Les actions sont mitigées, Oracle ajoutant aux inquiétudes concernant l'IA ; le dollar et les rendements américains baissent en raison des perspectives de la Fed
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 17:57

Les principaux
indices boursiers ont été mitigés jeudi, avec des actions liées
à la technologie en baisse après que le géant de l'informatique
dématérialisée Oracle  ORCL.N  ait lancé un avertissement sur la
rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que le dollar
et les rendements obligataires américains ont prolongé les
baisses de la veille, lorsque la Réserve fédérale a réduit les
taux d'intérêt , mais a donné des perspectives moins
optimistes que prévu.
    Le Nasdaq est tombé à son plus bas niveau en une semaine. Le
S&P 500 était légèrement en baisse, tandis que le Dow Jones
était en forte hausse, ajoutant aux gains de mercredi suite à la
baisse des taux de la Fed. Un indice boursier mondial était
également en hausse.
Oracle a ravivé les craintes concernant les valorisations
stratosphériques de la technologie en manquant les estimations
des analystes concernant les ventes et les bénéfices  et
en signalant un dépassement de 15 milliards de dollars dans le
domaine de l'intelligence artificielle . Ses actions
étaient en baisse de 13,1 % et le secteur technologique du S&P
500  .SPLRCT  était en baisse de plus de 1 %. Les actions de
Nvidia  NVDA.O , leader de l'IA, étaient en baisse de 3,4 %.
    Les actions de Broadcom  AVGO.O  étaient en baisse de 4,4%,
et tous les regards seront tournés vers ses résultats
trimestriels, attendus après la cloche de clôture. 
    Plus tôt, le Nikkei  .N225  japonais a perdu près de 1% dans
la nuit, alors que SoftBank  9984.T  - un partenaire d'Oracle
sur le projet de centre de données américain Stargate - a chuté
de plus de 7,5%.  .T 
    "Nous avons les résultats de Broadcom après la clôture, donc
l'IA va rester au centre de l'attention pendant les prochaines
24 heures", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du
marché chez JonesTrading à Stamford, Connecticut.
    "Dans l'ensemble, le marché se maintient assez bien compte
tenu de l'évolution d'Oracle et du fait que le secteur de
l'intelligence artificielle est plus faible, mais je pense que
les investisseurs sont un peu prudents", a-t-il ajouté.
    Les investisseurs restaient par ailleurs concentrés sur les
perspectives de taux d'intérêt au niveau mondial après que la
Fed a abaissé son taux de fonds de référence, comme prévu, de 25
points de base à 3,5 %-3,75 %, dans une décision partagée par 9
voix contre 3.
    Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré
lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas
qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce
soit". Cela a conduit les contrats à terme sur les taux
d'intérêt à intégrer au moins deux baisses de taux pour l'année
prochaine.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 481,38
points, soit 1,00%, à 48 539,65, le S&P 500  .SPX  a perdu 18,98
points, soit 0,28%, à 6 867,70 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 226,80 points, soit 0,96%, à 23 427,35.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a
progressé de 0,47 point, soit 0,05%, à 1 012,21. L'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,7 %.
Le dollar américain  s'est effondré, atteignant des plus
bas de plusieurs mois contre l'euro, le franc suisse et la livre
sterling et prolongeant les pertes de la session précédente.
    Le franc suisse a été soutenu par la décision de la Banque
nationale suisse de maintenir ses taux d'intérêt. Le dollar a
baissé de 0,7% contre le franc à 0,7946  CHF= , après avoir
touché son plus bas niveau depuis la mi-novembre. 
    L'euro était en hausse de 0,4% à 1,1737  EUR=  après avoir
atteint son plus haut niveau depuis le 3 octobre. L'indice du
dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier
de devises, a baissé de 0,41% à 98,18.
    Les rendements du Trésor américain ont également baissé pour
la deuxième séance consécutive à la suite de la déclaration de
politique générale de la Fed.
    La Fed a également déclaré mercredi que les achats
d'obligations d'État à court terme commenceraient vendredi, avec
une première série totalisant environ 40 milliards de dollars en
bons du Trésor - une décision plus précoce et plus importante
que ce à quoi les investisseurs s'attendaient.
    Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans
 US10YT=TWEB  a chuté de 4,8 points de base à 4,116% et était en
passe de connaître sa plus forte baisse en deux jours depuis
deux mois. Le rendement a mis fin à une série de quatre séances
de gains mercredi, sa plus longue série de gains en cinq
semaines. Le rendement du billet à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Fed, a perdu 4,8 points de base à 3,518%.
    Le rendement du Bund , référence de la zone euro, est
resté proche de son plus haut niveau depuis neuf mois, les
investisseurs se concentrant sur la réunion de la Banque
centrale européenne qui aura lieu la semaine prochaine.
    Les rendements allemands à 10 ans  DE10YT=RR , la référence
de la zone euro, étaient en baisse de 1,5 point de base à 2,84%
jeudi. Ils ont atteint 2,894 % mercredi, leur niveau le plus
élevé depuis la mi-mars. L'écart entre les rendements américain
et allemand  DE10US10=RR  est tombé à 126,01, son plus bas
niveau depuis juin 2023.
    Dans les matières premières, le brut américain  CLc1  a
chuté de 1,78% à 57,42 dollars le baril et le Brent  LCOc1  est
tombé à 61,16 dollars le baril, en baisse de 1,69% sur la
journée. L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,55% à 4 251,08
dollars l'once.

Valeurs associées

BROADCOM
404,2862 USD NASDAQ -2,10%
DEU BENCHMARK 10A
2,957 Rates +0,02%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 630,90 Pts Index Ex +1,19%
EUR/USD SPOT
1,1754 USD Six - Forex 1 +0,50%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 519,80 Pts Index Ex -0,57%
NVIDIA
178,7358 USD NASDAQ -2,74%
Nikkei 225
50 148,82 Pts Six - Forex 1 -0,90%
ORACLE
195,190 USD NYSE -12,64%
Or
4 281,89 USD Six - Forex 1 +1,26%
Pétrole Brent
61,00 USD Ice Europ -2,43%
Pétrole WTI
57,29 USD Ice Europ -2,67%
S&P 500 INDEX
6 885,15 Pts CBOE -0,02%
SOFTBANK GROUP
95,000 EUR Tradegate -6,40%
STOXX Europe 600
581,34 Pts DJ STOXX +0,55%
STOXX Europe 600 Technology
844,52 Pts DJ STOXX -0,05%
USA BENCHMARK 2A
3,611 Rates -0,02%
USD/CHF SPOT
0,7935 Six - Forex 1 -0,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
