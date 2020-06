Les Américains dominent la distribution de fonds transfrontières

(NEWSManagers.com) - Les cinq sociétés de gestion qui commercialisent des fonds dans le plus grand nombre de pays au monde sont Franklin Templeton, Fidelity, HSBC, BlackRock et Invesco, selon PwC Luxembourg, qui publie la vingtième édition de son étude sur la distribution mondiale de fonds. Quatre d' entre elles sont basées aux Etats-Unis, tandis que HSBC vient du Royaume-Uni.

Franklin Templeton est le numéro un incontesté du classement. La société de gestion distribue ses fonds dans pas moins de 58 pays, soit 10 de plus que le numéro deux, Fidelity (48). HSBC est présent dans 45 pays, BlackRock, la plus grande société de gestion au monde, ne couvre " que " 40 pays, et Invesco, 39.

La première société de gestion française du classement de PwC est Amundi. En distribuant ses fonds dans 37 pays, le gestionnaire du groupe Crédit Agricole arrive septième. BNP Paribas se classe dixième avec 35 pays, Axa IM est 29ème (25 pays), Lyxor est 36ème (24 pays), Lazard Asset Management est 54ème (21 pays). Natixis Investment est loin derrière, à la 68ème place (19 pays) et Oddo est 88ème (16 pays).

Une croissance tirée par les ETF

PwC recensait 14.031 fonds transfrontières dans le monde fin 2019. Cela représente près du double des 7.441 fonds enregistrés en 2009. Sur dix ans, la croissance annualisée a été de 6,55 %. Entre 2018 et 2019, la hausse a été moindre, de 2,65 %. Elle a été tirée par les ETF, dont le nombre a progressé de 7,8 % à 4.780 fonds.

Le nombre d' enregistrement de fonds est ressorti à 121.458, soit une hausse de 7,02 % sur un an, en ligne avec le taux de croissance annualisé sur 10 ans (+7,57 %).

La plupart des pays européens ont enregistré une croissance des enregistrements de fonds transfrontières en 2019, à l' exception de l' Estonie, la Grèce, Guernesey, Jersey, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Le marché le plus dynamique en 2019 a été la Norvège, avec 939 nouveaux enregistrements de fonds (+23 %).

Concernant la France, 362 enregistrements de fonds ont été comptabilisés, soit une progression de 4 %.

Pour finir, le Luxembourg reste le domicile phare des fonds transfrontières, avec 58 % des fonds de ce type qui y sont basés, devant l' Irlande (31 %). Les cinq destinations principales de ces fonds luxembourgeois sont l' Allemagne, la Suisse, la France, l' Autriche et le Royaume-Uni.