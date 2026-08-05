Les ambitions de SpaceX dans le secteur de la téléphonie mobile bousculent le marché américain des télécommunications ; les analystes débattent de la menace que cela représente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX prévoit de développer des services mobiles terrestres

* La société ne communique pas le coût prévu, mais affirme que ce projet sera efficient en capital

* Les actions de Verizon, AT&T et T-Mobile reculent de 2,2% à 4%

(Mise à jour de l'évolution des cours, ajout d'une citation au paragraphe 12) par Harshita Mary Varghese et Akash Sriram

L'ambition de SpaceX SPCX.O de mettre en place un service mobile à part entière a inquiété les investisseurs du secteur américain de la téléphonie mobile, l'entreprise ayant dévoilé des projets qui pourraient à terme opposer Starlink aux leaders du secteur que sont Verizon, AT&T et T-Mobile.

SpaceX a acquis 65 mégahertz de licences de spectre sans fil auprès d’EchoStar ECHO.O pour un montant total de 19,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans le cadre de deux transactions annoncées l’année dernière, offrant ainsi à Starlink les fréquences nécessaires pour se développer dans les services mobiles.

“Le spectre que nous avons acheté à EchoStar comporte effectivement des composantes terrestres, nous avons donc bien l’intention de développer un réseau terrestre”, a déclaré mardi Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Mme Shotwell a précisé que la société allait mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faire de Starlink “un véritable service mobile” et qu’elle comptait attirer “un nombre non négligeable” de clients provenant des trois grands opérateurs de téléphonie mobile.

Ces déclarations constituent à ce jour l’indication la plus claire de la part de SpaceX quant à son intention d’associer son réseau satellitaire à une infrastructure au sol afin d’offrir un service mobile plus étendu, allant au-delà de son service actuel de connexion directe aux appareils destiné aux zones non couvertes par le réseau cellulaire.

Les actions de Verizon VZ.N , d’AT&T T.N et de T-Mobile

TMUS.O ont chuté de 1% à 2,4% lors des échanges avant l’ouverture du marché mercredi.

Les activités de connectivité de Starlink et de SpaceX dans leur ensemble restent le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant les investissements coûteux de Musk dans l’IA, les centres de données et les fusées de nouvelle génération.

Les analystes ont toutefois souligné que la transformation de Starlink en un opérateur mobile d’envergure nationale nécessiterait des années d’investissement et de mise en œuvre.

Les trois plus grands opérateurs de téléphonie mobile américains ont investi des centaines de milliards de dollars au cours des trois dernières décennies pour acquérir des licences de spectre, construire et moderniser leurs réseaux, et dépenser massivement pour attirer et fidéliser des abonnés — des avantages que, selon les analystes, SpaceX aurait du mal à égaler.

“À moins que Starlink ne parvienne à conclure un accord MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) avec l’un des opérateurs, ce qui lui assurerait une couverture de base, il est extrêmement difficile d’imaginer qu’un service proposé directement aux consommateurs par Starlink puisse rivaliser avec ceux des opérateurs au cours des cinq prochaines années”, a déclaré Craig Moffett, de MoffettNathanson.

Un MVNO fournit des services mobiles sans posséder de réseau cellulaire national. Il loue plutôt de la capacité réseau auprès d’un opérateur existant et commercialise ses services sous sa propre marque.

“Une acquisition semble être la voie la plus rapide pour SpaceX, qu’il s’agisse d’un opérateur de plus petite taille ou d’actifs apportant des fréquences, des stations de base et une clientèle”, a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown, ajoutant que les opérateurs sont peu susceptibles de louer de la capacité à un concurrent émergent.

Mme Shotwell a déclaré qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer sur le coût du déploiement de services mobiles, car l’entreprise a “de nouvelles idées géniales” sur la manière de s’y prendre, qui, selon elle, seraient efficaces en termes de capital.

“Cela n’a aucun sens pour SpaceX d’essayer de reproduire ce que les opérateurs terrestres ont mis 30 ans à construire avec 1.000 MHz à eux tous, en ne disposant que de 65 MHz”, a déclaré David Barden, de New Street Research.

Certains investisseurs ont estimé que le marché sous-estimait peut-être l’impact disruptif potentiel.

“Je pense sincèrement que ce qu’Elon a dit lors de la conférence téléphonique, à savoir que les investisseurs sous-évaluent cet aspect de l’activité, est tout à fait juste à mes yeux”, a déclaré David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

M. Wagner a ajouté que les opérateurs de téléphonie mobile traditionnels risquaient d’être dépassés par la volonté d’innovation de SpaceX.

Dans le cadre de son partenariat avec T-Mobile, SpaceX utilise les satellites Starlink pour fournir une connectivité directe aux smartphones compatibles en dehors de la couverture cellulaire traditionnelle, complétant ainsi le réseau de l’opérateur plutôt que de lui faire concurrence.