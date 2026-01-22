Les analystes revoient à la baisse les perspectives d'Halliburton en raison de la demande attendue en Amérique du Nord

22 janvier - ** La société de services pétroliers Halliburton

HAL.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , grâce à une demande soutenue de services et d'équipements sur les marchés internationaux

** La société ajoute qu'elle cherchera à revenir au Venezuela dès que les conditions commerciales et juridiques, y compris la certitude des paiements, seront résolues dans ce pays d'Amérique du Sud

** L'entreprise prévoit que les revenus internationaux seront stables ou en légère hausse en 2026; elle s'attend à ce que les revenus de l'Amérique du Nord en 2026 diminuent dans la partie haute de la fourchette à un chiffre par rapport à 2025

** En 2025, HAL était en hausse de ~4%

LES ANALYSTES PERÇOIVENT LES PERSPECTIVES COMME UN VERRE À MOITIÉ PLEIN

** J.P. Morgan ("Overweight"; PT: $35) dit, "Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires de la société diminue de 2% en 2026, avec une augmentation de 1,9% sur les marchés internationaux et une baisse de 7,6% sur les marchés nord-américains"

** RBC Capital Markets ("Outperform"; PT: $38) considère que la croissance provenant de l'augmentation de l'extraction de pétrole au Venezuela reste un "joker potentiel"

** Les perspectives sont généralement conformes à celles de la Bourse, même si nous aurions pu penser que l'Amérique du Nord serait un peu plus performante

** Stifel ("Buy"; PT: $36) prévoit un rebond en 2027 pour l'Amérique du Nord