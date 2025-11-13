 Aller au contenu principal
CAC 40
8 298,73
+0,70%
Les actions visent un retour à des niveaux records alors que la fermeture des États-Unis est en passe d'être levée
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:11

    Les actions mondiales visaient un retour à des niveaux
record jeudi à la fin de la plus longue fermeture
gouvernementale jamais enregistrée, tandis qu'un yen japonais de
plus en plus comprimé a atteint un niveau record par rapport à
l'euro et un creux de neuf mois par rapport au dollar. 
  
     Le STOXX 600  .STOXX  européen a connu un début stable avec
un bond de près de 1% du CAC 40 français  .FCHI  qui a propulsé
les deux indices à des sommets historiques et a compensé une
chute de plus de 4% du géant allemand de l'ingénierie  Siemens
  SIEGn.DE  après qu'il a annoncé des résultats décevants.
 .EU 
     Les contrats à terme sur les actions américaines  ESc1  ont
oscillé entre une légère baisse et une hausse de 0,2%, bien que
l'indice MSCI des 47 pays du monde  .MIWD00000PUS  soit
fermement engagé sur la voie d'un quatrième gain quotidien
consécutif alors qu'il s'est rapproché à moins de 4 points du
plus haut historique d'octobre. 
     Le président américain Donald Trump a signé  le
projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement
dans le bureau ovale mercredi.
Les données économiques retardées devraient commencer à être
publiées la semaine prochaine. Les chiffres de l'emploi
d'octobre pourraient être les premiers à être publiés, l'accent
étant mis sur la question de savoir s'ils confirment les
enquêtes privées qui ont montré un ralentissement du marché de
l'emploi.
    "Nous attendons que le brouillard des données se dissipe,
mais la seule chose que nous pouvons dire à partir des données
de PriceStats est que l'inflation est en train de s'inverser, de
sorte que tout se jouera sur les données relatives à l'emploi,
qui seront le moteur du sentiment de risque", a déclaré Michael
Metcalfe de State Street Global Markets.
     
  
     UN YEN ÉCRASÉ 
  
    Il y a eu de l'action en Asie pendant la nuit, y compris sur
les marchés des devises où le yen japonais a été soumis à une
nouvelle pression après  que le nouveau premier ministre a
demandé à la banque centrale de ralentir  les
augmentations de taux d'intérêt. 
    Le yen a atteint un niveau record de 179,49 pour un euro
 EURJPY=  et s'est rapproché d'un creux de neuf mois par rapport
au dollar  JPY=  à 154,92.
    Ceci malgré le fait que le ministre des finances du pays ait
rappelé  aux traders, la veille que le gouvernement surveillait
de près la monnaie .
Le Nikkei  .N225  a clôturé en hausse de 0,4% et le Topix
 .TOPX  a atteint son plus haut niveau historique, les
investisseurs ayant délaissé les sociétés d'intelligence
artificielle les plus dynamiques pour s'exposer à d'autres
secteurs de l'économie.  .T 
    "La question de savoir si la BoJ va resserrer ses taux d'ici
la fin de l'année est toujours d'actualité. Notre tendance est
qu'elle le fera, mais il y a un fort sentiment de marché qui
s'avère difficile à briser que les paramètres politiques
encourageront un yen plus faible," a ajouté Metcalfe de State
Street.
  
     Ailleurs, l'or XAU=  s'est accroché à ses gains récents et
s'est négocié au-dessus de 4 200 dollars, tandis que les
obligations d'État de référence sont restées largement calmes ,
le rendement à 10 ans des États-Unis  US10YT=RR  s'établissant à
4,09 % et celui de l'Allemagne  DE10YT=RR  à 2,65 %.
    MARCHÉ PÉTROLIER
  
    Le Hang Seng  .HSI  de Hong Kong a légèrement reculé par
rapport à son plus haut d'un mois et le Shanghai Composite
 .SSEC  a progressé de 1% avant les données sur le crédit et les
ventes au détail attendues plus tard dans la semaine.
    A Wall Street, l'indice Dow Jones  .DJI  a atteint un record
dans la nuit tandis que le Nasdaq  .IXIC  a reculé.  .N 
A Londres, l'indice FTSE 100  .FTSE , à forte composante
minière, a légèrement baissé jeudi après avoir atteint un record
historique la veille. Les valeurs technologiques européennes
 .SX8P  ont mené les gains sectoriels, cependant, tandis qu'ASML
 ASML.AS  et Infineon  IFXGn.DE  ont montré des signes de
récupération après les pertes importantes subies la semaine
dernière.  .L  .EU  
Ailleurs dans les échanges de devises, la livre sterling  GBP= 
a brièvement touché un plus bas après que les données ont montré
que son économie a à peine progressé au troisième trimestre,
tandis que le dollar australien  AUD=  a progressé après qu'une
hausse des chiffres de l'emploi a renforcé l'idée que le cycle
de réduction des taux d'intérêt dans ce pays pourrait avoir
atteint son terme.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  sont tombés à
62,42 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis trois
semaines, après que l'OPEP a modifié ses projections pour
prévoir un léger excédent par rapport à la demande sur le marché
mondial du pétrole en 2026. Ils avaient chuté de 3,8% un jour
plus tôt.  O/R 
    "La faiblesse récente du prix () semble être due à la
révision par l'OPEP de l'équilibre entre l'offre et la demande
en 2026 dans son rapport mensuel, qui confirme que le groupe
reconnaît désormais la possibilité d'une surabondance de l'offre
en 2026 ", a déclaré Suvro Sarkar, chef de l'équipe du secteur
de l'énergie de la DBS Bank.

Valeurs associées

ASML HLDG
900,9000 EUR Euronext Amsterdam +1,02%
AUD/USD SPOT
0,6571 Six - Forex 1 +0,50%
CAC 40
8 296,48 Pts Euronext Paris +0,67%
DEU BENCHMARK 10A
2,652 Rates -0,39%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 254,82 Pts Index Ex +0,68%
EUR/JPY SPOT
179,5825 Six - Forex 1 +0,14%
EUR/USD SPOT
1,1617 USD Six - Forex 1 +0,23%
FTSE 100
9 880,91 Pts FTSE Indices -0,31%
FTSE MIB
44 930,93 Pts FTSE Indices +0,31%
GBP/USD SPOT
1,3160 Six - Forex 1 +0,23%
HONG KONG HANG SENG INDIC
27 073,03 Pts Six - Forex 1 +0,56%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
36,485 EUR XETRA +0,72%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 406,46 Pts Index Ex -0,26%
Nikkei 225
51 281,83 Pts Six - Forex 1 +0,43%
Or
4 234,04 USD Six - Forex 1 +0,89%
Pétrole Brent
62,84 USD Ice Europ +0,26%
Pétrole WTI
58,60 USD Ice Europ +0,10%
SHANGHAI COMPOSITE
4 029,50 Pts Six - Forex 1 +0,73%
SIEMENS
238,300 EUR XETRA -4,83%
STOXX Europe 600
584,88 Pts DJ STOXX +0,11%
STOXX Europe 600 Technology
859,39 Pts DJ STOXX +0,90%
USA BENCHMARK 10A
4,116 Rates -0,56%
USD/JPY SPOT
154,5870 Six - Forex 1 -0,08%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
