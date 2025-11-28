Les actions terminent un mois de novembre difficile, soutenues par les paris sur une réduction de la Fed ; une panne des échanges affecte les contrats à terme

Les actions mondiales se sont dirigées vers une dernière séance du mois agitée, vendredi, alors qu'une panne de l'opérateur boursier CME Group a entravé les transactions d'un ensemble de contrats à terme sur les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, réduisant encore la liquidité du marché. La panne dans les centres de données du CME est survenue alors que les investisseurs américains devaient revenir des vacances de Thanksgiving pour une session écourtée vendredi. Les échanges de devises ont repris sur la plateforme EBS du CME à 13 h 5 GMT. L'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté pratiquement inchangé sur la journée, ayant gagné 0,5% en novembre, marquant sa plus faible performance mensuelle depuis juin, bien qu'il ait atteint des sommets record il y a deux semaines. Le S&P 500 .SPX devrait connaître sa première baisse mensuelle depuis avril, avec une chute de 0,4 % en novembre, bien qu'il se soit remis de ses plus bas de deux mois il y a une semaine, qui impliquaient une chute de 5 % depuis le début du mois. NOVEMBRE AGITÉ Le mois de novembre de cette année s'est avéré inhabituellement agité pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la fermeture du gouvernement américain n'a pris fin qu'après 43 jours, ce qui constitue un record. Le bitcoin BTC= , qui reflète bien l'appétit des investisseurs pour le risque, a chuté de 16 % en novembre. Le manque de données économiques résultant de la fermeture du gouvernement a rendu la Réserve fédérale prudente quant à un nouvel assouplissement de sa politique, mais des poids lourds comme le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le président de la Fed de New York, John Williams, ont exprimé leur soutien à une baisse des taux le mois prochain, ce qui a joué un rôle central dans la reprise des actions. "Habituellement, on s'attend à de la volatilité en septembre et en octobre; nous en avons eu en novembre, mais nous en avons récupéré la plus grande partie", a déclaré Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier. "Nous avions évalué la probabilité d'une réduction en décembre à environ 30 % et nous sommes maintenant à plus de 80 %. Et je pense que c'est une très bonne raison pour le rallye de fin de mois", a-t-il déclaré. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent une probabilité de 85 % d'une réduction des taux le mois prochain, un changement radical par rapport aux 30 % d'une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch. HAUSSE DE LA BOJ EN VUE Sur le marché des devises, le dollar =USD a légèrement augmenté par rapport à un panier de devises principales, mais s'est dirigé vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juillet, le laissant presque inchangé sur le mois. Le yen japonais JPY= a été légèrement plus fort, laissant le dollar en baisse de 0,24% à 156,11 yens. Le yen a atteint un plus bas de 10 mois à 157,9 la semaine dernière, laissant les investisseurs à l'affût de signes d'intervention de la part des autorités japonaises après des semaines de tentatives verbales pour endiguer la chute incessante de la monnaie. Les données ont montré vendredi que les prix à la consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8 % en novembre par rapport à l'année précédente, au-dessus des prévisions d'un gain de 2,7 %. Cela s'ajoute à une série de données qui ont maintenu les paris pour une augmentation des taux de la Banque du Japon. "Aujourd'hui, c'est aussi la fin du mois et la performance des devises peut souvent être déterminée par ces flux moins prévisibles", ont déclaré les stratèges de MUFG dans une note. L'Aussie AUD= et le kiwi NZD= sont de grands gagnants cette semaine, en hausse de 1,1 % et 1,8 %, respectivement, car les marchés parient que les cycles de réduction des taux dans les deux pays sont proches de la fin. Le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne a montré que les décideurs politiques n'étaient pas non plus pressés de réduire les taux. L'euro EUR= a baissé de 0,2 % à 1,157 $, pour un gain de 0,3 % ce mois-ci. PÉTROLE, OR EN HAUSSE Les prix du pétrole ont chuté vendredi, s'apprêtant à subir un quatrième mois consécutif de pertes, alors que les États-Unis font pression pour le plan de paix pour la guerre en Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont inversé les gains antérieurs pour se négocier en baisse de 0,25% à 63,18 $ le baril, en baisse de près de 2,5% en novembre. Le prix de l'or au comptant XAU= était en hausse de 0,5 % à 4 177 dollars l'once, portant le gain mensuel à environ 4,5 %.