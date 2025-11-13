 Aller au contenu principal
Walt Disney voit son BPA trimestriel reculer timidement
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:32

Walt Disney dévoile un BPA ajusté en léger repli de 3% à 1,11 dollar pour les 3 derniers mois de son exercice 2024-25, un niveau toutefois supérieur au consensus, et un profit opérationnel des segments en retrait de 5% à 3,48 milliards.

Ses revenus trimestriels sont restés globalement stables à près de 22,5 milliards de dollars, des croissances des divisions expériences (+6%) et sport (+2%) ayant compensé un recul de 6% de la division divertissement.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe californien a ainsi vu son BPA ajusté grimper de 19% à 5,93 USD, contre un objectif de 5,85 USD annoncé il y a trois mois, pour des revenus annuels en croissance de 3% à 94,4 MdsUSD.

'Nous avons renforcé le groupe en nous appuyant sur la valeur de nos actifs créatifs et de marque, et avons poursuivi des progrès significatifs dans nos activités direct-au-consommateur', explique son CEO Bob Iger.

En termes de perspectives, le géant des médias et du divertissement vise notamment de nouvelles croissances 'à deux chiffres' de son BPA ajusté pour l'exercice qui commence, ainsi que pour le suivant.

