Reflection AI, soutenue par Nvidia, vise une valorisation de 25 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Reflection AI, soutenue par Nvidia ( NVDA.O ), est en pourparlers pour lever 2,5 milliards de dollars à une valorisation de 25 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Voici quelques détails:

* JPMorgan Chase envisage de participer au cycle de financement par le biais de son initiative de sécurité et de résilience, selon le rapport.

* L'évaluation proposée de 25 milliards de dollars pour Reflection correspond à son évaluation avant l'investissement de 2,5 milliards de dollars, selon le WSJ.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

* Reflection n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

* L'évaluation proposée pour Reflection représente une augmentation par rapport au niveau de plus de 20 milliards de dollars que l'entreprise aurait visé, selon un rapport du Financial Times publié au début du mois.