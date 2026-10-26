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Les ADR brésiliens s'effondrent après la victoire électorale surprise de Lula
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 09:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions d'entreprises brésiliennes cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture des marchés

** Le président Luiz Inácio Lula da Silva remporte un quatrième mandat historique , un résultat surprenant qui va à l'encontre des sondages, des précédents et du sentiment mondial hostile aux sortants

** Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro qui avait remporté le premier tour des élections au début du mois, refuse de reconnaître sa défaite

** Les analystes et les marchés misaient sur la victoire de Bolsonaro, anticipant des réformes alors que le Brésil est secoué par la détérioration de ses finances publiques et la hausse des taux d'intérêt

** Les actions du géant pétrolier Petrobras PETR3.SA

PBR.N s'effondrent de 20%

** Des banques telles qu’Itau Unibanco ITUB3.SA ITUB.N reculent de 28,5%, Banco Bradesco BBDC3.SA BBD.N de 26,8% et Nu NU.N de 24%

** La société de commerce électronique latino-américaine Mercadolibre MELI.O perd 10,3%

** L'ETF iShares MSCI Brazil EWZ.P s'effondre de 26%

** “La victoire surprise de Lula anéantira les espoirs de réformes susceptibles d’améliorer les finances publiques et de renforcer les perspectives de croissance”, déclare William Jackson, économiste en chef pour les marchés émergents chez Capital Economics

** Les baisses de taux d’intérêt lors de deux réunions cette année semblent désormais peu probables, car les risques budgétaires accrus et la faiblesse du real pourraient peser – Jackson

** L’indice de référence Ibovespa .BVSP , qui a enregistré le 5 octobre sa plus forte hausse journalière depuis mars 2020, affiche une progression de plus de 27% depuis le début de l’année

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1 commentaire

  • 10:13

    Le marché ne comprends pas que le Brésil a besoin encore d'une politique de distribution de la richesse (beaucoup plus que la France). Tant pis que la bourse va perdre qq's points ce matin là bas, c'est la democracie qui sort gagnante.

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