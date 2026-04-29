Les agents de recrutement basés sur l'IA de LinkedIn sont en passe d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 450 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

LinkedIn, le réseau social professionnel détenu par Microsoft MSFT.O , a annoncé mercredi que ses produits de recrutement utilisant ce que l'on appelle l'IA agentique devraient générer 450 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'année à venir.

La divulgation des chiffres de vente d'un produit phare basé sur l'IA est une première pour LinkedIn, qui compte 1 milliard de membres et tire une grande partie de ses revenus de la vente d'outils destinés aux professionnels de la vente et du recrutement. Bien que Microsoft rende compte de la croissance globale du chiffre d'affaires de LinkedIn dans le cadre de son unité opérationnelle dédiée à la productivité et aux processus métier, il ne divulgue pas les chiffres absolus en dollars pour le réseau.

LinkedIn a lancé deux principaux produits d'IA agentique destinés aux recruteurs, l'un pour les grandes entreprises et l'autre pour les petites entreprises. Ces systèmes fonctionnent de la manière suivante: un agent IA reçoit des instructions d'un recruteur humain afin de comprendre ce que ce dernier recherche, puis passe au crible les profils LinkedIn pour trouver les meilleurs candidats à contacter par le recruteur humain.

LinkedIn a déclaré que ces produits, dont certains ont été testés pendant près d'un an avant leur lancement, aident les recruteurs à gagner du temps et à obtenir des taux de réponse plus élevés lorsqu'ils contactent des candidats potentiels. « Les recruteurs nous ont dit que la moitié de leur journée était consacrée à des tâches à faible valeur ajoutée, nous avons donc misé sur la compréhension de leurs difficultés pour proposer une solution adaptée », a déclaré à Reuters dans un communiqué Dan Shapero, le nouveau directeur général de LinkedIn qui a pris ses fonctions la semaine dernière . « Cette approche centrée sur le client, plutôt que de se précipiter pour lancer un agent IA, était la bonne, et le franchissement de cette étape importante le prouve. »