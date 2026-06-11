Les actions remontent, le dollar et le pétrole reculent après l'annulation par Trump des frappes contre l'Iran

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* Les indices de Wall Street rebondissent après l'annonce par Trump d'un accord au Moyen-Orient

* Le pétrole, le dollar américain et les rendements des bons du Trésor américain reculent

* L'or rebondit après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus de six mois

(Mise à jour des cours en fin d'après-midi aux États-Unis) par Sinéad Carew et Marc Jones

L'indice mondial des actions MSCI a bondi jeudi tandis que le dollar et les contrats à terme sur le pétrole ont reculé, portés par un regain d'espoir de paix au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran et que les États-Unis, l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient étaient parvenus à un accord. Quelques heures après avoir menacé de nouveaux bombardements et exprimé son intention de « s'emparer » de l'île de Kharg, plaque tournante de l'exportation de pétrole, Trump a annoncé que les pourparlers « avaient été portés au plus haut niveau de la direction iranienne et approuvés ». Il a également écrit que les « discussions et les points finaux » avaient été approuvés par les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Égypte et d'autres pays dans un message publié sur Truth Social. Sur les marchés de l'énergie , les cours du pétrole ont rapidement baissé après cette annonce. Le brut américain CLc1 a chuté de 3 % à 87,33 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 90,13 dollars le baril, en baisse de 3,19 % sur la journée. À Wall Street , les actions ont poursuivi leur progression. À 13 h 59 (heure de l'Est) (17 h 59 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 803,60 points, soit 1,61 %, pour atteindre 50 722,98 points, le S&P 500 .SPX a gagné 93,44 points, soit 1,27 %, à 7 360,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 423,00 points, soit 1,66 %, à 25 592,50. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 10,26 points, soit 0,94 %, pour atteindre 1 097,24. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,54 % après que la Banque centrale européenne a procédé, comme prévu, à sa première hausse des taux d'intérêt en près de trois ans.

Sur les marchés des changes , le dollar, valeur refuge, a perdu du terrain sur fond d'espoirs de paix au Moyen-Orient. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro,

a reculé de 0,14 % à 99,91, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,14 % à 1,1551 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,25 % à 160,11. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 2,80 % à 63 480,09 $. Sur les marchés obligataires , le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 6,3 points de base à 4,477 %, contre 4,54 % mercredi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 6 points de base à 4,9655 %, contre 5,025 % mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en phase avec les anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 5 points de base à 4,077 %, contre 4,127 % mercredi en fin de séance. Dans la rubrique « méta- s sur les sde métaux précieux » , le cours au comptant de l'or XAU= a augmenté de 1,97 % pour atteindre 4 153,54 dollars l'once et celui de l'argent XAG= a progressé de 3,47 % pour s'établir à 65,90 dollars l'once. Plus tôt, les prixà la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, enregistrant leur plus forte hausse annuelle en trois ans et demi, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le coût des produits énergétiques. Du côté du marché du travail, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience persistante du marché du travail début juin.