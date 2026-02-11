 Aller au contenu principal
Les actions reprennent leur souffle alors que les inquiétudes liées à l'IA persistent ; le yen grimpe en flèche
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 10:31

Les actions
européennes ont reculé mercredi, les craintes concernant les
perturbations liées à l'intelligence artificielle persistant,
tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement
augmenté, les investisseurs attendant les données sur l'emploi
américain plus tard dans la journée.
    Dans le même temps, dans un changement potentiel de la
pensée des investisseurs depuis la victoire électorale écrasante
de dimanche pour la Première ministre japonaise Sanae Takaichi,
le yen a prolongé son rallye, et le dollar a glissé pour une
quatrième session consécutive.
    L'indice de référence européen STOXX 600  .STOXX  était en
baisse de 0,28%, plombé  par la chute du fabricant
français de logiciels Dassault Systemes  DAST.PA , sur fond de
craintes persistantes de perturbations liées à l'intelligence
artificielle pour des entreprises allant des assureurs aux
fabricants de logiciels, en passant par les gestionnaires de
patrimoine.
    Le DAX allemand M.GDAXI> a chuté de 0,43%, tandis que le
FTSE 100 britannique  .FTSE  a grimpé de 0,2%.
    Les contrats à terme sur le S&P 500 américain  .ESc1  ont
augmenté de 0,17%, tandis que ceux du Nasdaq  NQcv1 , à
dominante technologique, ont progressé de 0,14%.
    
    LES INVESTISSEURS ÉVALUENT L'IMPACT DE L'AI
    Les indices boursiers de référence ont continué à s'échanger
près de leurs plus hauts niveaux historiques malgré les
inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle
sur certains secteurs, les investisseurs s'étant tournés vers
des entreprises qu'ils considèrent comme moins susceptibles
d'être affectées négativement.
    Le S&P  .SPX  a terminé à moins de 1 % de son record
historique de janvier mardi, en reculant de 0,3 %, alors même
que les sociétés de gestion de patrimoine ont subi un repli
 en raison des craintes renouvelées que de nouveaux
modèles d'intelligence artificielle puissent ébranler le
secteur.
    Le STOXX 600 européen et le FTSE 100 britannique ont tous
deux atteint des records au début du mois.
    "Le risque de contagion aux indices britanniques et
européens plus larges semble limité en raison de la pondération
relativement faible de la technologie de ce côté-ci de
l'Atlantique", a déclaré Derren Nathan, responsable de la
recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown.
    "Les grands modèles de langage ne peuvent pas simplement
créer des remplacements pour les médicaments et les matières
premières", a-t-il ajouté. "L'augmentation de la demande en
énergie et en terres rares peut être considérée comme un élément
positif pour certaines industries clés"
    
    DONNÉES CLÉS SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS
    Les données attendues à 8h30 ET (1330 GMT) devraient montrer
que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 70 000
le mois dernier après avoir augmenté de 50 000 en décembre. Le
rapport devait initialement être publié vendredi dernier, mais a
été retardé par la fermeture du gouvernement. 
    Les économistes s'attendent à ce que le taux de chômage
reste stable à 4,4 %. Toutefois, la révision annuelle de la
masse salariale pourrait réduire la croissance de l'emploi au
cours de l'année écoulée de 750 000 à 900 000 postes, selon les
analystes.
    Les données de mardi ont montré que les ventes au détail
américaines  ont stagné de manière inattendue en décembre,
ce qui a incité les traders à augmenter les paris sur les
réductions de taux de la Réserve fédérale cette année.
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR  sont
restés stables à environ 4,14%, un plus bas d'un mois, après
avoir baissé de 5 points de base mardi.
    
    LE DOLLAR FLÉCHIT, LE YEN BRILLE
    L'affaiblissement potentiel des perspectives économiques et
la résurgence du yen ont pesé sur le dollar américain mercredi,
l'indice clé qui suit la devise  =USD  étant en baisse de 0,4% à
96,49, son plus bas niveau depuis près de deux semaines.
    Le commerce en Asie a été allégé par un jour férié au Japon,
mais une troisième session consécutive de gains pour le yen
 JPY=  l'a amené à 153,13 pour un dollar et a amené les traders
à se demander s'il recevait un coup de pouce de Tokyo ou s'il
profitait de l'affaiblissement du dollar.
    Le yen est en hausse de 2,5% par rapport au dollar depuis
que Takaichi a remporté une large victoire dimanche,
contredisant certaines attentes  qui pensaient que les
inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la
pression sur la monnaie et les obligations.
    Les contrats à terme du Nikkei  JNMcm1  ont augmenté
mercredi avec la hausse des actions asiatiques, bien que le
marché au comptant ait été fermé pour cause de vacances.
    L'or  XAU=  est repassé au-dessus des 5 000 dollars l'once,
tandis que le bitcoin  BTC=  a glissé de 2 % à environ 67 000
dollars.

Valeurs associées

CSL
97,740 EUR Tradegate -1,27%
DASSAULT SYSTEMES
18,1650 EUR Euronext Paris -19,05%
DAX
24 881,14 Pts XETRA -0,43%
EUR/USD SPOT
1,1923 USD Six - Forex 1 +0,25%
FTSE 100
10 398,51 Pts FTSE Indices +0,43%
HONG KONG HANG SENG INDIC
27 266,38 Pts Six - Forex 1 +0,31%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
57 650,54 Pts Six - Forex 1 +2,28%
Or
5 097,99 USD Six - Forex 1 +1,45%
Pétrole Brent
69,73 USD Ice Europ +0,94%
Pétrole WTI
64,86 USD Ice Europ +0,95%
S&P 500 INDEX
6 941,81 Pts CBOE -0,33%
STOXX Europe 600
619,34 Pts DJ STOXX -0,26%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates -1,08%
USD/JPY SPOT
153,2570 Six - Forex 1 -0,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
