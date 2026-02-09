Les actions technologiques australiennes reflètent le rebond des valeurs logicielles à Wall Street

9 février - ** Les valeurs technologiques australiennes

.AXIJ rebondissent et augmentent de 3,3 %, en vue de leur meilleure séance depuis le 23 janvier

** Le sous-indice a progressé suite à la forte hausse des valeurs technologiques de Wall Street, les éditeurs de logiciels ayant rebondi après leurs récentes pertes, et les fabricants de puces ayant repris du poil de la bête après qu'Amazon a prévu une forte augmentation de ses dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle .N

** Les fournisseurs de logiciels Wisetech WTC.AX et TechnologyOne TNE.AX progressent de 3,3 % à 3,8 %, tandis que le développeur de centres de données NEXTDC NXT.AX grimpe de 5,9 %

** AXIJ en baisse de 17,7 % depuis le début de l'année après avoir perdu 21 % en 2025