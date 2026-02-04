Les actions se redressent après le revers causé par Anthropic aux investisseurs en logiciels ; l'or brille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions mondiales se redressent, les valeurs logicielles sont touchées par les perturbations liées à l'IA

*

Les métaux précieux rebondissent après la déroute

*

Le pétrole augmente, l'accent est mis sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran

(Mises à jour constantes) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont augmenté mercredi, se remettant de leurs plus bas niveaux précédents, alors que la chute des actions du secteur des logiciels a perdu de son intensité, tandis que l'or s'est dirigé vers son plus grand gain en deux jours depuis plus de 17 ans.

Les prix du pétrole ont grimpé après que les États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans une voie navigable importante.

L'action du marché a été dominée en début de séance par une chute des fournisseurs mondiaux d'analyses de données, de services professionnels et de logiciels, après que le lancement par Anthropic de plug-ins pour son agent Claude Cowork, vendredi, a suscité des inquiétudes quant à une perturbation de ces secteurs alimentée par l'intelligence artificielle. Les actions des sociétés britanniques LSEG LSEG.L et RELX REL.L et de la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS ont chuté pour la deuxième journée, après avoir enregistré des baisses de pourcentage à deux chiffres mardi.

"Anthropic est en train de garer ses chars d'assaut sur leur pelouse", a déclaré Chris Beauchamp, stratégiste en chef des marchés chez IG, à propos des sociétés de logiciels.

"Le marché leur dit clairement: écoutez, vos modèles d'entreprise sont sérieusement menacés, même s'ils ne sont pas condamnés, ce n'est pas l'apocalypse. C'est certainement un défi majeur pour vous de trouver des solutions qui impliquent des partenariats avec OpenAI ou Anthropic ou quoi que ce soit d'autre", a-t-il déclaré. Au-delà du secteur technologique, les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté de près de 20 % après que le fabricant des médicaments à succès pour la perte de poids Wegovy et Ozempic a averti que des pressions sur les prix "sans précédent" frapperaient durement les ventes et les bénéfices cette année. L'indice STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,6%, juste en dessous de ses records, tandis que le FTSE 100 .FTSE , qui comprend LSEG et RELX, était en hausse de 1,3%, stimulé par la hausse des valeurs pétrolières et des valeurs de santé. Les contrats à terme américains NQc1 ESc1 sont restés stables, après que les indices de référence aient chuté de 1 % la veille, entraînés par des baisses marquées des valeurs logicielles telles que Salesforce < CRM.O >, Datadog < DDOG.O > et Adobe < ADBE.O >. Sur le marché préliminaire de mercredi, les actions des sociétés américaines de logiciels et de services <.SPLRCIS > étaient mitigées après une baisse de près de 13 % sur cinq séances consécutives. Thomson Reuters < TRI.O >, société mère de Reuters News, cotée au Nasdaq, est restée stable dans un faible volume après la chute record de 16 % enregistrée mardi en raison des craintes que l'IA puisse menacer sa principale division juridique.

DES TEMPS VOLATILS

Les métaux précieux, quant à eux, ont poursuivi leur redressement après une chute brutale de deux jours qui a fait chuter l'argent de 30 % en une journée. L'or au comptant XAU= a reconquis le niveau de 5 000 dollars et a augmenté de 2 % à 5 047 dollars l'once, portant les gains des deux derniers jours à près de 9 %, soit le gain le plus important depuis la fin 2008. L'argent XAG= a augmenté de près de 6 % pour atteindre 90 dollars l'once. L'effondrement a été déclenché par l'annonce par le président américain Donald Trump de son choix de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale, tandis qu'une hausse des marges de la CME CME.O a exacerbé les ventes. Warsh devrait réduire le bilan de la Fed, ce qui nuit généralement aux métaux précieux à faible rendement.

"Nous nous attendons à ce que la volatilité élevée se poursuive à court terme, mais la stabilisation devrait revenir une fois que le marché aura trouvé ses marques", a déclaré Joshua Chim, directeur général du courtier en ligne FSMone.

Il a ajouté que les investisseurs particuliers sur la plateforme avaient "acheté la baisse via des fonds communs de placement ou des ETF" à la suite de la "correction significative" des prix de l'or et de l'argent. Sur le marché du pétrole, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,2 % à 67,48 dollars le baril, non loin des plus hauts de six mois, les investisseurs surveillant de près les pourparlers visant à désamorcer les récentes tensions entre les États-Unis et l'Iran .

IMPLICATIONS POUR LA FED

Sur les marchés des devises, la volatilité a été plus contenue.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre se réunissent toutes deux jeudi, mais aucune ne devrait modifier ses taux d'intérêt respectifs. L'euro EUR= s'est maintenu à 1,18257 $, inchangé sur la journée, tandis que la livre sterling

GBP= a légèrement augmenté de 0,2 % à 1,3724 $. Le yen JPY= a chuté au-delà du côté le plus faible de 156 pour un dollar, qui a augmenté de 0,6%, avant les élections de la chambre basse du week-end au Japon qui pourraient voir la Première ministre Sanae Takaichi gagner un mandat plus fort pour poursuivre les réductions d'impôts et l'expansion de la relance.