Les analystes voient des risques pour les entreprises de technologies médicales spécialisées dans les interventions non urgentes après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices par HCA

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15 juillet - ** RBC Capital Markets estime que les fabricants de dispositifs médicaux fortement exposés aux interventions non urgentes pourraient subir des pressions à l’approche de la publication des résultats du deuxième trimestre, après l’avertissement lancé par HCA Healthcare HCA.N concernant la baisse du nombre d’interventions chirurgicales et l’augmentation du nombre de patients non assurés

** Les échanges de RBC avec le directeur financier d’un hôpital du Massachusetts ont révélé une baisse d’environ 5 % du volume des interventions au cours des trois derniers mois, principalement due au report des chirurgies non urgentes, en particulier en orthopédie

** La société de courtage considère que Zimmer Biomet

ZBH.N est la plus exposée en raison de son orientation vers l’orthopédie, tandis qu’Intuitive Surgical ISRG.O , GE HealthCare GEHC.O et Stryker SYK.N pourraient également subir les effets négatifs d’une baisse des dépenses d’investissement des hôpitaux

** RBC estime que l’électrophysiologie, la cardiologie interventionnelle et les interventions cardiaques structurelles restent relativement résistantes, ce qui favorise des titres tels que Johnson & Johnson JNJ.N , Edwards Lifesciences EW.N , Abbott ABT.N , Boston Scientific BSX.N et Medtronic MDT.N

** L'avertissement de HCA a pesé mardi sur les valeurs du secteur des dispositifs médicaux, avec ISRG en baisse de 6,8 %, SYK de 6,2 %, MDT de 5,1 %, BSX de 4,5 %, Abbott de 3,4 % et ZBH de 3,2 %

** Une enquête menée par Citi auprès de 40 dirigeants d’hôpitaux a révélé qu’environ 70 % d’entre eux ont signalé des difficultés liées à l’ACA au deuxième trimestre, mais 86 % s’attendent à ce que les patients dont les soins ont été reportés reviennent au second semestre 2026, ce qui suggère que la pression pourrait être temporaire plutôt que structurelle