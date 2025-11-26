 Aller au contenu principal
Les actions sont soutenues par les attentes de baisse des taux d'intérêt, la livre sterling est agitée par la surprise du budget britannique
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 22:33

Les actions mondiales ont
progressé pour la quatrième journée consécutive mercredi, les
attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale
américaine restant élevées, tandis que la livre sterling a été
secouée par la publication par inadvertance de nouvelles
prévisions par l'organisme de surveillance budgétaire
britannique  avant la publication du budget britannique.
A Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse
, tirées par les gains du secteur technologique  .SPLRCT 
qui a augmenté d'environ 1,5%, en partie grâce à un bond de près
de 7% de Dell Technologies  DELL.N  après la publication de ses
résultats trimestriels  et de ses perspectives. 
Les actions se sont redressées depuis vendredi, lorsque les
attentes d'une réduction des taux en décembre de la part de la
Réserve fédérale ont augmenté après que le président de la Fed
de New York, John Williams, a déclaré que  les taux
d'intérêt peuvent baisser à court terme, même si d'autres
décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts
d'emprunt devraient rester stables pour l'instant. 
Ces attentes ont été renforcées par les commentaires de Mary
Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San
Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en
faveur  d'une réduction en décembre.
    "Nous avons assisté à des commentaires pessimistes de la
part de la Fed, en particulier de la Fed de New York... qui, je
pense, signalent une réduction potentielle le mois prochain, et
je pense que c'est ce qui a stimulé les marchés ces derniers
temps", a déclaré Matthew Keator, associé directeur du Keator
Group, une société de gestion de patrimoine située à Lenox,
Massachusetts.
Les données économiques de mercredi ont montré que les demandes
initiales d'allocations chômage hebdomadaires ont chuté 
de 6 000 à 216 000 en données corrigées des variations
saisonnières pour la semaine terminée le 22 novembre, le niveau
le plus bas depuis avril et en dessous de l'estimation de 225
000 des économistes interrogés par Reuters.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de 314,67
points, soit 0,67%, à 47 427,12, le S&P 500  .SPX  a gagné 46,73
points, soit 0,69%, à 6 812,61 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
grimpé de 189,10 points, soit 0,82%, à 23 214,69. 
Les attentes pour une réduction de 25 points de base de la Fed
se sont maintenues à plus de 80%, selon l'outil FedWatch du CME
, bien au-dessus des 30,1% d'il y a une semaine.
    Les marchés américains seront fermés jeudi pour la fête de
Thanksgiving et auront une session abrégée vendredi.
    L'indice MSCI des actions du monde entier  .MIWD00000PUS  a
bondi de 9,31 points, soit 0,94%, à 1.000,37, et était en passe
de réaliser sa quatrième séance consécutive de gains, sa plus
longue série en un mois. L'indice MSCI a gagné 3,3 % en quatre
jours, ce qui représente sa plus forte progression en quatre
jours depuis la mi-mai.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de
 1,09%, enregistrant ainsi sa plus forte hausse
quotidienne en deux semaines.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a baissé de 0,26% à 99,59, avec
l'euro  EUR=  en hausse de 0,22% à 1,1594 $.
La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,52% à 1,3234 $. La
devise a oscillé  entre un gain de 0,57% et une baisse de
0,34% au cours de la journée dans le sillage de la confusion du
budget britannique lorsque les perspectives économiques et
fiscales de l'Office for Budget Responsibility ont été publiées
prématurément .
La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a ensuite
annoncé  un budget de forte augmentation des impôts qui
prélèvera davantage d'argent sur les travailleurs, les personnes
épargnant pour leur retraite et les investisseurs, afin de se
donner une plus grande marge de manœuvre pour atteindre ses
objectifs en matière de réduction des déficits.
    Les rendements des gilts à dix ans  GB10YT=RR  ont baissé de
7 points de base à 4,426%.
Le yen japonais  JPY=  s'est affaibli de 0,25% par rapport au
billet vert  à 156,45 pour un dollar, alors que des
sources ont déclaré à Reuters  que la Banque du Japon
préparait les marchés à une éventuelle hausse des taux d'intérêt
dès le mois prochain, car il faudra peut-être une hausse plus
régulière des taux pour modifier la trajectoire de la monnaie.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a perdu 1 point de base à 3,992%, la reprise des
obligations d'État britanniques ayant contribué à limiter la
baisse  de la dette américaine à plus long terme après que
des données économiques plus solides que prévu ont alimenté les
ventes.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR  a
augmenté de 2 points de base à 3,479%.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
133,240 USD NYSE +5,82%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 427,12 Pts Index Ex +0,67%
EUR/USD SPOT
1,1599 USD Six - Forex 1 +0,24%
GBP/USD SPOT
1,3240 Six - Forex 1 +0,56%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 214,69 Pts Index Ex +0,82%
Or
4 163,92 USD Six - Forex 1 +0,78%
Pétrole Brent
63,04 USD Ice Europ +0,64%
Pétrole WTI
58,56 USD Ice Europ +0,77%
S&P 500
6 812,61 Pts CBOE +0,69%
S&P 500 INDEX
6 812,61 Pts CBOE +0,69%
STOXX Europe 600
574,21 Pts DJ STOXX +1,09%
USA BENCHMARK 10A
4,015 Rates -0,82%
USA BENCHMARK 2A
3,509 Rates -0,32%
USD/JPY SPOT
156,4305 Six - Forex 1 +0,25%
