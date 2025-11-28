Prêts pour l'industrie de défense : Bruxelles et Londres n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Royaume-Uni ne rejoint pas le dispositif européen "Safe"

Safe est censé apporter d'ici l'an prochain des prêts à des conditions financières très favorables aux États membres de l'UE et à quelques autres pays, dont l'Ukraine.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le Royaume-Uni ne rejoindra pas le dispositif "Safe" de prêts européens à destination des États membres et de l'industrie de défense en Europe, après l'annonce vendredi 28 novembre l'échec des négociations entre Buxelles et Londres.

Le ministre britannique des relations avec l'Union européenne, Nick Thomas-Symonds, a jugé "décevant" ce résultat, tout en rappelant que les industriels britanniques de la défense pourraient tout de même "participer à des projets dans le cadre de Safe aux conditions applicables aux pays tiers".

Les Européens cherchent à développer leur industrie de défense pour faire face à la menace russe et au risque de désengagement américain en Europe. L'Union européenne réclamait un ticket d'entrée allant jusqu'à 6,5 milliards d'euros pour que Londres puisse bénéficier de ce programme d'aide lancé récemment par l'UE et doté de 150 milliards d'euros.

Négociations "de bonne foi"

"Les négociations ont été menées de bonne foi, mais notre position a toujours été claire : nous ne signerons que des accords qui servent l'intérêt national et offrent un bon rapport qualité-prix", a indiqué Nick Thomas-Symonds.

La Commission européenne a elle aussi souligné que "sans accord, le Royaume-Uni peut toujours participer à hauteur de 35% des projets ", puisque les pays hors UE peuvent participer mais sans bénéficier des prêts "Safe". Quant aux pays qui bénéficient du programme, ils doivent produire des armes devant comporter au moins 65% de composants produits dans l'UE.

D'autres pays, dont le Canada et le Royaume-Uni, devaient négocier leur participation avec Bruxelles. Les négociations avec Ottawa sont toujours en cours, selon la Commission, qui espère "aboutir à un accord avant dimanche".