Les Américains revenant de la RDC doivent entrer aux États-Unis par l'aéroport de Washington Dulles, selon le Département d'État

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Les Américains qui se sont rendus en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des trois dernières semaines doivent obligatoirement rentrer aux États-Unis via l'aéroport de Washington Dulles afin de se soumettre à des contrôles renforcés, a déclaré le Département d'État.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis ont mis en place des contrôles sanitaires renforcés à l'aéroport de Dulles en réponse à l'épidémie d'Ebola. Un vol Air France AIRF.PA reliant Paris à Détroit mercredi a été dérouté vers Montréal après qu'un passager en provenance de la RDC s'est embarqué “par erreur”, a déclaré le CBP.

Lundi, le CDC a annoncé qu’il suspendait l’entrée sur le territoire américain des voyageurs ayant séjourné en RDC et au Soudan du Sud au cours des semaines précédant leur arrivée, afin de réduire le risque de propagation d’Ebola.