Les alliés des États-Unis rejettent la demande de soutien de Trump dans le détroit d'Ormuz

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* L'Allemagne, l'UE et le Royaume-Uni se montrent prudents en matière d'engagement militaire

* La Chine cherche la désescalade, l'UE envisage de modifier sa mission navale

(Ajout du commentaire du ministre néerlandais des affaires étrangères aux paragraphes 17 et 18)

Plusieurs alliés des États-Unis ont déclaré lundi qu'ils n'avaient pas l'intention dans l'immédiat d'envoyer des navires pour débloquer le détroit d'Ormuz, rejetant ainsi une demande du président Donald Trump pour un soutien militaire afin de maintenir la voie d'eau vitale ouverte.

M. Trump a demandé aux nations d'aider à surveiller le détroit après que l'Iran a répondu aux attaques américano-israéliennes en utilisant des drones, des missiles et des mines pour fermer efficacement le canal pour les pétroliers quitransportent normalement un cinquième du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié.

L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie font partie des alliés qui ont exclu toute participation à une mission dans le Golfe, du moins pour l'instant. D'autres pays se sont montrés plus circonspects, comme la Grande-Bretagne et le Danemark, qui ont déclaré qu'ils étudieraient les moyens d'apporter leur aide, tout en insistant sur la nécessité de désamorcer la situation et d'éviter de s'enliser dans la guerre.

"Qu'est-ce que (...) Donald Trump attend-il d'une poignée ou de deux poignées de frégates européennes qu'elles fassent dans le détroit d'Ormuz ce que la puissante marine américaine ne peut pas faire?" Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré lundi à Berlin qu'il minimisait les menaces de M. Trump selon lesquelles le fait de ne pas venir en aide à Washington pourrait avoir des conséquences pour l'alliance de l'Otan.

"Ce n'est pas notre guerre, nous ne l'avons pas commencée", a-t-il ajouté.

Le conflit n'a rien à voir avec l'Otan et l'Allemagne n'a pas l'intention d'y être entraînée, a déclaré Stefan Kornelius, porte-parole du gouvernement allemand .

"Ni les États-Unis ni Israël ne nous ont consultés avant la guerre et ... . Washington a explicitement déclaré dès le début de la guerre que l'aide européenne n'était ni nécessaire ni souhaitée", a déclaré le porte-parole.

L'Espagne a déclaré qu'elle ne ferait rien qui puisse aggraver le conflit, tandis que le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini, a déclaré que l'envoi de navires militaires dans une zone de guerre serait interprété comme uneparticipation au conflit.

"L'Italie n'est en guerre avec personne et envoyer des navires militaires dans une zone de guerre signifierait entrer en guerre", a déclaré M. Salvini à la presse à Milan.

Les pays de l'Otan, dont plusieurs ont fait l'objet de critiques acerbes de la part de M. Trump au cours des derniers mois, craignent d'irriter la Maison Blanche, et certains ont fait part de leur volonté de contribuer à la recherche d'une solution, même si les projets restent vagues pour l'instant.

Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'UE, a déclaré que l'Union était en pourparlers avec les Nations unies pour reproduire un accord qui avait été utilisé pour permettre l' exportation de céréales hors de l'Ukraine pendant la guerre avec la Russie.

L'UE DISCUTE DU MANDAT DE LA MISSION EN MER ROUGE

L'UE examine également la possibilité de modifier le mandat de sa mission navale au Moyen-Orient, Aspides, qui protège actuellement les navires en mer Rouge contre les attaques des rebelles houthis du Yémen, afin d'y inclure le détroit d'Ormuz, a déclaré Mme Kallas.

Toutefois, la Grèce, qui dirige la mission Aspides, limitera sa participation au Moyen-Orient à la mer Rouge, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis.

Le Premier ministrebritannique Keir Starmer , dont la réticence à aider les premières attaques américaines a suscité de vives critiques de la part de M. Trump, a déclaré que la Grande-Bretagne travaillerait avec ses alliés sur un plan collectif visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit.

Il a toutefois précisé que cela ne serait pas facile et a réitéréque le Royaume-Uni ne se laisserait pas entraîner dans une guerre plus large.La Grande-Bretagne dispose de systèmes autonomes de chasse aux mines qui pourraient être utilisés, a déclaré M. Starmer.

Le Danemark, qui est traditionnellement l'un des alliés les plus enthousiastes de l'Otan mais qui s'est heurté à M. Trump pour avoir exigé qu'il cède le Groenland, a déclaré que l'UE devraitenvisager de contribuer à la réouverture du détroit, même si elle n'était pas d'accord avec la guerre.

"Même si nous n'aimons pas ce qui se passe, je pense qu'il est sage de garder l'esprit ouvert et de se demander si l'Europe (...) peut contribuer d'une manière ou d'une autre, mais dans l'optique d'une désescalade", a déclaré le ministre danois des affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen.

Le ministre néerlandais des affaires étrangères, Tom Berendsen, a déclaré que si l'Otan décidait d'une mission dans le Golfe, l'élaboration d'un cadre prendrait du temps.

"Il s'agit de décisions importantes, et toute action doit être à la fois réalisable et avoir un impact. Pour l'instant, aucune décision n'est sur la table", a déclaré M. Berendsen lundi à Bruxelles.