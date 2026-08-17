Les actions restent stables, le dollar recule alors que les marchés réévaluent les risques liés aux taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à 10 h 00 GMT)

* Les probabilités d'une hausse des taux par la Fed en septembre tombent à 30 %, contre environ 50 % la semaine précédente

* L'euro atteint son plus haut niveau depuis deux mois, les données américaines décevantes pesant sur le dollar

* Le STOXX 600 reste stable; les contrats à terme sur le Nasdaq progressent de 0,5 %

par Lawrence White

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé et le dollar a chuté lundi à son plus bas niveau depuis juin, après une série de données économiques américaines décevantes, notamment une baisse inattendue des ventes au détail, qui a conduit les marchés à réduire leurs anticipations d’une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse le mois prochain est désormais estimée à 30 %, en forte baisse par rapport aux quelque 50 % enregistrés une semaine plus tôt. L'indice de référence STOXX, qui regroupe 600 grandes entreprises européennes, a légèrement progressé de 0,04 %, tiré par les valeurs des ressources naturelles dans le sillage de la hausse des cours de l'or, tandis qu'aux États-Unis, les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont gagné 0,5 % et ceux sur le S&P 0,2 % EScv1 .

La réaction du won coréen a été modérée KRW= après que le président américain Donald Trump a ordonné au Pentagone de réduire considérablement les exercices militaires conjoints avec ce pays, alors que les marchés sud-coréens étaient fermés pour cause de jour férié.

Les cours du pétrole ont affiché une évolution mitigée après les hausses de la semaine dernière. Samedi, l’Iran a appelé les États-Unis à accepter la défaite , tandis que Donald Trump a exhorté les Américains à accepter la hausse des prix de l’essence tant que le conflit se poursuit. Au moins 11 personnes ont été tuées samedi lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé . Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières depuis que le pays a accepté, il y a quelques semaines, un accord-cadre de paix négocié par les États-Unis avec son voisin israélien. Le Brent LCOc1 affichait en dernier lieu une hausse de 1 % à 89,42 dollars le baril après avoir progressé de 6 % la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 a effacé ses pertes antérieures pour afficher une hausse de 0,55 %, après avoir gagné 5,4 % la semaine dernière. O/R

« Bien que l’impasse entre l’Iran et le détroit d’Ormuz ne soit toujours pas résolue, notre scénario de base reste que les cours du pétrole se maintiendront dans une fourchette de 70 à 100 dollars, l’Iran empêchant toute baisse et les États-Unis intervenant pour tenter de calmer le jeu dès que les cours dépassent les 100 dollars », a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, dans une note.

« Le risque demeure qu’aucun accord de paix durable ne soit conclu, que les exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient restent inférieures de 10 % à 15 % aux niveaux habituels et que nous devions faire face à une hausse des prix du pétrole à mesure que les réserves s’épuisent. »

LE RISQUE D’UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED S’ESTOMPE La tendance haussière des actions a été alimentée par la diminution du risque que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt le mois prochain. Les ventes au détail américaines ont enregistré en juillet leur première baisse en neuf mois et la confiance des consommateurs s’est détériorée plus que prévu, venant s’ajouter à des chiffres d’inflation modérés.

Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais comprennent notamment celles de Home Depot, Target et Walmart, alors que les investisseurs scrutent la vigueur de la consommation aux États-Unis. Le principal indicateur de cette semaine est la publication des indices des directeurs d’achat S&P (PMI) (du mois d’août), qui permettront d’évaluer si l’accélération de l’activité économique américaine observée en milieu d’année peut se maintenir.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain ont reculé après avoir affiché des résultats mitigés la semaine dernière. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR a reculé de 2 points de base à 4,154 %, après avoir baissé de 3 points de base la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en sept semaines, à 4,0977 %. Le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR a reculé à 4,688 %, après avoir progressé de 4 points de base la semaine dernière. La faiblesse des données a pesé sur le dollar, l’euro EUR=EBS atteignant son plus haut niveau depuis deux mois à 1,1595$. Les dollars australien et néo-zélandais ont également atteint leurs plus hauts niveaux depuis dix semaines, à respectivement 0,7105 $ et 0,5910 $ AUD= NZD= . Sur les marchés des matières premières, l'or a rebondide 0,43 % à 4394 dollars l'once XAU= , après avoir progressé de 0,8 % la semaine dernière. GOL/