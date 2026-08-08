Les alertes concernant la salade du Michigan s'atténuent, mais la cyclospora continue de tenir en haleine les consommateurs et les commerçants

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* L'épidémie s'étend à 15 États et le Michigan fait état de plus de 12 000 cas et de deux décès

* Les ventes de laitues fraîches aux États-Unis ont baissé de 9 % au cours de la semaine se terminant le 18 juillet, selon NielsenIQ

* Les ventes sur les marchés fermiers bondissent de 15 % à 30 % alors que les craintes liées aux intoxications alimentaires s'intensifient, selon le directeur de la coalition

par Danielle Kaye et Waylon Cunningham

Les autorités sanitaires du Michigan ont autorisé les clients d’ s à remettre de la laitue dans leurs caddies, mais l’inquiétude liée à la cyclosporose persiste dans les rayons des supermarchés, ce qui , certains vendeurs de fruits et légumes approvisionnés par des fermes locales indiquant que les clients se sont tournés vers leurs marchés à la place. Une enquête de la FDA a établi un lien entre cette épidémie, qui s’est propagée à 15 États et a particulièrement touché le Michigan, et la laitue iceberg provenant des exploitations de Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique.

Cette épidémie a ébranlé la confiance des consommateurs dans les fruits et légumes frais, au-delà des seuls produits rappelés, affectant les ventes des chaînes de restauration et des supermarchés.

Aux États-Unis, les ventes en volume de laitue fraîche au cours de la semaine se terminant le 18 juillet ont baissé de 9 % par rapport à la semaine précédente, selon le cabinet d’études de marché NielsenIQ. Le parasite Cyclospora peut provoquer des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. Jusqu’à présent, les ventes de laitue ne se sont pas encore redressées au Sunrise Market d’Au Gres, dans le Michigan, malgré le feu vert donné par l’État, a déclaré la propriétaire, Angie Bussinger.

« Je n’étais même pas au courant de cette situation en tant que gérante du magasin, je doute donc que les clients en aient déjà pris connaissance », a-t-elle déclaré, prévoyant au moins deux semaines supplémentaires d’inquiétude et une baisse de 1 % à 2 % des ventes mensuelles de fruits et légumes.

Mme Bussinger, âgée de 43 ans, a précisé que cela ne concernait pas uniquement la laitue et les légumes verts: les ventes de framboises, de myrtilles et de fraises ont également baissé en juillet, les consommateurs s’étant emparés de rumeurs circulant sur Internet selon lesquelles les fruits à pépins présenteraient également un risque, dans un contexte de confusion quant à l’étendue de la contamination.

Pour l’instant, elle laisse le rayon des laitues et des salades presque entièrement vide. « Je ne veux pas connaître le même sort que Taco Bell », a déclaré Mme Bussinger, faisant référence à la baisse des ventes de la chaîne après qu’elle eut été associée à l’épidémie.

La fréquentation des restaurants Taco Bell aux États-Unis, détenus par Yum Brands YUM.N , a baissé de plus de 11 % le samedi 1er août par rapport à la même période de l’année précédente, selon le cabinet d’études Placer.ai. La chaîne de salades Sweetgreen SG.N a annoncé jeudi qu’elle s’attendait à une baisse de 7 % à 8 % de son chiffre d’affaires comparable pour l’année, en raison de cette épidémie.

DEMANDE DE LÉGUMES VERTS À PRIX RÉDUIT Le Michigan, qui a signalé plus de 12 000 cas liés à cette épidémie, dont deux décès, a connu des réactions variées.

Les ventes de romaine et d’autres variétés de laitue sont restées relativement stables chez Steve’s Country Market, situé à Harrison, dans le centre de l’État, a déclaré Tammy Hayes, la responsable de nuit du magasin.

« Ces épidémies vont et viennent comme la météo. On finit par s’y habituer », a déclaré Mme Hayes, âgée de 61 ans.

Dans le Wisconsin, où beaucoup moins de cas de cyclospora ont été signalés, la chaîne régionale de supermarchés Woodman's Markets a commencé à proposer des produits Taylor Farms à prix réduit dès le début de l'épidémie, a expliqué Claire, une caissière qui a souhaité n'utiliser que son prénom. Environ 30 % des caddies qu’elle passe en caisse contiennent des produits Taylor Farms, allant des haricots verts aux salades toutes prêtes.

« On dirait que la plupart des gens profitent de ces promotions plutôt que de se montrer réticents face aux risques sanitaires potentiels », a-t-elle déclaré.

UNE PRÉFÉRENCE POUR LES PRODUITS LOCAUX

Vendredi, le marché fermier d’Union Square à New York, qui accueille des producteurs locaux, était en pleine effervescence sous la chaleur estivale.

Melody Fifer, une cliente, a expliqué qu’elle n’achetait la semaine dernière que des légumes qu’elle pouvait cuisiner, mais qu’elle réintroduisait désormais quelques légumes verts dans son panier. « Mes salades m’ont manqué », a-t-elle déclaré en tenant un sachet de cresson.

Plusieurs commerçants ont indiqué que les ventes s’étaient en réalité améliorées. « En ce moment, les gens semblent préférer les aliments cultivés localement », a déclaré Samer Saleh, qui tient un stand pour Halal Pastures.

Darlene Wolnik, directrice des programmes de la Farmers Market Coalition, une association nationale à but non lucratif, a indiqué que les responsables des marchés lui avaient fait part d’une hausse des ventes de 15 % à 30 % en raison des inquiétudes croissantes liées aux intoxications alimentaires.

Argus Farm Stop, à Ann Arbor, dans le Michigan, dont les rayons sont approvisionnés directement par les fermes environnantes, a connu la même hausse, et les agriculteurs locaux ont du mal à répondre à la demande, a déclaré Alex Blume, responsable marketing.

« La laitue part comme des petits pains », a-t-il déclaré.