Les actions terminent un mois de novembre difficile sur un terrain plus ferme, aidées par les paris sur la réduction des taux d'intérêt de la Fed

Les actions mondiales se sont dirigées vers une dernière séance du mois, vendredi, alors qu'une panne de l'opérateur boursier CME Group a interrompu la négociation d'une série de contrats à terme sur les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, réduisant encore la liquidité du marché. La panne dans les centres de données du CME est survenue alors que les investisseurs américains devaient revenir des vacances de Thanksgiving pour une session écourtée vendredi. L'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté pratiquement inchangé ce jour-là, après avoir gagné 0,5 % en novembre, ce qui représente sa plus faible performance mensuelle depuis juin, bien qu'il ait atteint des sommets il y a deux semaines. Le S&P 500 .SPX est en passe de connaître sa première baisse mensuelle depuis avril, avec une chute de 0,4% en novembre, bien qu'il se soit remis de ses plus bas de deux mois il y a une semaine, qui impliquaient une chute de 5% depuis le début du mois. NOVEMBRE AGITÉ Le mois de novembre de cette année s'est avéré inhabituellement agité pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la fermeture du gouvernement américain ne s'est achevée qu'après un record de 43 jours. Le bitcoin BTC= , qui reflète bien l'appétit des investisseurs pour le risque, a chuté de 16 % en novembre. Le manque de données économiques résultant de la fermeture du gouvernement a rendu la Réserve fédérale prudente quant à un nouvel assouplissement de sa politique, mais des poids lourds comme le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de New York, John Williams, ont exprimé leur soutien à une baisse des taux le mois prochain, ce qui a joué un rôle central dans la reprise des actions. "Habituellement, on s'attend à de la volatilité en septembre et en octobre; nous en avons eu en novembre, mais nous en avons récupéré la plus grande partie", a déclaré Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier. "Nous avions évalué la probabilité d'une réduction en décembre à environ 30 % et nous sommes maintenant à plus de 80 %. Et je pense que c'est une très bonne raison pour le rallye de fin de mois", a-t-il déclaré. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent une probabilité de 85 % d'une réduction des taux le mois prochain, un changement radical par rapport aux 30 % d'une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch. HAUSSE DE LA BOJ EN VUE Sur le marché des devises, le dollar =USD a légèrement augmenté par rapport à un panier de devises principales, mais s'est dirigé vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juillet, le laissant presque inchangé sur le mois. Le yen japonais JPY= est resté stable à 156,37 pour un dollar, après avoir rebondi sur son plus bas niveau en 10 mois de la semaine dernière (157,9). Les investisseurs guettent l'intervention des autorités japonaises après des semaines de jactance verbale pour enrayer la chute incessante de la monnaie. Les données ont montré vendredi que les prix à la consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8 % en novembre par rapport à l'année précédente, au-dessus des prévisions d'un gain de 2,7 %. Cela s'ajoute à une série de données qui ont maintenu les paris pour une augmentation des taux de la Banque du Japon. Il se murmure de plus en plus que la Banque du Japon pourrait relever ses taux dès le mois prochain, ce que les marchés ont intégré à hauteur de 30 %. De plus en plus de membres du conseil d'administration de la BOJ signalent une hausse , alors que le yen s'effondre et que les pressions politiques pour maintenir les taux à un niveau bas s'estompent. "Aujourd'hui, c'est aussi la fin du mois et les performances sur le marché des changes peuvent souvent être déterminées par ces flux moins prévisibles", ont déclaré les stratégistes de MUFG dans une note. L'Aussie AUD= et le kiwi NZD= sont de grands gagnants cette semaine, en hausse de 1,1% et 1,8%, respectivement, les marchés pariant que les cycles de réduction des taux dans les deux pays sont proches de la fin. Les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale européenne ont montré que les décideurs politiques n'étaient pas non plus pressés de réduire les taux. L'euro EUR= a baissé de 0,2 % à 1,157 $, pour un gain de 0,3 % ce mois-ci. PÉTROLE, OR EN HAUSSE Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, mais étaient en passe de connaître un quatrième mois consécutif de pertes, alors que les États-Unis ont fait pression pour le plan de paix pour la guerre en Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,3% à 63,55 dollars le baril, en baisse de 2,3% en novembre. Les prix de l'or au comptant XAU= étaient en hausse de 0,2 % à 4 166 dollars l'once, portant le gain mensuel à 4,5 %, bien qu'ils soient encore loin du record de 4 381 dollars.