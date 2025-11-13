Les actions visent un retour à des niveaux records alors que la fermeture des États-Unis est en passe d'être levée

Les actions mondiales visaient un retour à des niveaux record jeudi à la fin de la plus longue fermeture gouvernementale jamais enregistrée, tandis qu'un yen japonais de plus en plus comprimé a atteint un niveau record par rapport à l'euro et un creux de neuf mois par rapport au dollar. Le STOXX 600 .STOXX européen a connu un début stable avec un bond de près de 1% du CAC 40 français .FCHI qui a propulsé les deux indices à des sommets historiques et a compensé une chute de plus de 4% du géant allemand de l'ingénierie Siemens SIEGn.DE après qu'il a annoncé des résultats décevants. .EU Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 ont oscillé entre une légère baisse et une hausse de 0,2%, bien que l'indice MSCI des 47 pays du monde .MIWD00000PUS soit fermement engagé sur la voie d'un quatrième gain quotidien consécutif alors qu'il s'est rapproché à moins de 4 points du plus haut historique d'octobre. Le président américain Donald Trump a signé le projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement dans le bureau ovale mercredi. Les données économiques retardées devraient commencer à être publiées la semaine prochaine. Les chiffres de l'emploi d'octobre pourraient être les premiers à être publiés, l'accent étant mis sur la question de savoir s'ils confirment les enquêtes privées qui ont montré un ralentissement du marché de l'emploi. "Nous attendons que le brouillard des données se dissipe, mais la seule chose que nous pouvons dire à partir des données de PriceStats est que l'inflation est en train de s'inverser, de sorte que tout se jouera sur les données relatives à l'emploi, qui seront le moteur du sentiment de risque", a déclaré Michael Metcalfe de State Street Global Markets. UN YEN ÉCRASÉ Il y a eu de l'action en Asie pendant la nuit, y compris sur les marchés des devises où le yen japonais a été soumis à une nouvelle pression après que le nouveau premier ministre a demandé à la banque centrale de ralentir les augmentations de taux d'intérêt. Le yen a atteint un niveau record de 179,49 pour un euro EURJPY= et s'est rapproché d'un creux de neuf mois par rapport au dollar JPY= à 154,92. Ceci malgré le fait que le ministre des finances du pays ait rappelé aux traders, la veille que le gouvernement surveillait de près la monnaie . Le Nikkei .N225 a clôturé en hausse de 0,4% et le Topix .TOPX a atteint son plus haut niveau historique, les investisseurs ayant délaissé les sociétés d'intelligence artificielle les plus dynamiques pour s'exposer à d'autres secteurs de l'économie. .T "La question de savoir si la BoJ va resserrer ses taux d'ici la fin de l'année est toujours d'actualité. Notre tendance est qu'elle le fera, mais il y a un fort sentiment de marché qui s'avère difficile à briser que les paramètres politiques encourageront un yen plus faible," a ajouté Metcalfe de State Street. Ailleurs, l'or XAU= s'est accroché à ses gains récents et s'est négocié au-dessus de 4 200 dollars, tandis que les obligations d'État de référence sont restées largement calmes , le rendement à 10 ans des États-Unis US10YT=RR s'établissant à 4,09 % et celui de l'Allemagne DE10YT=RR à 2,65 %. MARCHÉ PÉTROLIER Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a légèrement reculé par rapport à son plus haut d'un mois et le Shanghai Composite .SSEC a progressé de 1% avant les données sur le crédit et les ventes au détail attendues plus tard dans la semaine. A Wall Street, l'indice Dow Jones .DJI a atteint un record dans la nuit tandis que le Nasdaq .IXIC a reculé. .N A Londres, l'indice FTSE 100 .FTSE , à forte composante minière, a légèrement baissé jeudi après avoir atteint un record historique la veille. Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont mené les gains sectoriels, cependant, tandis qu'ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE ont montré des signes de récupération après les pertes importantes subies la semaine dernière. .L .EU Ailleurs dans les échanges de devises, la livre sterling GBP= a brièvement touché un plus bas après que les données ont montré que son économie a à peine progressé au troisième trimestre, tandis que le dollar australien AUD= a progressé après qu'une hausse des chiffres de l'emploi a renforcé l'idée que le cycle de réduction des taux d'intérêt dans ce pays pourrait avoir atteint son terme. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont tombés à 62,42 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis trois semaines, après que l'OPEP a modifié ses projections pour prévoir un léger excédent par rapport à la demande sur le marché mondial du pétrole en 2026. Ils avaient chuté de 3,8% un jour plus tôt. O/R "La faiblesse récente du prix () semble être due à la révision par l'OPEP de l'équilibre entre l'offre et la demande en 2026 dans son rapport mensuel, qui confirme que le groupe reconnaît désormais la possibilité d'une surabondance de l'offre en 2026 ", a déclaré Suvro Sarkar, chef de l'équipe du secteur de l'énergie de la DBS Bank.