 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 066,50
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions se replient après leur récent rebond ; le dollar gagne du terrain
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:20

    Les principaux indices boursiers ont reculé mardi, les
valeurs des semi-conducteurs étant en baisse alors que les
directeurs généraux de Goldman Sachs  GS.N  et Morgan Stanley
 MS.N  ont averti que les actions pourraient se diriger vers un
repli, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau
depuis quatre mois face à l'euro.
  
    Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé en
raison d'un sentiment d'aversion au risque, ce qui a également
contribué à soutenir le dollar. 
  
     Lors d'un sommet sur l'investissement organisé à Hong Kong,
    les directeurs généraux des banques  ont mis en garde 
 contre la perspective d'une correction boursière de plus de 10
% au cours des deux prochaines années.
    Les actions de Nvidia  NVDA.O  étaient en baisse de plus de
2% au début de la séance, tandis qu'un indice de
semi-conducteurs  .SOX  était également en baisse d'environ 2%.
  
    Les actions de Palantir Technologies  PLTR.O  étaient en
baisse de plus de 7 % malgré les bons résultats trimestriels de
la société. La société, dont la valeur a plus que doublé cette
année, a prévu des résultats pour le quatrième trimestre  
supérieurs aux attentes du marché, grâce à l'adoption rapide de
l'IA qui a stimulé la demande pour ses services d'analyse de
données.
    "L'investisseur Michael Burry, connu pour ses paris réussis
contre le marché immobilier américain en 2008, a maintenant
placé des paris baissiers sur Nvidia et Palantir, selon un dépôt
réglementaire lundi.
  
    Le Nasdaq a perdu plus de 1 %, menant les trois principaux
indices boursiers américains à la baisse. Le Nasdaq est toujours
en hausse de près de 22 % depuis le début de l'année.
  
    "Le marché a progressé en fonction des bénéfices, mais à un
moment donné, il a semblé qu'il se positionnait pour un repli dû
à l'aversion au risque, même en cas de déception minime", a
déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille principal
chez Globalt Investments.
  
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 190,95
points, soit 0,40%, à 47 147,49, le S&P 500  .SPX  a perdu 54,48
points, soit 0,80%, à 6 797,49 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 316,86 points, soit 1,33%, à 23 517,86.
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 8,53
points, soit 0,84%, à 999,38.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,42%.
     Plus tôt, les actions asiatiques ont chuté après avoir
atteint des sommets historiques.
Les actions ont progressé lundi suite à l'accord de 38 milliards
de dollars conclu par Amazon  AMZN.O  avec OpenAI, le créateur
de ChatGPT, pour la fourniture de services en nuage .
    Le dollar américain a été soutenu en partie par la réduction
des paris sur l'assouplissement à court terme de la Réserve
fédérale, les divisions au sein de la Fed soulevant des doutes
sur la perspective d'une autre réduction des taux cette année. 
La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président
Jerome Powell a déclaré qu'une réduction des taux en décembre
n'était pas acquise. Les traders évaluent désormais à 65% la
probabilité d'une baisse des taux en décembre, contre 94% une
semaine plus tôt, a montré CME FedWatch.
L'euro  EUR=  a chuté pour la  cinquième session consécutive
 et était en baisse de 0,3 % à 1,148 $, son niveau le plus
faible depuis le 1er août. Contre le yen, le dollar était en
baisse de 0,5 %, bien que la monnaie japonaise soit restée
proche de son récent niveau le plus bas depuis 8 mois et demi.
    La livre sterling a chuté après que la ministre britannique
des finances ait fait état de "choix difficiles" dans son
prochain budget. La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de
0,72 % à 1,3044 $.
La crypto-monnaie bitcoin < BTC=  > a baissé de 2 % à 107
486 $, son niveau le plus bas depuis juin.
Les rendements du Trésor américain  ont baissé dans un
contexte de sentiment d'aversion au risque sur les marchés
financiers.
En raison de la fermeture du gouvernement, le rapport mensuel
sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics ne sera pas
disponible vendredi, comme prévu.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 2,6 points de base à 4,081%, contre
4,107% lundi en fin de journée.
    Le brut américain  CLc1  a baissé de 0,64% à 60,66 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  est tombé à 64,50 dollars le baril,
en baisse de 0,6% sur la journée. L'or au comptant  XAU=  a
baissé de 0,67% à 3 975,00 dollars l'once.

Valeurs associées

AMAZON.COM
251,2250 USD NASDAQ -1,09%
BTC/USD
101 309,8904 USD CryptoCompare -4,73%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 147,70 Pts Index Ex -0,40%
EUR/USD SPOT
1,1485 USD Six - Forex 1 -0,45%
GBP/USD SPOT
1,3029 Six - Forex 1 -2,72%
GOLDMAN SACHS GR
793,355 USD NYSE +0,98%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MORGAN STANLEY
164,865 USD NYSE +0,72%
NASDAQ Composite
23 494,53 Pts Index Ex -1,43%
NVIDIA
200,9100 USD NASDAQ -2,89%
Nikkei 225
51 497,20 Pts Six - Forex 1 -1,74%
Or
3 961,19 USD Six - Forex 1 -1,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES
192,9106 USD NASDAQ -3,77%
Pétrole Brent
64,51 USD Ice Europ -0,51%
Pétrole WTI
60,69 USD Ice Europ -0,57%
S&P 500 INDEX
6 794,67 Pts CBOE -0,84%
STOXX Europe 600
570,58 Pts DJ STOXX -0,30%
TAIEX
28 116,56 Pts Six - Forex 1 -0,77%
USA BENCHMARK 10A
4,121 Rates +0,08%
USD/JPY SPOT
153,5530 Six - Forex 1 +3,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank