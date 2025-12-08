Les actions se maintiennent alors que les marchés anticipent la baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions mondiales restent stables, les contrats à terme de Wall Street se raffermissent légèrement

*

Les actions chinoises progressent, les exportations de novembre dépassant les prévisions

*

La Fed devrait procéder à une réduction de ses taux d'intérêt mercredi, avec une orientation restrictive.

*

Les taux d'intérêt devraient rester inchangés au Canada, en Suisse et en Australie

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Iain Withers et Wayne Cole

Les actions se sont maintenues lundi, les marchés ayant parié que la Réserve fédérale annoncerait une baisse des taux cette semaine, bien que les investisseurs aient spéculé sur le fait que la réunion pourrait être l'une des plus houleuses de mémoire récente.

Les contrats à terme impliquent environ 86% de chances d'une réduction d'un quart de point du taux des fonds, actuellement de 3,75% à 4,0%, de sorte qu'une décision stable serait un choc sismique. Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 108 analystes, seuls 19 d'entre eux ne prévoient aucun changement, les autres s'attendant à une baisse.

"Tout le monde s'attend à ce que la Fed réduise son taux d'intérêt, mais le plus important sera le nombre de dissidents", a déclaré Nabil Milali, gestionnaire de portefeuille chez Edmond de Rothschild Asset Management.

"Il pourrait s'agir de l'une des premières réunions de l'histoire où la décision pourrait être partagée entre sept membres en faveur d'une réduction et cinq membres contre, ce qui constituerait un signal important pour les prévisions de réduction des taux l'année prochaine

Le Comité fédéral de l'open market n'a pas connu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

Le responsable de l'économie américaine de JPMorgan, Michael Feroli, a écrit dans une note qu'il s'attendait à au moins deux dissidents en faveur de l'absence d'action. M. Feroli pense également que la Fed réduira ses taux en janvier afin de se prémunir contre un affaiblissement durable du marché du travail, avant de marquer une longue pause dans sa politique.

Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes sont prêtes à rester stables. La Banque nationale suisse pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir négative.

Une série de données économiques positives a conduit les marchés à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Reserve Bank of Australia et même à tabler sur une hausse des taux pour la fin de l'année 2026.

L'espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Fed a contribué à soutenir les actions ces dernières semaines, et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 étaient tous deux en hausse de 0,1 à 0,2 %.

Cette semaine, les bénéfices d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.OQ mettront à l'épreuve l'appétit pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, tandis que Costco

COST.OQ donnera des indications sur la demande des consommateurs.

LES OBLIGATIONS DÉPENDENT BEAUCOUP DES ORIENTATIONS DE LA FED

Les actions mondiales sont restées globalement stables sur la journée .MIWD00000PUS , les actions européennes faisant de même. .STOXX

Les valeurs sûres chinoises .CSI300 ont gagné près de 1%, les données montrant que les exportations du pays ont dépassé les prévisions en novembre et sont restées résistantes face aux droits de douane américains .

Le conflit diplomatique entre Pékin et Tokyo s'est aggravé lorsqu'un groupe d'attaque de porte-avions chinois a lancé d'intenses opérations aériennes près du Japon au cours du week-end. Ailleurs dans la région, la Thaïlande a lancé des frappes aériennes le long de sa frontière contestée avec le Cambodge.

Les rendements des obligations d'État dans le monde entier ont continué à augmenter, les rendements des obligations d'État japonaises atteignant de nouveaux sommets pluriannuels, alors que la Banque du Japon semble de plus en plus susceptible d'augmenter ses taux la semaine prochaine. JP/

Le rendement des obligations d'État allemandes à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011 lundi, en partie sous la pression de l'influente responsable de la fixation des taux, Isabel Schnabel, qui a déclaré que la prochaine décision de la Banque centrale européenne pourrait être une hausse des taux d'intérêt , bien qu'elle ne s'attende pas à ce que cela se produise prochainement.

Les bons du Trésor à plus long terme ont été sous pression en raison du risque d'orientation hawkish de la Fed, alors que l'on craint également que les attaques du président Donald Trump contre l'indépendance de la Fed ne conduisent à des taux trop bas et n'attisent l'inflation sur le long terme.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de près de 2 points de base à 4,15 %, son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, mais a été contenu par les attentes de la Réserve fédérale qui réduira ses taux cette semaine. US/

Le dollar a gagné 0,1% sur le yen à 155,53 JPY=EBS , les marchés étant de plus en plus convaincus que la Banque du Japon relèvera ses taux lors d'une réunion de politique générale la semaine prochaine.

L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1651 EUR=EBS , juste à côté de son récent plus haut de sept semaines de 1,1682 $.

L'or s'est maintenu à 4 213 dollars l'once XAU= , après avoir atteint 4 259 dollars vendredi, tandis que l'argent XAG= s'est rapproché d'un pic historique. GOL/

Les prix du pétrole ont baissé lundi, les investisseurs surveillant les négociations en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix. O/R

Le Brent LCOc1 a baissé de 1% à 63,09 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a également baissé de 1,1% à 59,43 dollars le baril. O/R