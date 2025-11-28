 Aller au contenu principal
Les actions terminent un mois de novembre difficile, soutenues par les paris sur une réduction de la Fed ; une panne des échanges affecte les contrats à terme
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 14:15

Les actions mondiales se
sont dirigées vers une dernière séance du mois agitée, vendredi,
alors qu'une panne de l'opérateur boursier CME Group a entravé
les transactions d'un ensemble de contrats à terme sur les
devises, les matières premières, les bons du Trésor et les
actions, réduisant encore la liquidité du marché.
    La panne  dans les centres de données du CME 
est survenue alors que les investisseurs américains devaient
revenir des vacances de Thanksgiving pour une session écourtée
vendredi. Les échanges de devises ont repris sur la plateforme
EBS du CME à 13 h 5 GMT.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  est resté pratiquement
inchangé sur la journée, ayant gagné 0,5% en novembre, marquant
sa plus faible performance mensuelle depuis juin, bien qu'il ait
atteint des sommets record il y a deux semaines.
    Le S&P 500  .SPX  devrait connaître sa première baisse
mensuelle depuis avril, avec une chute de 0,4 % en novembre,
bien qu'il se soit remis de ses plus bas de deux mois il y a une
semaine, qui impliquaient une chute de 5 % depuis le début du
mois. 
    
    NOVEMBRE AGITÉ
    Le mois de novembre de cette année s'est avéré
inhabituellement agité pour les actions mondiales, les
inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs
technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la
fermeture du gouvernement américain n'a pris fin qu'après 43
jours, ce qui constitue un record. Le bitcoin BTC= , qui
reflète bien l'appétit des investisseurs pour le risque, a chuté
de 16 % en novembre.
    Le manque de données économiques résultant de la fermeture
du gouvernement a rendu la Réserve fédérale prudente quant à un
nouvel assouplissement de sa politique, mais des poids lourds
comme le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le
président de la Fed de New York, John Williams, ont exprimé leur
soutien à une baisse des taux le mois prochain, ce qui a joué un
rôle central dans la reprise des actions.
    "Habituellement, on s'attend à de la volatilité en septembre
et en octobre; nous en avons eu en novembre, mais nous en avons
récupéré la plus grande partie", a déclaré Samy Chaar,
économiste chez Lombard Odier.
    "Nous avions évalué la probabilité d'une réduction en
décembre à environ 30 % et nous sommes maintenant à plus de 80
%. Et je pense que c'est une très bonne raison pour le rallye de
fin de mois", a-t-il déclaré. 
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent une
probabilité de 85 % d'une réduction des taux le mois prochain,
un changement radical par rapport aux 30 % d'une semaine plus
tôt, a montré CME FedWatch.
    
    HAUSSE DE LA BOJ EN VUE
    Sur le marché des devises, le dollar  =USD  a légèrement
augmenté par rapport à un panier de devises principales, mais
s'est dirigé vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis
juillet, le laissant presque inchangé sur le mois.
    Le yen japonais  JPY=  a été légèrement plus fort, laissant
le dollar en baisse de 0,24% à 156,11 yens. Le yen a atteint un
plus bas de 10 mois à 157,9 la semaine dernière, laissant les
investisseurs à l'affût de signes d'intervention de la part des
autorités japonaises après des semaines de tentatives verbales
pour endiguer la chute incessante de la monnaie.
    Les données ont montré  vendredi que les prix à la
consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8 % en novembre
par rapport à l'année précédente, au-dessus des prévisions d'un
gain de 2,7 %. Cela s'ajoute à une série de données qui ont
maintenu les paris pour une augmentation des taux de la Banque
du Japon.
    "Aujourd'hui, c'est aussi la fin du mois et la performance
des devises peut souvent être déterminée par ces flux moins
prévisibles", ont déclaré les stratèges de MUFG dans une note.
    L'Aussie  AUD=  et le kiwi  NZD=  sont de grands gagnants
cette semaine, en hausse de 1,1 % et 1,8 %, respectivement, car
les marchés parient que les cycles de réduction des taux dans
les deux pays sont proches de la fin. Le compte rendu  de
la dernière réunion de la Banque centrale européenne a montré
que les décideurs politiques n'étaient pas non plus pressés de
réduire les taux.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,2 % à 1,157 $, pour un gain de
0,3 % ce mois-ci.
    
    PÉTROLE, OR EN HAUSSE
    Les prix du pétrole ont chuté vendredi, s'apprêtant à subir
un quatrième mois consécutif de pertes, alors que les États-Unis
font pression pour le plan de paix pour la guerre en Ukraine.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont inversé
les gains antérieurs pour se négocier en baisse de 0,25% à 63,18
$ le baril, en baisse de près de 2,5% en novembre.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  était en hausse de 0,5 %
à 4 177 dollars l'once, portant le gain mensuel à environ 4,5 %.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6533 Six - Forex 1 -0,02%
BTC/USD
92 039,5108 USD CryptoCompare +0,74%
EUR/USD SPOT
1,1576 USD Six - Forex 1 -0,20%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 253,91 Pts Six - Forex 1 +0,17%
Or
4 207,09 USD Six - Forex 1 +1,18%
Pétrole Brent
63,18 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
58,92 USD Ice Europ -0,34%
S&P 500 INDEX
6 812,61 Pts CBOE 0,00%
STOXX Europe 600
575,93 Pts DJ STOXX +0,16%
USD/JPY SPOT
156,2870 Six - Forex 1 0,00%
A lire aussi

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 15:40 

    L'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, selon des chiffres provisoires publiés vendredi, demeurant au-dessus de la cible de 2% de la BCE, sans pour autant laisser penser à un impact sur la prochaine réunion de politique monétaire, selon les commentateurs. ... Lire la suite

  • Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand
    Allemagne: L'inflation IPCH progresse plus que prévu sur un an en novembre
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:35 

    L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite

  • Friedrich Merz et Ursula Von der Leyen, au Canada, en juin 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'Allemagne en appelle à Von der Leyen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 15:32 

    Le chancelier allemand va demander à la présidente de la Commission européenne "d'ajuster et de corriger la réglementation sur la mobilité", relayant les appels du secteur de l'automobile, en grande difficulté. Le chancelier allemand Frierich merz a annoncé qu'il ... Lire la suite

  • Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:29 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. Les contrats ... Lire la suite

