Les actions sont en hausse, le dollar chute à l'approche de la date butoir fixée par Trump pour l'Iran

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* Les investisseurs en actions, en devises et en titres du Trésor sont attentistes

* Trump promet d'attaquer les infrastructures civiles si l'Iran n'ouvre pas le détroit d'Ormuz

* Les investisseurs espèrent des progrès dans les commentaires du médiateur américano-iranien et du Pakistan

* Le Brent est en légère baisse, à près de 109 dollars le baril, le brut américain grimpe à près de 113 dollars le baril

(Mise à jour des prix après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Lawrence White

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont enregistré des gains minimes mardi, tandis que le dollar a perdu du terrain et que les bons du Trésor américain ont chuté, les investisseurs se préparant à l'issue de l'impasse entre les États-Unis et l'Iran . Le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran , menaçant de détruire tous les ponts et toutes les centrales électriques du pays si l'Iran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici la fin de la journée de mardi. L'Iran a déclaré qu'il exercerait des représailles contre les alliés des États-Unis dans le Golfe, dont les villes désertiques seraient inhabitables sans électricité ni eau. Les échanges ont été prudents au cours de la journée, mais les actions ont repris un peu de vigueur au cours de la dernière heure de la séance à Wall Street, les investisseurs ayant repris espoir après l'annonce par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif sur X que les efforts diplomatiques au Proche-Orient progressaient. Le Pakistan, qui a servi de médiateur entre les pays en guerre , a exhorté M. Trump à prolonger son délai de deux semaines et l'Iran à ouvrir le détroit pendant la même période.

Un haut fonctionnaire iranien a déclaré à Reuters que Téhéran examinait positivement la proposition du Pakistan. La Maison Blanche a déclaré que M. Trumpétait au courant de la proposition du Pakistan et qu'une réponseserait apportée. Après une séance agitée pour le pétrole, qui a été assailli par des inquiétudes sur l'offre, les contrats à terme sur le brut américain se sont établis en légère hausse près de 113 dollars le baril, tandis que le Brent a terminé en légère baisse.

VERS LA LIGNE DE TOUCHE

Les investisseurs se sont concentrés sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à sa sixième semaine, alors que la volatilité des prix du pétrole augmentait les inquiétudes concernant l'inflation et un éventuelralentissement économique mondial. Les indices de Wall Street ont légèrement baissé mardi, n'ayant guère progressé ces derniers jours, les espoirs d'une résolution rapide de la guerre ayant été remplacés par une incertitude nerveuse à l'approche de la date butoir fixéepar M. Trump. "La plupart des investisseurs ont décidé de rester sur la touche, car pourquoi vendre tout ce qu'il y a à vendre si l'on s'achemine vers une résolution et pourquoi acheter quelque chose si l'on risque d'assister à une baisse très importante dans quelques jours", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

M. Meckler a déclaré que si M. Trump mettait sa menace à exécution, cela ouvrirait une période très baissière pour les marchés.

"Il n'y a pas de jeu clair ici, à moins qu'en tant qu'investisseur, vous ayez décidé que vous êtes relativement certain de la direction que prend la situation", a-t-il ajouté.

A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 85,42 points, soit 0,18%, à 46 584,46, tandis que le S&P 500 .SPX a progressé de 5,02 points, soit 0,08%, à 6 616,85 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 21,51 points, soit 0,10%, à 22 017,85. Au cours de la journée, l'indice de référence S&P 500 a perdu plus de 1%.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,43 point, soit 0,04%, à 998,09.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 1,01%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 24,68 points, soit 1,04%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , parfois considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, a clôturé en hausse de 1,6 point à 25,78, limitant les gains antérieurs par rapport à un sommet de 28 en séance. Depuis le début de la guerre, le 28 février, l'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement mondial par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz.Téhéran s'est opposé aux pressions américaines en faveur de la réouverture du détroit, affirmant qu'il souhaitait une fin durable de la guerre plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire.

L' Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré mardi que les prix des carburants pourraient continuer à augmenter pendant des mois, même après la réouverture du détroit, ce qui contraste avec les assurances de M. Trump selon lesquelles les consommateurs bénéficieront d'un soulagement immédiat à la fin de la guerre.

Les prix du pétrole ont été mitigés, le brut américain CLc1 s'établissant en hausse de 0,48%, soit 54 cents, à 112,95 dollars le baril après avoir touché précédemment 117,73 dollars. Le Brent LCOc1 s'est établi à 109,27 dollars le baril, en baisse de 0,46%, ou 50 cents, sur la journée.

LE CONFLIT DÉCLENCHE DES CRAINTES ÉCONOMIQUES

Les inquiétudes concernant l'inflation ont bouleversé les perspectives des taux mondiaux, les traders ne prévoyant plus de réductions de taux de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago , a déclaré qu'il craignait que la guerre n'entraîne une hausse de l'inflation alors même qu'elle ralentit l'économie américaine, plaçant la Fed dans une position inconfortable où il n'y a pas de "livre de recettes" évident sur ce qu'il convient de faire.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu varié, les investisseurs hésitant à faire de gros paris. "Je ne pense pas que quiconque veuille vraiment acheter des bons du Trésor en pensant que le pétrole pourrait atteindre 150 $ (le baril), et c'est ce qui est le plus effrayant dans tout cela. Ils devraient acheter des bons du Trésor en tant que valeur refuge, mais pour la plupart, il est très difficile de le faire avec la possibilité que le pétrole accélère", a déclaré Tom di Galoma, directeur général des transactions sur les taux mondiaux chez Mischler Financial Group.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3 points de base à 4,305%, contre 4,335% lundi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,6 point de base à 4,8836%.

Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 4,8 points de base pour s'établir à 3,802%. En ce qui concerne les devises , le dollar américain a perdu du terrain après s'être négocié près de ses niveaux les plus élevés en près de 11 mois pendant la majeure partie de la journée.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, était en baisse de 0,35% à 99,65.

L'euro EUR= était en hausse de 0,49% à 1,1598 dollar, tandis que face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,05% à 159,6.

Du côté des métaux précieux, l'or au comptant XAU= a augmenté de 1,43% à 4 713,86 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,34% à 73,04 dollars l'once.