Les actions sont en hausse grâce à la baisse du pétrole et à l'optimisme en matière d'IA, la Fed étant sous les feux de la rampe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le Brent baissent de 0,3 %, à 103,13 dollars le baril

* Le STOXX 600 augmente de 0,6%, les contrats à terme américains sont en légère hausse

* Le "dot plot" de la Fed pourrait indiquer si une réduction des taux cette année reste possible

* Calendrier chargé pour les banques centrales

(Mise à jour avec les échanges européens, ajout de citations de gestionnaires de portefeuille, mise à jour de tous les prix, ajout de détails sur les commentaires du directeur général de Nvidia) par Stella Qiu et Lucy Raitano

Les actions européennes ont augmenté pour la troisième fois mercredi, la baisse des prix du pétrole offrant un soulagement avant une réunion de la Réserve fédérale américaine qui pourrait donner aux investisseurs des indices sur la façon dont les décideurs politiques évaluent les risques de croissance et d'inflation dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.

Un regain d'optimisme à l'égard des actions du secteur de l'intelligence artificielle a également stimulé le sentiment.

L'attention est restée focalisée sur le conflit au Moyen-Orient, Israël ayant intensifié son offensive en tuant le chef de la sécurité iranienne et l'Iran ayant frappé les installations pétrolières dans les Émirats arabes unis. Un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau chef suprême avait rejeté les offres de désescalade, ce qui laisse présager qu'il n'y aura pas de fin rapide à la guerre qui a provoqué un choc pétrolier mondial.

Les prix du pétrole ont baissé après que l'Irak et les autorités kurdes ont accepté de reprendre les exportations via le port turc de Ceyhan, bien que le détroit d'Ormuz soit resté largement fermé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,2 % à 102,93 dollars le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate

CLc1 a baissé de 1,7 % à 94,5 dollars.

Le recul a soutenu les actions. L'indice européen STOXX 600

.STOXX a gagné 0,6%, tandis que l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,8% plus tôt.

"Il y a un regain d'optimisme quant à la possibilité pour certaines marchandises de traverser le détroit d'Ormuz, ainsi que le thème de l'intelligence artificielle qui sous-tend un regain d'appétit pour le risque", a déclaré Rebekah McMillan, gestionnaire de portefeuille associée, multi-actifs, chez Neuberger.

Natasha Kaneva, responsable de la recherche mondiale sur les matières premières chez JPMorgan, a déclaré que la stabilité apparente du Brent et du WTI reflétait un tampon temporaire créé par la surabondance des stocks régionaux, la composition de l'indice de référence et l'intervention politique.

"Si le détroit n'est pas rouvert ... , le Brent et le WTI finiront par remonter les prix à mesure que les stocks du bassin atlantique se résorberont et que le marché mondial sera contraint de s'accommoder d'un niveau d'offre sensiblement plus bas", a-t-elle déclaré.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,5 % et ceux du Nasdaq NQc1 ont gagné 0,7 %, soutenus par les attentes de bénéfices importants du fabricant de puces Micron Technology MU.O prévus plus tard dans la journée de mercredi, les investisseurs attendant des commentaires sur les pénuries de puces et la fixation des prix.

Le sentiment a également été stimulé par des rapports selon lesquels Nvidia NVDA.O a obtenu l'approbation de la Chine pour vendre ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes. En début de semaine, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle pourrait atteindre au moins 1 000 milliards de dollars jusqu'en 2027.

L'ATTENTION SE PORTE SUR LA FED ET POWELL

Les investisseurs se préparent à une série de décisions des banques centrales, la Fed, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse se réunissant toutes dans les 48 heures.

Tous les regards sont tournés vers la décision de la Fed plus tard dans la journée de mercredi, avec une attention particulière pour les prévisions économiques mises à jour - en particulier le "dot plot" des projections de taux des décideurs politiques - où le risque est qu'ils ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année.

La Fed devrait maintenir sa politique, mais le débat se concentre désormais sur pour savoir si le conflit iranien menace une croissance plus lente, une inflation plus persistante ou une combinaison des deux.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse, les marchés étant également à l'affût de tout signal indiquant s'il prévoit de rester au conseil d'administration lorsque son mandat de président prendra fin en mai.

"Le consensus pointe toujours vers le dot plot médian montrant une réduction de 25 points de base pour 2026, s'alignant sur les prix actuels du marché", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Cela dit, il y a une bonne chance que les points deviennent plus hawkish, peut-être même jusqu'à des réductions nulles, si le comité considère que le choc pétrolier conduit à une inflation plus rigide."

La Banque du Canada se réunit également mercredi, les marchés estimant qu'il n'y aura pas de changement de politique et que la prochaine mesure sera une augmentation d'ici la fin de l'année.

La BCE se réunit jeudi, la dépendance énergétique de l'Europe rendant le dernier choc plus important que pour les États-Unis.

"Nous ne pensons pas que la BCE fera allusion à des hausses", a déclaré Mme McMillan de Neuberger.

"Le marché s'est maintenant orienté vers la fixation d'une hausse cette année... nous ne pensons pas qu'elle s'engagera dans cette voie pour l'instant, mais ce qu'il faut voir, c'est la durée et la mesure dans laquelle les prix du pétrole et du gaz restent élevés, et comment cela se répercute sur les perspectives d'inflation pour l'Europe", a-t-elle ajouté.

Sur les marchés des devises, l'euro EUR=EBS s'est maintenu à 1,153 $ après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la nuit. Le dollar américain est resté stable à 158,9 yens JPY=EBS .

Les bons du Trésor américain ont augmenté leurs gains après une solide vente aux enchères d'obligations à 20 ans. Les rendements des obligations à 10 ans US10YT=RR ont baissé de 2 points de base à 4,1790%, leur troisième baisse consécutive, en retrait d'un récent pic de 4,29%. Les rendements de référence de la zone euro ont également baissé de 2 points de base à 2,88%.

DE10YT=RR