Les actions sont en légère baisse ; les rendements chutent alors que les données de l'IPC américain sont plus faibles que prévu
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 21:39

Les indices de Wall Street
étaient légèrement en baisse dans des échanges agités tandis que
les rendements du Trésor ont chuté vendredi, les investisseurs
digérant les données sur l'inflation américaine de janvier, plus
froides que prévu, que certains considéraient comme soutenant
les espoirs de réduction des taux d'intérêt. 
    Le dollar américain est resté pratiquement stable par
rapport aux autres devises.
Le rapport  a montré que l'indice américain des prix à la
consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle,
légèrement en dessous de l'estimation de 2,5 %, selon les
économistes interrogés par Reuters. Cette nouvelle a renforcé
les paris selon lesquels la Réserve fédérale procédera à au
moins deux baisses de taux cette année.
    Ces données font suite à un rapport sur l'emploi américain
étonnamment fort mercredi. Le mois dernier, la Fed a laissé son
taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette
de 3,50 % à 3,75 %. 
    Tim Holland, CFA et directeur des investissements chez Orion
à Omaha, Nebraska, a déclaré que l'IPC américain est maintenant
plus proche de l'objectif d'inflation à long terme de la Fed de
2 % que de 3 %.
    "Nous nous demandons si les acteurs du marché ne vont pas
recalibrer leurs attentes concernant les baisses de taux
d'intérêt en 2026, tout en espérant que la baisse des prix de
l'essence et des voitures donnera un peu de ressort aux
consommateurs américains. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une
bonne nouvelle à l'approche du long week-end de vacances", a
déclaré M. Holland. 
À Wall Street , les trois principaux indices boursiers ont
légèrement baissé en fin de séance après avoir été en hausse
pendant la majeure partie de la journée. Le potentiel de
perturbation de l'intelligence artificielle dans le domaine de
la technologie est resté une préoccupation.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 33,82 points,
soit 0,07%, à 49 418,16, le S&P 500  .SPX  a perdu 6,56 points,
soit 0,10%, à 6 825,94 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
83,80 points, soit 0,37%, à 22 513,35.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
0,41 point, soit 0,04%, à 1 044,81.
    Les actions européennes  ont terminé en légère baisse
sur fond d'inquiétudes concernant l'IA. L'indice paneuropéen
STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse de 0,13% à 617,7 points.
Cependant, il a terminé une semaine agitée avec un gain marginal
de 0,09%.
    Alors que le dollar a peu changé, le bitcoin  BTC=  a
fortement augmenté, gagnant 4,94% à 69 049,69 dollars. 
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de
0,03% à 96,90, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,01% à 1,1869 $.
    Par rapport au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé
de 0,01% à 152,75.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 5 points de base à 4,054%, contre
4,104% jeudi en fin de journée.
    Les prix de l'aluminium  ont chuté à leur plus bas
niveau en une semaine avant de réduire leurs pertes. Les prix
ont été influencés par un rapport du Financial Times 
selon lequel le président américain Donald Trump envisage de
réduire certains droits de douane sur les produits en acier et
en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet. 
    Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, tandis que l'or
a progressé, les données d'inflation faibles ayant renforcé les
espoirs d'une baisse des taux de la Fed.

