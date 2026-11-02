Les actions restent stables à l'approche de la publication des résultats d'Apple, le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei reste en berne, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq rebondissent après un mois d'octobre difficile

* Les investisseurs espèrent que les résultats d'Apple contribueront à atténuer les inquiétudes liées aux dépenses d'investissement dans l'IA

* Le pétrole recule après avoir atteint des sommets, l'or remonte après avoir touché son plus bas niveau depuis un an

(Les résultats attendus d’Apple font la une)

par Wayne Cole

Les marchés boursiers se sont stabilisés en Asie lundi, les investisseurs espérant que les résultats d’Apple, attendus plus tard dans la journée, apaiseraient quelque peu les inquiétudes liées à la consommation de trésorerie dans le secteur de l’IA, tandis que les cours du pétrole ont reculé après la poursuite des discussions entre les médiateurs de l’ , l’Iran et le Qatar.

AAPL.O , filiale d’Apple, a constitué une oasis de calme relatif, dans la mesure où elle ne dépense pas des milliards dans des centres de données, et son action a grimpé pendant quatre mois d’affilée, ce qui lui a permis de détrôner Nvidia NVDA.O en tant que société cotée la plus valorisée au monde.

Les analystes tablent sur un bénéfice par action trimestriel (EPS) de 2 dollars pour un chiffre d’affaires de 113 milliards de dollars, contre 1,85 dollar à la même période l’année dernière. La société pourrait également donner quelques indications sur les performances des premières ventes de l’iPhone 18, dont les précommandes ont débuté mi-octobre.

Cet optimisme a permis aux contrats à terme sur l’indice S&P 500 ESc1 de progresser de 0,4 %, tandis que ceux sur le Nasdaq

NQc1 ont rebondi de 0,8 %. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu près de 7 % en octobre, enregistrant ainsi son pire mois depuis la chute des cours provoquée par les droits de douane du « Jour de la Libération » en avril 2025.

Des nouvelles encourageantes sont plus que bienvenues après que les inquiétudes concernant les flux de trésorerie négatifs et l’ampleur des dépenses d’investissement dans l’IA ont fait exploser, la semaine dernière, le coût de l’assurance contre les défaillances d’entreprises.

La chute de près de 29 % enregistrée vendredi par Intel

INTC.O a également accru la pression sur d’autres groupes du secteur des semi-conducteurs, notamment AMD AMD.O .

Les élections de mi-mandat aux États-Unis constituent un facteur supplémentaire de complexité: une victoire des démocrates à l’une ou aux deux chambres pourrait entraîner davantage d’obstacles politiques pour les centres de données.

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers doublent presque pour atteindre 800 milliards de dollars cette année, puis grimpent encore à 1 200 milliards de dollars en 2027. Dans le même temps, ils prévoient que la croissance du bénéfice par action (BPA) du S&P 500, qui devrait atteindre près de 30 % en 2026, ralentira pour s’établir à 18 % l’année prochaine.

« Les résultats financiers ont mis en évidence le défi fondamental auquel sont confrontés les investisseurs en actions: la croissance des bénéfices est solide, mais elle ne s’accélère plus », a écrit Ben Snider, stratège en chef pour les actions américaines chez Goldman, dans une note.

« De même, les résultats du troisième trimestre confirment notre opinion selon laquelle les dépenses d’investissement dans l’IA continueront de croître, mais que le taux de croissance des dépenses d’investissement dans ce domaine atteint son pic. »

Les retraits effectués sur Binance ont ajouté à ce climat d’inquiétude, alors que la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde a repris ses activités dimanche après que des pirates informatiques ont dérobé des milliards sur la plateforme la semaine dernière.

L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,1 %, mais s'est éloigné de ses plus bas niveaux en début de séance, tandis que l'indice sud-coréen .KS11 a progressé de 0,8 %, après avoir perdu 16 % le mois dernier. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a légèrement reculé de 0,2 %.

En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX FDXc1 ont tous deux progressé de 0,1 %, tandis que ceux sur le FTSE sont restés stables.

D'AUTRES HAUSSES DES TAUX À VENIR

Le recul des actions le mois dernier a offert un répit aux obligations considérées comme des valeurs refuges, les investisseurs se demandant si une vague de ventes soutenue sur les marchés boursiers pourrait dissuader la Réserve fédérale de relever ses taux d’intérêt en décembre. 0#USDIRPR

Les contrats à terme laissent toujours entrevoir une probabilité de 72 % d’une hausse des taux d’un quart de point, mais n’intègrent désormais plus qu’un resserrement total de 55 points de base, contre plus de 70 points de base il y a un mois.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont légèrement progressé à 4,941 %, mais sont restés bien en deçà de leur pic d’octobre à 5,3645 %, tandis que les rendements à 2 ans

US2YT=RR s’établissaient à 4,612 %.

Parmi les banques centrales qui se réunissent cette semaine, les marchés parient sur des hausses de taux de la part de la Banque de réserve d’Australie , de la Banque d’Angleterre et de la Riksbank, tandis que la Norges Bank devrait maintenir ses taux inchangés.

Parmi les données économiques attendues cette semaine figurent l'influente enquête ISM américaine sur le secteur manufacturier pour le mois d'octobre, publiée plus tard dans la journée de lundi, tandis que le très attendu rapport sur l'emploi sera publié vendredi.

Les prévisions médianes tablent sur une hausse de 65 000 emplois, après une progression décevante de 29 000 en septembre, le taux de chômage devant se maintenir à 4,2 %.

Sur les marchés des changes, les principales devises sont restées relativement en retrait, l’activité se concentrant essentiellement sur les marchés boursiers. L’euro s’est légèrement raffermi à 1,1169 dollar EUR=EBS , tandis que le dollar est resté pratiquement inchangé à 157,75 yens JPY=EBS .

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont reculé alors que se poursuivaient les négociations visant à conclure un accord pour mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, même si des pétroliers continuaient d’être attaqués dans le Golfe.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 2,0 % à 111,15 dollars le baril, après avoir bondi de 13,6 % en octobre, tandis que les contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ont fléchi de 2,3 % à 101,73 dollars le baril. O/R

L'or, qui ne rapporte pas d'intérêts, a rebondi de 0,9 % à 3 911 dollars l'once XAU= , après avoir chuté de 6,8 % le mois dernier sur fond de rumeurs selon lesquelles certains investisseurs auraient dû vendre pour couvrir des appels de marge sur des actions. GOL/