Les actions sont mitigées, Oracle ajoutant aux inquiétudes concernant l'IA ; le dollar et les rendements américains baissent en raison des perspectives de la Fed

Les principaux indices boursiers ont été mitigés jeudi, avec des actions liées à la technologie en baisse après que le géant de l'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N ait lancé un avertissement sur la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que le dollar et les rendements obligataires américains ont prolongé les baisses de la veille, lorsque la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt , mais a donné des perspectives moins optimistes que prévu. Le Nasdaq est tombé à son plus bas niveau en une semaine. Le S&P 500 était légèrement en baisse, tandis que le Dow Jones était en forte hausse, ajoutant aux gains de mercredi suite à la baisse des taux de la Fed. Un indice boursier mondial était également en hausse. Oracle a ravivé les craintes concernant les valorisations stratosphériques de la technologie en manquant les estimations des analystes concernant les ventes et les bénéfices et en signalant un dépassement de 15 milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle . Ses actions étaient en baisse de 13,1 % et le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT était en baisse de plus de 1 %. Les actions de Nvidia NVDA.O , leader de l'IA, étaient en baisse de 3,4 %. Les actions de Broadcom AVGO.O étaient en baisse de 4,4%, et tous les regards seront tournés vers ses résultats trimestriels, attendus après la cloche de clôture. Plus tôt, le Nikkei .N225 japonais a perdu près de 1% dans la nuit, alors que SoftBank 9984.T - un partenaire d'Oracle sur le projet de centre de données américain Stargate - a chuté de plus de 7,5%. .T "Nous avons les résultats de Broadcom après la clôture, donc l'IA va rester au centre de l'attention pendant les prochaines 24 heures", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, Connecticut. "Dans l'ensemble, le marché se maintient assez bien compte tenu de l'évolution d'Oracle et du fait que le secteur de l'intelligence artificielle est plus faible, mais je pense que les investisseurs sont un peu prudents", a-t-il ajouté. Les investisseurs restaient par ailleurs concentrés sur les perspectives de taux d'intérêt au niveau mondial après que la Fed a abaissé son taux de fonds de référence, comme prévu, de 25 points de base à 3,5 %-3,75 %, dans une décision partagée par 9 voix contre 3. Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit". Cela a conduit les contrats à terme sur les taux d'intérêt à intégrer au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 481,38 points, soit 1,00%, à 48 539,65, le S&P 500 .SPX a perdu 18,98 points, soit 0,28%, à 6 867,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 226,80 points, soit 0,96%, à 23 427,35. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,47 point, soit 0,05%, à 1 012,21. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7 %. Le dollar américain s'est effondré, atteignant des plus bas de plusieurs mois contre l'euro, le franc suisse et la livre sterling et prolongeant les pertes de la session précédente. Le franc suisse a été soutenu par la décision de la Banque nationale suisse de maintenir ses taux d'intérêt. Le dollar a baissé de 0,7% contre le franc à 0,7946 CHF= , après avoir touché son plus bas niveau depuis la mi-novembre. L'euro était en hausse de 0,4% à 1,1737 EUR= après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 3 octobre. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,41% à 98,18. Les rendements du Trésor américain ont également baissé pour la deuxième séance consécutive à la suite de la déclaration de politique générale de la Fed. La Fed a également déclaré mercredi que les achats d'obligations d'État à court terme commenceraient vendredi, avec une première série totalisant environ 40 milliards de dollars en bons du Trésor - une décision plus précoce et plus importante que ce à quoi les investisseurs s'attendaient. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a chuté de 4,8 points de base à 4,116% et était en passe de connaître sa plus forte baisse en deux jours depuis deux mois. Le rendement a mis fin à une série de quatre séances de gains mercredi, sa plus longue série de gains en cinq semaines. Le rendement du billet à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a perdu 4,8 points de base à 3,518%. Le rendement du Bund , référence de la zone euro, est resté proche de son plus haut niveau depuis neuf mois, les investisseurs se concentrant sur la réunion de la Banque centrale européenne qui aura lieu la semaine prochaine. Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence de la zone euro, étaient en baisse de 1,5 point de base à 2,84% jeudi. Ils ont atteint 2,894 % mercredi, leur niveau le plus élevé depuis la mi-mars. L'écart entre les rendements américain et allemand DE10US10=RR est tombé à 126,01, son plus bas niveau depuis juin 2023. Dans les matières premières, le brut américain CLc1 a chuté de 1,78% à 57,42 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 61,16 dollars le baril, en baisse de 1,69% sur la journée. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,55% à 4 251,08 dollars l'once.