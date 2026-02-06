 Aller au contenu principal
Les analystes estiment que l'augmentation des dépenses d'investissement d'Amazon correspond à la demande
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Amazon AMZN.O a prévu jeudi une hausse de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, rejoignant ses pairs dans une frénésie de dépenses pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle

** Les actions ont baissé de 7,4 % à 206,18 $ avant la mise sur le marché

LA MARGE D'ERREUR SE RÉDUIT

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 300 $) dit que la force d'Amazon dans la croissance d'AWS justifie les dépenses

** Citigroup ("buy", PT: $265) déclare que "compte tenu des tendances de la demande et des opportunités futures potentielles de l'IA, nous pensons que cet investissement est la bonne chose à faire à plus long terme"

** RBC Capital Markets ("surperformer", PT: 300 $) déclare que "AMZN met clairement à l'épreuve la patience des investisseurs - et on ne peut pas lutter contre 200 milliards de dollars"

** MoffettNathanson ("acheter", PT: $283) dit qu'AMZN ne dépenserait pas 200 milliards de dollars au cours de l'année fiscale 26 s'ils n'avaient pas les signaux de demande appropriés, cependant ils signalent que "la marge d'erreur se réduit"

** Pivotal Research ("buy", PT: $300) est convaincu que les dépenses d'investissement d'Amazon sont directement liées à la force de la demande, ce qui se traduira par de solides rendements financiers à l'avenir

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,1400 USD NASDAQ -4,66%
06/02/2026

