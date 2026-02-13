Les actions sont en légère baisse ; les rendements chutent alors que les données de l'IPC américain sont plus faibles que prévu

Les indices de Wall Street étaient légèrement en baisse dans des échanges agités tandis que les rendements du Trésor ont chuté vendredi, les investisseurs digérant les données sur l'inflation américaine de janvier, plus froides que prévu, que certains considéraient comme soutenant les espoirs de réduction des taux d'intérêt. Le dollar américain est resté pratiquement stable par rapport aux autres devises. Le rapport a montré que l'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle, légèrement en dessous de l'estimation de 2,5 %, selon les économistes interrogés par Reuters. Cette nouvelle a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale procédera à au moins deux baisses de taux cette année. Ces données font suite à un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort mercredi. Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Tim Holland, CFA et directeur des investissements chez Orion à Omaha, Nebraska, a déclaré que l'IPC américain est maintenant plus proche de l'objectif d'inflation à long terme de la Fed de 2 % que de 3 %. "Nous nous demandons si les acteurs du marché ne vont pas recalibrer leurs attentes concernant les baisses de taux d'intérêt en 2026, tout en espérant que la baisse des prix de l'essence et des voitures donnera un peu de ressort aux consommateurs américains. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle à l'approche du long week-end de vacances", a déclaré M. Holland. À Wall Street , les trois principaux indices boursiers ont légèrement baissé en fin de séance après avoir été en hausse pendant la majeure partie de la journée. Le potentiel de perturbation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la technologie est resté une préoccupation. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 33,82 points, soit 0,07%, à 49 418,16, le S&P 500 .SPX a perdu 6,56 points, soit 0,10%, à 6 825,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 83,80 points, soit 0,37%, à 22 513,35. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 0,41 point, soit 0,04%, à 1 044,81. Les actions européennes ont terminé en légère baisse sur fond d'inquiétudes concernant l'IA. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,13% à 617,7 points. Cependant, il a terminé une semaine agitée avec un gain marginal de 0,09%. Alors que le dollar a peu changé, le bitcoin BTC= a fortement augmenté, gagnant 4,94% à 69 049,69 dollars. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,03% à 96,90, avec l'euro EUR= en baisse de 0,01% à 1,1869 $. Par rapport au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,01% à 152,75. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 5 points de base à 4,054%, contre 4,104% jeudi en fin de journée. Les prix de l'aluminium ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine avant de réduire leurs pertes. Les prix ont été influencés par un rapport du Financial Times selon lequel le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, tandis que l'or a progressé, les données d'inflation faibles ayant renforcé les espoirs d'une baisse des taux de la Fed.