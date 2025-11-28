 Aller au contenu principal
Les actions terminent un mois de novembre difficile sur un terrain plus ferme, aidées par les paris sur la réduction des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 10:25

    Les actions mondiales se sont dirigées vers une dernière
séance du mois, vendredi, alors qu'une panne de l'opérateur
boursier CME Group a interrompu la négociation d'une série de
contrats à terme sur les devises, les matières premières, les
bons du Trésor et les actions, réduisant encore la liquidité du
marché.
  
      La panne   dans les centres de données du CME est
survenue alors que les investisseurs américains devaient revenir
des vacances de Thanksgiving pour une session écourtée vendredi.
     L'indice européen STOXX 600  .STOXX  est resté pratiquement
inchangé ce jour-là, après avoir gagné 0,5 % en novembre, ce qui
représente sa plus faible performance mensuelle depuis juin,
bien qu'il ait atteint des sommets il y a deux semaines.
  
     Le S&P 500  .SPX  est en passe de connaître sa première
baisse mensuelle depuis avril, avec une chute de 0,4% en
novembre, bien qu'il se soit remis de ses plus bas de deux mois
il y a une semaine, qui impliquaient une chute de 5% depuis le
début du mois.
  
     
    NOVEMBRE AGITÉ
    Le mois de novembre de cette année s'est avéré
inhabituellement agité pour les actions mondiales, les
inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs
technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la
fermeture du gouvernement américain ne s'est achevée qu'après un
record de 43 jours. Le bitcoin BTC= , qui reflète bien
l'appétit des investisseurs pour le risque, a chuté de 16 % en
novembre.
Le manque de données économiques résultant de la fermeture du
gouvernement a rendu la Réserve fédérale prudente quant à un
nouvel assouplissement de sa politique, mais des poids lourds
comme le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le
président de la Fed de New York, John Williams, ont exprimé leur
soutien à une baisse des taux le mois prochain, ce qui a joué un
rôle central dans la reprise des actions.
    "Habituellement, on s'attend à de la volatilité en septembre
et en octobre; nous en avons eu en novembre, mais nous en avons
récupéré la plus grande partie", a déclaré Samy Chaar,
économiste chez Lombard Odier.
  
     "Nous avions évalué la probabilité d'une réduction en
décembre à environ 30 % et nous sommes maintenant à plus de 80
%. Et je pense que c'est une très bonne raison pour le rallye de
fin de mois", a-t-il déclaré. 
  
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent une
probabilité de 85 % d'une réduction des taux le mois prochain,
un changement radical par rapport aux 30 % d'une semaine plus
tôt, a montré CME FedWatch.
     
    HAUSSE DE LA BOJ EN VUE
    Sur le marché des devises, le dollar  =USD  a légèrement
augmenté par rapport à un panier de devises principales, mais
s'est dirigé vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis
juillet, le laissant presque inchangé sur le mois.
    Le yen japonais  JPY=  est resté stable à 156,37 pour un
dollar, après avoir rebondi sur son plus bas niveau en 10 mois
de la semaine dernière (157,9). Les investisseurs guettent
l'intervention des autorités japonaises après des semaines de
jactance verbale pour enrayer la chute incessante de la monnaie.
    Les données ont montré  vendredi que les prix à la
consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8 % en novembre
par rapport à l'année précédente, au-dessus des prévisions d'un
gain de 2,7 %. Cela s'ajoute à une série de données qui ont
maintenu les paris pour une augmentation des taux de la Banque
du Japon.
Il se murmure de plus en plus que la Banque du Japon pourrait
relever ses taux dès le mois prochain, ce que les marchés ont
intégré à hauteur de 30 %. De plus en plus de membres du conseil
d'administration de la BOJ signalent une hausse , alors
que le yen s'effondre et que les pressions politiques 
pour maintenir les taux à un niveau bas s'estompent. 
     "Aujourd'hui, c'est aussi la fin du mois et les
performances sur le marché des changes peuvent souvent être
déterminées par ces flux moins prévisibles", ont déclaré les
stratégistes de MUFG dans une note. 
L'Aussie  AUD=  et le kiwi  NZD=  sont de grands gagnants cette
semaine, en hausse de 1,1% et 1,8%, respectivement, les marchés
pariant que les cycles de réduction des taux dans les deux pays
sont proches de la fin. Les minutes  de la dernière
réunion de la Banque centrale européenne ont montré que les
décideurs politiques n'étaient pas non plus pressés de réduire
les taux.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,2 % à 1,157 $, pour un gain de
0,3 % ce mois-ci.
     
    PÉTROLE, OR EN HAUSSE
    Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, mais étaient en
passe de connaître un quatrième mois consécutif de pertes, alors
que les États-Unis ont fait pression pour le plan de paix pour
la guerre en Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent
 LCOc1  ont augmenté de 0,3% à 63,55 dollars le baril, en baisse
de 2,3% en novembre.
    Les prix de l'or au comptant  XAU=  étaient en hausse de 0,2
% à 4 166 dollars l'once, portant le gain mensuel à 4,5 %, bien
qu'ils soient encore loin du record de 4 381 dollars.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6524 Six - Forex 1 -0,15%
BTC/USD
91 542,1552 USD CryptoCompare +0,20%
EUR/USD SPOT
1,1568 USD Six - Forex 1 -0,26%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 253,91 Pts Six - Forex 1 +0,17%
Or
4 168,84 USD Six - Forex 1 +0,26%
Pétrole Brent
63,47 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
59,20 USD Ice Europ +0,14%
S&P 500 INDEX
6 812,61 Pts CBOE +0,69%
STOXX Europe 600
574,38 Pts DJ STOXX -0,11%
USD/JPY SPOT
156,3355 Six - Forex 1 +0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
