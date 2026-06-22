Les actions stagnent, le pétrole recule alors que les craintes liées aux taux d'intérêt contrebalancent l'optimisme suscité par les négociations avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à la clôture des marchés américains)

* Le S&P 500 et le Nasdaq reculent tandis que les actions européennes progressent

* Les cours du pétrole reculent alors que l'Iran et les États-Unis annoncent des progrès dans les négociations

* La livre sterling s'apprécie après la démission du Premier ministre Starmer

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux sont restés globalement stables lundi, tandis que les cours du pétrole ont baissé, l’optimisme suscité par les progrès des négociations entre les États-Unis et l’Iran ayant été contrebalancé par les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt, qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain. Le vice-président américain JD Vance a déclaré en Suisse que l’Iran avait accepté d’autoriser les inspecteurs nucléaires à entrer sur son territoire, les discussions concernant ces inspections pouvant débuter dès cette semaine. Le département du Trésor américain a autorisé les ventes iraniennes de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits pétroliers jusqu’au 21 août, assouplissant ainsi des sanctions en vigueur depuis des décennies, alors que les États-Unis s’efforcent de parvenir à un accord de paix définitif avec l’Iran en échange d’engagements concernant les inspections nucléaires et le libre transit dans le détroit d’Ormuz.

À Wall Street, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse, plombés par les valeurs des services de communication et des biens de consommation discrétionnaire. Le Dow Jones a quant à lui terminé en hausse.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,29 %, l'indice S&P 500 .SPX a reculé de 0,37 % et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,32 %.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,58 %. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,03 %.

Les marchés sont influencés par les perspectives restrictives de la Fed et par la diminution des anticipations selon lesquelles le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, s'apprêterait à entamer une baisse des taux, a déclaré Gerry Sparrow, directeur des investissements chez Sparrow Capital Management.

“Le marché a été quelque peu surpris par l’attitude du nouveau président de la Fed, car on s’attendait à ce qu’il adopte une position un peu plus accommodante en matière de taux”, a déclaré M. Sparrow. Mercredi dernier, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, mais les responsables politiques s’attendent à une hausse des coûts d’emprunt plus tard dans l’année , dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant une inflation supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 5,78 points de base, à 4,509 %.

Les progrès apparents dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran ont poussé les contrats à terme sur le Brent LCOc1 à clôturer en baisse de 3,38 %, à 77,90 dollars le baril, bien en deçà de son pic de mai à 126,41 dollars.

“Les progrès des pourparlers de paix sont encourageants, mais la seule surprise négative a été que la nouvelle Fed ne se soit pas montrée un peu plus accommodante lors de sa dernière annonce”, a déclaré M. Sparrow.

LA LIVRE STERLING EN HAUSSE APRÈS LA DÉMISSION DE STARMER La livre sterling s’est appréciée après que le Premier ministre Keir Starmer a annoncé sa démission , ouvrant la voie au septième dirigeant britannique en dix ans.

La livre a effacé ses pertes antérieures et s’est appréciée de 0,11 % à 1,3244 $ GBP= . L’ancien maire de Manchester, Andy Burnham , est le favori pour succéder à Starmer, mais les investisseurs ont indiqué qu’une question clé pour les marchés obligataires britanniques, déjà nerveux , serait de savoir qui deviendrait ministre des Finances.

L'euro a reculé de 0,36 % à 1,1427 $ EUR=EBS , après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis trois mois à 1,1418 $. Le dollar a progressé de 0,19 % à 161,58 yens JPY=EBS , seule la menace d’une intervention japonaise empêchant la devise d’atteindre son plus haut niveau depuis 40 ans, enregistré en 2024 à 161,96.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,17 %. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,72 % pour s'établir à 4.190,17 dollars l'once.