Les actions sont sur la sellette alors que la réduction des taux de la Fed est anticipée et que les orientations sont incertaines

Le Nikkei glisse dans des échanges nerveux en Asie, les contrats à terme du S&P restent stables

Une réduction de 25 points de base de la Fed est anticipée, l'accent étant mis sur les points et Powell

Le yen vacille après avoir atteint son plus bas niveau historique face à l'euro

La hausse de l'argent franchit de nouvelles barrières graphiques

(Mise à jour des prix pour l'après-midi en Asie) par Wayne Cole

Les actions asiatiques et les contrats à terme de Wall Street se sont repliés sur eux-mêmes mercredi, à l'approche de l'heure critique pour un conseil d'administration de la Réserve fédérale divisé, et les résultats des bénéfices ont menacé de mettre à l'épreuve les valorisations élevées dans l'espace de l'intelligence artificielle.

La plupart des actifs étant figés dans les phares de la Fed, l'attention a été attirée par la chute soudaine du yen japonais et l'ascension vertigineuse continue des prix de l'argent, qui ont tous deux atteint des niveaux record.

Le marché des contrats à terme, en tout cas, est convaincu que la Fed réduira ses taux d'un quart de point, à 3,50-3,75 %, plus tard dans la journée, avec une probabilité de 89 %. Cependant, il suppose également que les orientations seront restrictives, ce qui implique une probabilité de 21 % d'un changement en janvier.

Tout dépendra du nombre de prévisions des membres de la Fed qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans une position difficile.

"Powell fera probablement comprendre que la barre des réductions futures a été relevée et expliquera pourquoi certains participants se sont opposés à une réduction", a écrit David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman Sachs.

"Mais la Fed ne peut pas trop s'enfermer - surtout à un moment où nous avons deux rapports sur l'emploi en retard - parce qu'une réduction en janvier pourrait s'avérer appropriée."

Le rapport sur les emplois de novembre a été reporté au 16 décembre en raison de la fermeture du gouvernement, tandis que les chiffres de l'inflation sont attendus deux jours plus tard.

Les marchés de la dette pourraient être agréablement surpris si les analystes de BofA avaient raison et si la Fed annonçait son intention de commencer à acheter des bons du Trésor à partir de janvier pour éviter une pénurie de liquidités.

Pour l'instant, les investisseurs en actions ont préféré la discrétion à la bravoure et ont limité les transactions au minimum. Le Nikkei .N225 du Japon a commencé en hausse mais a rapidement chuté de 0,2%, tandis que la Corée du Sud .KS11 a à peine bougé.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,1%, tandis que les blue chips chinoises .CSI300 ont chuté de 0,8% dans le sillage des données mitigées sur l'inflation.

L'inflation des prix à la consommation s'est accélérée pour atteindre un taux annuel de 0,7 % en novembre, mais elle est restée en retrait pour le seul mois, tandis que les prix à la production sont restés embourbés dans la déflation.

TEST DES BÉNÉFICES POUR L'INFRASTRUCTURE DE L'A.I

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX FDXc1 ont tous deux baissé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont baissé de 0,3 %

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 ont peu varié avant les résultats clés d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.O .

"Ce qu'ils détaillent sur les intentions d'investissement et les plans de financement futurs pourrait résonner dans l'espace de l'intelligence artificielle, et il y a des risques évidents qu'ils manquent l'infrastructure du nuage", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone.

"Le marché des options prévoit une variation de l'ordre de -/+10 % lors de la journée de publication des résultats, ce qui laisse présager une forte volatilité."

Sur les marchés obligataires, les rendements du Trésor à 10 ans sont restés stables à 4,187 % US10YT=TWEB , après avoir atteint un plancher de 3,962 % en l'espace de neuf séances.

Une rupture du support graphique de 4,201 % risquerait de provoquer un pic vers 4,535 %, ce qui rendrait les perspectives de la Fed d'autant plus importantes.

La hausse des rendements a soutenu le dollar, aidé par un large mouvement de vente du yen au cours de la nuit, qui semble avoir été mené par des fonds de suivi du momentum.

L'euro était en hausse à 182,12 yens EURJPY=EBS , après avoir atteint un record historique de 182,64 pendant la nuit. La livre a atteint des sommets inégalés depuis la mi-2008 à 208,95 yens GBPJPY=EBS .

Le dollar s'est établi à 156,61 yens JPY=EBS , après avoir progressé de 0,5% mardi, et s'est légèrement replié sur un panier de devises à 99,202 =USD .

L'argent a de nouveau été la vedette des matières premières, ayant franchi la barre des 60 dollars pour atteindre le niveau record de 61,45 dollars l'once XAG= . Le prix du métal a plus que doublé cette année en raison de la diminution des stocks et d'une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds de suivi du momentum.

La demande réelle augmente également dans des secteurs tels que l'énergie solaire, les véhicules électriques et leurs infrastructures, les centres de données et l'intelligence artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver Institute dans un rapport de recherche.

L'or était plus calme à 4 206 dollars l'once XAU= , après avoir atteint un sommet de 4 381 dollars en octobre. GOL/

Les prix du pétrole se sont stabilisés, après avoir perdu du terrain en début de semaine lorsque l'Irak a rétabli la production du champ pétrolier West Qurna 2 de Lukoil, l'un des plus importants au monde. O/R

Le Brent LCOc1 a légèrement augmenté de 0,2 % à 62,04 $ le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,2 % à 58,35 $ le baril.