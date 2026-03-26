 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions sont à la peine alors que les pourparlers sur le cessez-le-feu au Moyen-Orient occupent le devant de la scène
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 03:11

Les actions asiatiques se sont
efforcées de s'orienter tandis que le dollar s'est maintenu
jeudi, les investisseurs restant prudents face aux
développements vertigineux au Moyen-Orient, où l'Iran a déclaré
qu'il examinerait une proposition américaine visant à mettre fin
au conflit dans le Golfe .
    L'aggravation de la guerre a secoué les marchés mondiaux,
faisant monter en flèche les prix du pétrole, ravivant les
craintes d'inflation et brouillant les attentes en matière de
taux d'intérêt.
    En Asie, le tableau était mitigé dans les premiers échanges,
le Nikkei japonais  .N225  étant en hausse de 0,6%, tandis que
les actions sud-coréennes  .KS11  étaient en baisse de 1,2%.
L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a légèrement baissé de 0,23%, en voie de
connaître une baisse de 8,7% pour le mois, sa plus forte baisse
mensuelle depuis octobre 2022. 
    Le dollar s'est maintenu près de ses récents sommets et
était en voie de réaliser un gain mensuel de 2 %, consolidant
son statut de valeur refuge préférée des marchés.
    Les derniers commentaires de l'Iran ont suggéré  une
certaine volonté de Téhéran de négocier la fin de la guerre si
ses demandes étaient satisfaites. Les États-Unis ont envoyé à
l'Iran une proposition de cessez-le-feu en 15 points qui a été
initialement rejetée par les responsables iraniens.
    "Alors que le flux des gros titres indique un ton plus
constructif, les marchés ne savent toujours pas à quels signaux
se fier et sur lesquels agir", a déclaré Chris Weston,
responsable de la recherche chez Pepperstone. 
    "L'action des prix suggère que les participants s'attendent
à de nouveaux rebondissements, même si la probabilité d'une
issue négociée est de plus en plus élevée."
    La guerre qui dure depuis près d'un mois, déclenchée par les
frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran à la
fin du mois de février, a effectivement fermé le détroit
d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux mondiaux de
pétrole et de gaz naturel liquéfié.
    Cette interruption a fait grimper les prix au-dessus de 100
dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole Brent
 LCOc1  s'établissaient à 103,35 dollars le baril, soit une
hausse de 1 % sur la journée, et en voie de connaître un bond de
42 % sur le mois. 
    "Si l'on considère ce que les États-Unis veulent obtenir, ce
qu'Israël veut obtenir et ce que Téhéran veut obtenir, il sera
très difficile de concilier tous ces points", a déclaré Matthias
Scheiber, gestionnaire de portefeuille senior et responsable de
l'équipe Multi Asset chez Allspring Global Investments.
    "Nous pensons toujours qu'il y a des arguments en faveur
d'une hausse structurelle des prix de l'énergie pour le moment."
    Les craintes d'un contrecoup inflationniste de la flambée
des prix de l'énergie ont poussé les opérateurs à écarter toute
possibilité de réduction des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale cette année, ce qui a eu pour effet de faire grimper le
dollar. Les paris sur une hausse des taux américains ont
brièvement gagné du terrain, mais ont depuis été réduits.
    La présidente de la Banque centrale européenne, Christine
Lagarde, a ouvert la porte mercredi à un relèvement des taux
d'intérêt dans la zone euro si la guerre au Moyen-Orient
entraîne une hausse de l'inflation dans la région pendant un
certain temps.
    "Si le choc donne lieu à un dépassement important mais pas
trop persistant de notre objectif, un ajustement mesuré de la
politique pourrait être justifié", a déclaré Mme Lagarde à
Francfort.
    L'euro  EUR=  a peu changé à 1,1562 $, tandis que la livre
sterling  GBP=  a acheté 1,3358 $. Le yen  JPY=  s'est maintenu
à 159,43 pour un dollar, s'accrochant au niveau très surveillé
de 160 que les traders considèrent comme un déclencheur
potentiel d'intervention.
    Dans les matières premières, l'or  XAU=  était en hausse de
0,66% à 4 537 dollars l'once, mais il a fortement reculé ce
mois-ci et est en passe de chuter de 14% au cours du mois, sa
chute la plus importante depuis octobre 2008.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1563 USD Six - Forex 1 +0,02%
GBP/USD SPOT
1,3360 Six - Forex 1 -0,02%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 023,06 Pts Six - Forex 1 +0,51%
Or
4 529,02 USD Six - Forex 1 +0,15%
Pétrole Brent
103,12 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
91,13 USD Ice Europ -0,03%
USD/JPY SPOT
159,4410 Six - Forex 1 +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank