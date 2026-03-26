Les actions sont à la peine alors que les pourparlers sur le cessez-le-feu au Moyen-Orient occupent le devant de la scène

Les actions asiatiques se sont efforcées de s'orienter tandis que le dollar s'est maintenu jeudi, les investisseurs restant prudents face aux développements vertigineux au Moyen-Orient, où l'Iran a déclaré qu'il examinerait une proposition américaine visant à mettre fin au conflit dans le Golfe . L'aggravation de la guerre a secoué les marchés mondiaux, faisant monter en flèche les prix du pétrole, ravivant les craintes d'inflation et brouillant les attentes en matière de taux d'intérêt. En Asie, le tableau était mitigé dans les premiers échanges, le Nikkei japonais .N225 étant en hausse de 0,6%, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 étaient en baisse de 1,2%. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement baissé de 0,23%, en voie de connaître une baisse de 8,7% pour le mois, sa plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2022. Le dollar s'est maintenu près de ses récents sommets et était en voie de réaliser un gain mensuel de 2 %, consolidant son statut de valeur refuge préférée des marchés. Les derniers commentaires de l'Iran ont suggéré une certaine volonté de Téhéran de négocier la fin de la guerre si ses demandes étaient satisfaites. Les États-Unis ont envoyé à l'Iran une proposition de cessez-le-feu en 15 points qui a été initialement rejetée par les responsables iraniens. "Alors que le flux des gros titres indique un ton plus constructif, les marchés ne savent toujours pas à quels signaux se fier et sur lesquels agir", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "L'action des prix suggère que les participants s'attendent à de nouveaux rebondissements, même si la probabilité d'une issue négociée est de plus en plus élevée." La guerre qui dure depuis près d'un mois, déclenchée par les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran à la fin du mois de février, a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Cette interruption a fait grimper les prix au-dessus de 100 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 s'établissaient à 103,35 dollars le baril, soit une hausse de 1 % sur la journée, et en voie de connaître un bond de 42 % sur le mois. "Si l'on considère ce que les États-Unis veulent obtenir, ce qu'Israël veut obtenir et ce que Téhéran veut obtenir, il sera très difficile de concilier tous ces points", a déclaré Matthias Scheiber, gestionnaire de portefeuille senior et responsable de l'équipe Multi Asset chez Allspring Global Investments. "Nous pensons toujours qu'il y a des arguments en faveur d'une hausse structurelle des prix de l'énergie pour le moment." Les craintes d'un contrecoup inflationniste de la flambée des prix de l'énergie ont poussé les opérateurs à écarter toute possibilité de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, ce qui a eu pour effet de faire grimper le dollar. Les paris sur une hausse des taux américains ont brièvement gagné du terrain, mais ont depuis été réduits. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a ouvert la porte mercredi à un relèvement des taux d'intérêt dans la zone euro si la guerre au Moyen-Orient entraîne une hausse de l'inflation dans la région pendant un certain temps. "Si le choc donne lieu à un dépassement important mais pas trop persistant de notre objectif, un ajustement mesuré de la politique pourrait être justifié", a déclaré Mme Lagarde à Francfort. L'euro EUR= a peu changé à 1,1562 $, tandis que la livre sterling GBP= a acheté 1,3358 $. Le yen JPY= s'est maintenu à 159,43 pour un dollar, s'accrochant au niveau très surveillé de 160 que les traders considèrent comme un déclencheur potentiel d'intervention. Dans les matières premières, l'or XAU= était en hausse de 0,66% à 4 537 dollars l'once, mais il a fortement reculé ce mois-ci et est en passe de chuter de 14% au cours du mois, sa chute la plus importante depuis octobre 2008.