Les actions reprennent leur souffle alors que les inquiétudes liées à l'IA persistent ; le yen grimpe en flèche

Les actions européennes ont reculé mercredi, les craintes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle persistant, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté, les investisseurs attendant les données sur l'emploi américain plus tard dans la journée. Dans le même temps, dans un changement potentiel de la pensée des investisseurs depuis la victoire électorale écrasante de dimanche pour la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, le yen a prolongé son rallye, et le dollar a glissé pour une quatrième session consécutive. L'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX était en baisse de 0,28%, plombé par la chute du fabricant français de logiciels Dassault Systemes DAST.PA , sur fond de craintes persistantes de perturbations liées à l'intelligence artificielle pour des entreprises allant des assureurs aux fabricants de logiciels, en passant par les gestionnaires de patrimoine. Le DAX allemand M.GDAXI> a chuté de 0,43%, tandis que le FTSE 100 britannique .FTSE a grimpé de 0,2%. Les contrats à terme sur le S&P 500 américain .ESc1 ont augmenté de 0,17%, tandis que ceux du Nasdaq NQcv1 , à dominante technologique, ont progressé de 0,14%. LES INVESTISSEURS ÉVALUENT L'IMPACT DE L'AI Les indices boursiers de référence ont continué à s'échanger près de leurs plus hauts niveaux historiques malgré les inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur certains secteurs, les investisseurs s'étant tournés vers des entreprises qu'ils considèrent comme moins susceptibles d'être affectées négativement. Le S&P .SPX a terminé à moins de 1 % de son record historique de janvier mardi, en reculant de 0,3 %, alors même que les sociétés de gestion de patrimoine ont subi un repli en raison des craintes renouvelées que de nouveaux modèles d'intelligence artificielle puissent ébranler le secteur. Le STOXX 600 européen et le FTSE 100 britannique ont tous deux atteint des records au début du mois. "Le risque de contagion aux indices britanniques et européens plus larges semble limité en raison de la pondération relativement faible de la technologie de ce côté-ci de l'Atlantique", a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown. "Les grands modèles de langage ne peuvent pas simplement créer des remplacements pour les médicaments et les matières premières", a-t-il ajouté. "L'augmentation de la demande en énergie et en terres rares peut être considérée comme un élément positif pour certaines industries clés" DONNÉES CLÉS SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS Les données attendues à 8h30 ET (1330 GMT) devraient montrer que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 70 000 le mois dernier après avoir augmenté de 50 000 en décembre. Le rapport devait initialement être publié vendredi dernier, mais a été retardé par la fermeture du gouvernement. Les économistes s'attendent à ce que le taux de chômage reste stable à 4,4 %. Toutefois, la révision annuelle de la masse salariale pourrait réduire la croissance de l'emploi au cours de l'année écoulée de 750 000 à 900 000 postes, selon les analystes. Les données de mardi ont montré que les ventes au détail américaines ont stagné de manière inattendue en décembre, ce qui a incité les traders à augmenter les paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale cette année. Les rendements du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR sont restés stables à environ 4,14%, un plus bas d'un mois, après avoir baissé de 5 points de base mardi. LE DOLLAR FLÉCHIT, LE YEN BRILLE L'affaiblissement potentiel des perspectives économiques et la résurgence du yen ont pesé sur le dollar américain mercredi, l'indice clé qui suit la devise =USD étant en baisse de 0,4% à 96,49, son plus bas niveau depuis près de deux semaines. Le commerce en Asie a été allégé par un jour férié au Japon, mais une troisième session consécutive de gains pour le yen JPY= l'a amené à 153,13 pour un dollar et a amené les traders à se demander s'il recevait un coup de pouce de Tokyo ou s'il profitait de l'affaiblissement du dollar. Le yen est en hausse de 2,5% par rapport au dollar depuis que Takaichi a remporté une large victoire dimanche, contredisant certaines attentes qui pensaient que les inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la pression sur la monnaie et les obligations. Les contrats à terme du Nikkei JNMcm1 ont augmenté mercredi avec la hausse des actions asiatiques, bien que le marché au comptant ait été fermé pour cause de vacances. L'or XAU= est repassé au-dessus des 5 000 dollars l'once, tandis que le bitcoin BTC= a glissé de 2 % à environ 67 000 dollars.