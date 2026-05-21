 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Américains revenant de la RDC doivent entrer aux États-Unis par l'aéroport de Washington Dulles, selon le Département d'État
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Américains qui se sont rendus en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des trois dernières semaines doivent obligatoirement rentrer aux États-Unis via l'aéroport de Washington Dulles afin de se soumettre à des contrôles renforcés, a déclaré le Département d'État.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis ont mis en place des contrôles sanitaires renforcés à l'aéroport de Dulles en réponse à l'épidémie d'Ebola. Un vol Air France AIRF.PA reliant Paris à Détroit mercredi a été dérouté vers Montréal après qu'un passager en provenance de la RDC s'est embarqué “par erreur”, a déclaré le CBP.

Lundi, le CDC a annoncé qu’il suspendait l’entrée sur le territoire américain des voyageurs ayant séjourné en RDC et au Soudan du Sud au cours des semaines précédant leur arrivée, afin de réduire le risque de propagation d’Ebola.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,1900 EUR Euronext Paris 0,00%
UNITED AIRLINES
95,4600 USD NASDAQ -2,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 107,85 -0,12%
Pétrole Brent
107,54 +2,26%
EUTELSAT
3,708 +18,47%
STELLANTIS
6,096 -5,16%
ELIOR GROUP
2,07 -26,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank