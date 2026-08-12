Les agents de bord d'EasyJet en France se mettront en grève les 15 et 16 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'entreprise aux quatrième et cinquième paragraphes)

Le personnel navigant commercial d'EasyJet EZJ.L en France se mettra en grève les 15 et 16 août pour réclamer de meilleures conditions de travail, ont annoncé mercredi les syndicats SNPC-FO dans un communiqué.

Les négociations entre un groupe de syndicats et la compagnie au sujet des conditions de travail n’ont pas abouti, précise le communiqué.

“Toute annulation ou perturbation de vol résultant de ces journées d’action sera entièrement imputable à EasyJet, qui a choisi de ne pas répondre sérieusement aux avertissements répétés des syndicats au cours des derniers mois”, précise le communiqué.

Une porte-parole d’EasyJet a déclaré que la compagnie avait fait une proposition pour répondre aux préoccupations du personnel et a demandé aux syndicats de suspendre la grève, d’autant plus que de nouvelles négociations sont prévues en septembre.

“Nous ferons tout notre possible pour limiter au maximum les perturbations”, a-t-elle déclaré. EasyJet proposera différentes solutions, telles que des transferts gratuits et des remboursements.

La compagnie aérienne cotée à Londres est en passe d’être rachetée par le fonds d’investissement Apollo APO.N dans le cadre d’une opération valorisant la compagnie à 5,70 milliards de livres sterling (soit 7,70 milliards de dollars).

(1 dollar = 0,7399 livre sterling)