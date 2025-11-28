Hong Kong: Le bilan de l'incendie porté à 128 morts, fin des opérations de secours

par Farah Master et Anne Marie Roantree

Les opérations de secours sont terminées à Hong Kong après l'incendie de plusieurs tours d'habitation et le bilan du sinistre est d'au moins 128 morts et environ 200 disparus, a annoncé vendredi le chef de la sécurité de la ville, Chris Tang.

L'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court qui comporte huit immeubles pour près de 2.000 appartements, était largement contenu peu après l'aube vendredi.

"On ne peut pas exclure la possibilité que d'autres corps puissent être découverts quand la police entrera dans les immeubles pour des enquêtes détaillées", a déclaré Chris Tang, lors d'une conférence de presse.

Les alarmes incendies du complexe n'étaient pas en état correct de fonctionnement, a-t-il ajouté, précisant que 39 des 128 personnes mortes avaient été identifiées.

Les opérations de secours sont désormais achevées et au moins 79 personnes, dont 12 pompiers, ont été blessées, a indiqué Chris Tang.

"Notre objectif désormais est de s'assurer que la température descende dans les immeubles et que, quand tout le monde sera en sécurité, la police collectera les indices et mènera de plus amples enquêtes", a-t-il dit.

Le complexe immobilier abritant 4.600 personnes était encerclé par des échafaudages en bambou enveloppés dans des bâches pour des travaux de rénovation.

La police a arrêté trois hommes, employés par l'entreprise de maintenance du complexe immobilier, soupçonnés d'homicide involontaire à la suite de l'incendie.

Les autorités ont assuré l'an dernier aux habitants du complexe immobilier qu'ils faisaient face à "un risque relativement faible d'incendie" après que les résidents se sont plaints régulièrement de risques de départs de feu liés aux travaux de rénovation, a rapporté à Reuters le département du travail de Hong Kong.

Les habitants ont fait remonter leur inquiétude sur la dangerosité des bâches entourant les échafaudages en bambou et leur inflammabilité potentielle en septembre 2024, a fait savoir un porte-parole du département.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

Le Bureau du développement urbain a indiqué avoir discuté du remplacement progressif des échafaudages en bambou par des structures métalliques dans la ville, à titre de mesure de sécurité.

Le gouvernement local a entamé en mars une procédure pour restreindre l'utilisation de ce matériau pour les échafaudages, annonçant que 50% des chantiers devraient désormais être équipés de structures en métal.

