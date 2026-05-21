Les actions s'envolent grâce aux résultats de Nvidia et à la suspension de la grève chez Samsung

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Nvidia dépassent les attentes et stimulent les fournisseurs asiatiques

* Des pétroliers transportant 6 millions de barils de brut traversent le détroit d'Ormuz

* Le titre Samsung s'envole alors que le syndicat suspend sa menace de grève à la dernière minute

* Le dollar australien s'effondre après une baisse inattendue de l'emploi

(Ajout des données sur l'emploi en Australie, de l'ouverture des marchés à Taïwan et en Chine au paragraphe 2; détails sur le marché pétrolier au paragraphe 3, la grève chez Samsung au paragraphe 11, l'avis d'un analyste au paragraphe 13 et l'Australie au paragraphe 17) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont bondi jeudi alors que certains navires ont repris leur passage dans le détroit d'Ormuz, tandis que les résultats supérieurs aux prévisions de Nvidia et la suspension de la grève des employés de Samsung Electronics ont fait grimper les actions des fabricants de puces.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a grimpé de 2,6 %, mettant fin à une série de quatre jours de pertes. Le KOSPI coréen .KS11 a bondi de plus de 7 %, les actions taïwanaises

.TWII ont progressé de 3,5 % et les valeurs vedettes chinoises

.CSI300 ont gagné 1,1 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé de 0,6 % à 105,68 dollars le baril sur les marchés asiatiques, effaçant leurs pertes après le passage de trois superpétroliers dans le détroit mercredi et la consolidation par l'Iran de son contrôle sur cette voie navigable. Les inquiétudes concernant l'approvisionnement persistent toutefois suite à une baisse des stocks américains.

À Wall Street mercredi, le S&P 500 .SPX a progressé de 1,1 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a rebondi de 1,5 % après trois jours de baisse, le président Donald Trump ayant déclaré que les États-Unis étaient prêts à lancer de nouvelles attaques contre l'Iran si Téhéran n'acceptait pas un accord de paix, tout en laissant entendre que Washington pourrait attendre quelques jours pour « obtenir les bonnes réponses ».

"Les cours du pétrole ont baissé et les autres grands marchés ont rebondi, les investisseurs ayant été rassurés par les titres citant Trump affirmant que les États-Unis en étaient aux 'dernières étapes' avec l’Iran," ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche.

Les actions des fabricants de puces asiatiques ont progressé après les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes publiées mercredi par Nvidia NVDA.O , le directeur général Jensen Huang cherchant à rassurer les investisseurs sur la capacité de la société la plus valorisée au monde à soutenir une croissance spectaculaire de la demande pour ses puces d’IA phares.

"Le paysage des puces reste le domaine de Nvidia, tous les autres acteurs ne faisant que payer leur loyer, alors que de plus en plus d’États et d’entreprises font la queue pour obtenir les puces de Nvidia," a déclaré Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique chez Wedbush Securities à New York.

Cependant, l'action Nvidia a reculé de 1,3 % en séance prolongée, tandis que les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500 EScv1 ont glissé de 0,2 %.

"La réaction du marché a été relativement modérée au regard de ses propres standards élevés," a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney. "L'absence de ventes en Chine dans les perspectives et des prévisions qui n'ont que modestement dépassé les attentes ont laissé certains investisseurs sur leur faim."

À Séoul, l'action Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 6 % après que le syndicat du géant de l'électronique a annoncé qu'il suspendrait son action collective après avoir conclu un accord salarial provisoire avec l'entreprise, évitant ainsi une grève de près de 48 000 travailleurs qui menaçait l'économie sud-coréenne et l'approvisionnement mondial en puces électroniques.

Toutefois, la reprise a été freinée après qu’un groupe d’actionnaires a déclaré que l’accord salarial provisoire conclu par la direction avec son syndicat était illégal, ajoutant qu’il demanderait une injonction s’il était approuvé par les membres du syndicat, a rapporté jeudi l’agence de presse Yonhap.

L'indice boursier japonais Nikkei 225 .N225 a bondi de 3,6 % après que l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global a montré une expansion en mai , bien qu'à un rythme plus lent qu'un mois plus tôt, reculant à 54,5 contre 55,1 en avril, mais restant nettement au-dessus du seuil séparant la croissance de la contraction.

"Dans l'ensemble, la demande extérieure s'est avérée exceptionnellement forte malgré le conflit entre les États-Unis et l'Iran," ont écrit les analystes de DBS dans un rapport de recherche. "Cela pourrait donner à la Banque du Japon la confiance nécessaire pour relever ses taux en juin, ce qui devrait faire remonter le yen s'il n'y a pas de contretemps budgétaires."

Par ailleurs, les exportations japonaises ont augmenté de 14,8 % en glissement annuel en avril, selon les données du ministère des Finances, enregistrant une hausse pour le huitième mois consécutif et déjouant les craintes de stagflation dans l'économie mondiale. Face au yen JPY= , le dollar est resté stable à 158,84 yens.

Les actions australiennes .AXJO ont progressé de 1,6 %, restant à la traîne de la reprise régionale après la publication d'indicateurs économiques mitigés.

Le dollar australien AUD= a chuté de 0,7 % à 0,7105 $ après que l'emploi en Australie a baissé de manière inattendue en avril, tandis que le taux de chômage a bondi à son plus haut niveau depuis fin 2021, un signe possible que le marché du travail pourrait se détendre suffisamment pour éviter une hausse des taux à court terme.

"La forte hausse du taux de chômage en Australie en avril rend pratiquement certaine la décision de la Banque de maintenir ses taux inchangés à 4,35 % lors de sa réunion de juin," ont écrit les analystes de Capital Economics dans un rapport de recherche. "Cependant, l'inflation sous-jacente devant s'accélérer davantage, nous ne sommes pas convaincus que la Banque mettra fin à son cycle de resserrement."

Les données préliminaires de l'indice PMI ont montré que l'activité dans le secteur des services du pays a ralenti à 47,7 en mai, contre 50,7 le mois précédent, bien que l'indice correspondant pour le secteur manufacturier se soit maintenu à 50,2, juste au-dessus du seuil séparant l'expansion de la contraction.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 1 point de base à 4,578 %, reprenant sa hausse après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de baisse. Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 28 et 29 avril a montré que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l'inflation s'étaient intensifiées le mois dernier, un nombre croissant d'entre eux étant ouverts à la possibilité qu'ils puissent devoir relever les taux d'intérêt.

L'or XAU= a progressé de 0,4 % à 4 561,95 dollars alors que les craintes d' inflation s'intensifiaient, tandis que le bitcoin BTC= a gagné 0,2 % à 77 832,41 dollars et l'ether ETH= a légèrement progressé de 0,3 % à 2 141,15 dollars.