry's, dont le siège est dans le Vermont, et son conseil d'administration indépendant se battent contre Unilever, et maintenant contre Magnum, devant un tribunal de district américain à New York pour ce qu'ils considèrent comme des efforts visant à saper la mission sociale de la marque et l'autonomie du conseil d'administration. La présidente du conseil d'administration de Ben & Jerry's, Anuradha Mittal, a été évincée en décembre après que Magnum l'a jugée inapte à exercer ses fonctions. Cinq autres administrateurs ont maintenant quitté le conseil d'administration , Magnum ayant introduit une limitation des mandats à neuf ans et exigé le respect de son code d'intégrité commerciale.

Les relations entre Ben & Jerry's et sa société mère ont commencé à s'effilocher en 2021 lorsque Ben & Jerry's a déclaré qu'elle cesserait de vendre en Cisjordanie occupée par Israël et la détérioration des liens a été une épine constante dans le pied de Magnum alors qu'elle se préparait à entrer en bourse.

Magnum, qui n'a pas fait de commentaire immédiat vendredi, a déclaré qu'elle restait déterminée à soutenir l'équipe de Ben & Jerry's et qu'elle attendait avec impatience la mise en place d'un conseil d'administration "rafraîchi".

Les anciens administrateurs ont déclaré, dans une déclaration accompagnant une requête en justice déposée le 29 janvier, que l'affirmation de Magnum selon laquelle elle peut nommer un président du conseil d'administration indépendant, comme l'a rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière, était erronée. "Un président nommé par la société mère n'est pas indépendant par définition", ont déclaré les anciens administrateurs, soulignant que seul un conseil d'administration indépendant peut nommer ou révoquer des administrateurs indépendants.

"Cette autorité a été intentionnellement retirée à la société mère pour garantir l'indépendance de Ben & Jerry - et c'est toujours le cas aujourd'hui", ont déclaré les administrateurs.

