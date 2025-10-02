 Aller au contenu principal
Les agences américaines d'évaluation du crédit chutent après que FICO a dévoilé son nouveau modèle de licence
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions des bureaux de crédit américains chutent avant la mise sur le marché suite au lancement d'un programme de licence pour les scores de prêts hypothécaires qui exclut les bureaux de crédit

** Fair Isaac FICO.N a lancé un changement dans la livraison des scores FICO au secteur hypothécaire, qui donne la possibilité de calculer et de distribuer les scores directement à leurs clients

** Equifax EFX.N chute de 10,6 % à 227 $, tandis que Transunion TRU.N chute de 9,6 % à 74,69 $ dans les transactions de pré-marché, Experian EXPN.L , basée au Royaume-Uni, chute de 5,6 % à 3 472 pence

** Le nouveau modèle de licence empêche les bureaux de crédit de majorer leurs scores FICO, les obligeant à négocier directement avec les prêteurs, ce qui pourrait conduire à une concurrence agressive entre les bureaux de crédit sur les prix - Jefferies

** Le nouveau modèle de licence directe de FICO réduit les marges des bureaux de crédit, ce qui réduit les coûts pour les prêteurs, mais ce changement exerce une pression sur les bureaux de crédit comme EFX et TRU qui sont maintenant confrontés à la concurrence des prix et peuvent perdre des revenus de la distribution des scores FICO - Citi

** Jusqu'à la dernière clôture, EFX a baissé de 0,4 % et TRU de 11,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EQUIFAX INC
253,810 USD NYSE -1,08%
EXPERIAN
3 398,000 GBX LSE -7,54%
FAIR ISAAC
1 512,060 USD NYSE +1,04%
TRANSUNION
82,250 USD NYSE -1,85%
