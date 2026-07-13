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Les analystes nuancent la hausse de 10% des livraisons de Stellantis
information fournie par AOF 13/07/2026 à 10:12

(Zonebourse.com) - Ce matin, le constructeur automobile multi-marques (-0,01%, à 4,834 EUR) a dévoilé son estimation de livraisons consolidées pour le deuxième trimestre 2026, faisant apparaître une progression de 10%, à environ 1,6 million d'unités.

En Amérique du Nord, les volumes ont bondi de 38%, soit 122 000 unités. Le groupe a fait état d'un accueil favorable de ses nouveaux modèles et restylages phares, ainsi que de stocks stratégiquement constitués avant les fermetures estivales d'usines.

L'avis des analystes sur l'Amérique du Nord...

Pour AlphaValue, cette évolution est certes positive, mais la forte hausse était largement anticipée en raison d'une base de comparaison particulièrement faible. Pour les analystes, la principale interrogation est de savoir si le groupe sera capable de regagner durablement des parts de marché tout en rétablissant sa rentabilité, sans recourir à une politique tarifaire agressive, ni augmenter les ventes aux flottes.

De son côté, Oddo BHF met l'accent sur la reconstitution importante de stocks chez les concessionnaires. Pour le broker, une partie de la surperformance observée au deuxième trimestre semble liée au réapprovisionnement du réseau de distribution plutôt qu'à une demande finale plus soutenue. Il ajoute que cette publication "soulève des interrogations sur la qualité et la pérennité des volumes au second semestre".

... et sur l'Europe

Selon Stellantis, en Europe, ses livraisons ont augmenté de 5%, soit 39 000, grâce aux véhicules électriques à batterie. En outre, la plateforme d'entrée de gamme "Smart Car" (Citroën C3, Fiat Grande Panda, Opel Frontera) a montré sa pertinence avec une hausse de 51% ( 41 000 unités), compensant largement le déclin des SUV compacts de génération précédente.

Chez AlphaValue, les analystes évoquent une performance résiliente soutenue par l'offensive produits du groupe et des ajustements ciblés de prix. Oddo BHF ajoute que la bonne dynamique a également été portée par la contribution de Leapmotor, avec 33 000 véhicules, soit 25 000 de plus qu'avant. Le broker souligne que cette dynamique a toutefois été partiellement compensée par le recul des anciens modèles du segment des SUV compacts.

Oddo BHF a confirmé sa recommandation à neutre, et sa cible de cours à 8 EUR sur le titre Stellantis.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 10:12:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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