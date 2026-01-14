Les agents des douanes chinoises ont déclaré que les puces H200 de Nvidia n'étaient pas autorisées, selon certaines sources

Les motivations de Pékin pour ces directives ne sont pas claires

On ne sait pas non plus s'il s'agit d'une interdiction ou d'une mesure temporaire, selon les sources

Les États-Unis n'ont officiellement approuvé les exportations de H200 vers la Chine que cette semaine

La Chine souhaite promouvoir le développement des entreprises nationales de fabrication de puces

Les autorités douanières chinoises ont indiqué cette semaine aux agents des douanes que les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O n'étaient pas autorisées à entrer en Chine, selon trois personnes informées de la question.

Des représentants du gouvernement chinois ont également convoqué des entreprises technologiques nationales à des réunions mardi, au cours desquelles il leur a été explicitement demandé de ne pas acheter ces puces, sauf en cas de nécessité, ont déclaré deux de ces personnes et une troisième source.

"La formulation des fonctionnaires est si sévère qu'il s'agit essentiellement d'une interdiction pour l'instant, bien que cela puisse changer à l'avenir si les choses évoluent", a déclaré l'une des personnes.

LES MOTIFS DE PEKIN NE SONT PAS CLAIRS

Le H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, est l'un des principaux points chauds dans les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine.

Bien qu'il y ait une forte demande de la part des entreprises chinoises, on ne sait toujours pas si Pékin veut l'interdire purement et simplement pour que les entreprises nationales de puces puissent prospérer, ou si elle réfléchit encore à des restrictions, ou encore si ces mesures pourraient être utilisées comme tactique de transactions dans les pourparlers avec Washington.

La puce, officiellement approuvée par l'administration Trump pour l'exportation vers la Chine cette semaine avec certaines conditions, est également un sujet brûlant aux États-Unis, avec de nombreux faucons chinois préoccupés par le fait que les puces pourraient suralimenter l'armée chinoise et éroder l'avantage des États-Unis en matière d'intelligence artificielle.

Les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, ont indiqué que les autorités n'avaient pas motivé leurs directives et n'avaient pas précisé s'il s'agissait d'une interdiction formelle ou d'une mesure temporaire.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement si les directives s'appliquaient aux commandes existantes de puces H200 ou seulement aux nouvelles commandes.

L'administration générale des douanes, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information et la commission nationale du développement et de la réforme n'avaient pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters au moment de la publication. Nvidia n'a pas non plus répondu aux questions de Reuters.

UNE TACTIQUE DE transactions?

The Information a rapporté mardi que le gouvernement chinois a déclaré cette semaine à certaines entreprises technologiques qu'il n'approuverait leurs achats de H200 que dans des circonstances particulières, par exemple pour la recherche et le développement menés dans le cadre de partenariats avec des universités.

Selon l'une des sources, des dérogations sont en cours de discussion pour les activités de recherche et développement et les universités.

Selon les analystes, la décision de Pékin pourrait viser à exercer un effet de levier sur Washington à l'approche de la visite du président américain Donald Trump à Pékin en avril pour rencontrer Xi Jinping, alors que les deux parties naviguent dans une trêve malaisée sur le commerce.

"Pékin fait pression (....) pour obtenir des concessions plus importantes afin de démanteler les contrôles technologiques menés par les États-Unis", a déclaré Reva Goujon, stratège géopolitique au sein de la société de recherche Rhodium Group.

Soucieux d'étouffer l'IA et le développement technologique de la Chine, les États-Unis ont imposé depuis 2022 des restrictions sur les exportations de puces haut de gamme vers la Chine.

L'année dernière, M. Trump a interdit puis autorisé les exportations d'une puce beaucoup plus faible, la H20. Mais Pékin a ensuite bloqué de facto ces ventes à partir du mois d'août, ce qui a incité le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à déclarer que la part de l'entreprise sur le marché des puces d'intelligence artificielle dans la deuxième économie mondiale avait été réduite à zéro.

Toutefois, le H200 offre des performances environ six fois supérieures à celles du H20, ce qui en fait un produit très attrayant.

Alors que les fabricants de puces chinois ont développé des processeurs d'IA comme l'Ascend 910C de Huawei ( HWT.UL ), le H200 est considéré comme beaucoup plus efficace pour l'entraînement à grande échelle de modèles d'IA avancés.

Les entreprises technologiques chinoises ont passé des commandes pour plus de deux millions de puces H200, dont le prix unitaire est d'environ 27 000 dollars, dépassant de loin le stock de 700 000 puces de Nvidia, ont indiqué des sources le mois dernier.

On peut toutefois se demander quelle partie a le plus à gagner des ventes de puces H200 en Chine.

La réintroduction sur le marché chinois signifierait d'énormes profits pour Nvidia et le gouvernement américain, qui prélèvera une commission de 25 % sur les ventes de puces.

Le tsar de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, et d'autres ont également fait valoir que l'exportation de ces puces vers la Chine décourageait les concurrents chinois de redoubler d'efforts pour rattraper les conceptions de puces les plus avancées de Nvidia.

"(Pékin) pense que les États-Unis sont prêts à tout pour vendre des puces d'IA à la Chine, et que la Chine a donc les moyens d'obtenir des concessions de la part des États-Unis en échange de l'approbation des licences ", a déclaré Chris McGuire, chercheur principal pour la Chine et les technologies émergentes au sein du groupe de réflexion Council on Foreign Relations (Conseil des relations étrangères).