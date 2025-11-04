Les actions se replient après leur récent rebond ; le dollar gagne du terrain

Les principaux indices boursiers ont reculé mardi, les valeurs des semi-conducteurs étant en baisse alors que les directeurs généraux de Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont averti que les actions pourraient se diriger vers un repli, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois face à l'euro. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé en raison d'un sentiment d'aversion au risque, ce qui a également contribué à soutenir le dollar. Lors d'un sommet sur l'investissement organisé à Hong Kong, les directeurs généraux des banques ont mis en garde contre la perspective d'une correction boursière de plus de 10 % au cours des deux prochaines années. Les actions de Nvidia NVDA.O étaient en baisse de plus de 2% au début de la séance, tandis qu'un indice de semi-conducteurs .SOX était également en baisse d'environ 2%. Les actions de Palantir Technologies PLTR.O étaient en baisse de plus de 7 % malgré les bons résultats trimestriels de la société. La société, dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché, grâce à l'adoption rapide de l'IA qui a stimulé la demande pour ses services d'analyse de données. "L'investisseur Michael Burry, connu pour ses paris réussis contre le marché immobilier américain en 2008, a maintenant placé des paris baissiers sur Nvidia et Palantir, selon un dépôt réglementaire lundi. Le Nasdaq a perdu plus de 1 %, menant les trois principaux indices boursiers américains à la baisse. Le Nasdaq est toujours en hausse de près de 22 % depuis le début de l'année. "Le marché a progressé en fonction des bénéfices, mais à un moment donné, il a semblé qu'il se positionnait pour un repli dû à l'aversion au risque, même en cas de déception minime", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 190,95 points, soit 0,40%, à 47 147,49, le S&P 500 .SPX a perdu 54,48 points, soit 0,80%, à 6 797,49 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 316,86 points, soit 1,33%, à 23 517,86. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 8,53 points, soit 0,84%, à 999,38. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,42%. Plus tôt, les actions asiatiques ont chuté après avoir atteint des sommets historiques. Les actions ont progressé lundi suite à l'accord de 38 milliards de dollars conclu par Amazon AMZN.O avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour la fourniture de services en nuage . Le dollar américain a été soutenu en partie par la réduction des paris sur l'assouplissement à court terme de la Réserve fédérale, les divisions au sein de la Fed soulevant des doutes sur la perspective d'une autre réduction des taux cette année. La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président Jerome Powell a déclaré qu'une réduction des taux en décembre n'était pas acquise. Les traders évaluent désormais à 65% la probabilité d'une baisse des taux en décembre, contre 94% une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch. L'euro EUR= a chuté pour la cinquième session consécutive et était en baisse de 0,3 % à 1,148 $, son niveau le plus faible depuis le 1er août. Contre le yen, le dollar était en baisse de 0,5 %, bien que la monnaie japonaise soit restée proche de son récent niveau le plus bas depuis 8 mois et demi. La livre sterling a chuté après que la ministre britannique des finances ait fait état de "choix difficiles" dans son prochain budget. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,72 % à 1,3044 $. La crypto-monnaie bitcoin < BTC= > a baissé de 2 % à 107 486 $, son niveau le plus bas depuis juin. Les rendements du Trésor américain ont baissé dans un contexte de sentiment d'aversion au risque sur les marchés financiers. En raison de la fermeture du gouvernement, le rapport mensuel sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics ne sera pas disponible vendredi, comme prévu. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,6 points de base à 4,081%, contre 4,107% lundi en fin de journée. Le brut américain CLc1 a baissé de 0,64% à 60,66 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 64,50 dollars le baril, en baisse de 0,6% sur la journée. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,67% à 3 975,00 dollars l'once.