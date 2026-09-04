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Les agences américaines d'évaluation du crédit reculent après la directive de Pulte concernant le VantageScore
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 12:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les agences américaines d'évaluation du crédit reculent avant l'ouverture des marchés

** Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré jeudi qu'il avait demandé à Fannie Mae et Freddie Mac d'utiliser le système de notation de crédit VantageScore

** Freddie Mac et Fannie Mae ont été créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier

** L'action de Fair Isaac FICO.N , plus connue sous le nom de FICO, recule de 3,9%; FICO fournit des services de modélisation de scores de crédit et est un concurrent de VantageScore

** L'agence d'évaluation du crédit Transunion TRU.N recule de 5,8%, tandis qu'Equifax EFX.N perd 4,3%

** Fondée en 2006, VantageScore est une société spécialisée dans la modélisation et l’analyse des scores de crédit, détenue conjointement par Equifax, Experian et TransUnion

** Dans un autre message, Pulte a déclaré que les agences d'évaluation du crédit facturaient des frais excessifs aux Américains depuis « bien trop longtemps »

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84,930 USD NYSE +3,06%
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