Les actions remontent après leurs récentes baisses ; le yen s'apprécie face au dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le conflit iranien, qui ne cesse de s'intensifier, au centre de l'attention

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule

* Les actions de Wall Street se redressent

(Le point sur les marchés américains à la mi-journée)

par Caroline Valetkevitch

Un indice boursier mondial a progressé mercredi après les récentes baisses, tandis que les investisseurs suivaient de près les nouveaux développements du conflit entre les États-Unis et l'Iran . Parallèlement, le yen japonais s'est fortement apprécié face au dollar américain.

Les raisons de ce mouvement du yen n'étaient pas immédiatement claires. Au cours du mois dernier, la devise avait perdu environ la moitié des gains enregistrés après une intervention conjointe exceptionnelle des États-Unis et du Japon fin juillet. Mercredi, le yen JPY= affichait une hausse de 0,92 % à 158,72 pour un dollar.

Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. La hausse des coûts d'emprunt dans les principales économies avait renforcé les craintes concernant un resserrement de la politique monétaire et une détérioration des conditions budgétaires.

Les investisseurs sont restés focalisés sur l'Iran, au lendemain du lancement par les États-Unis d'une série de frappes aériennes contre l'Iran, qui a provoqué des attaques iraniennes contre des cibles américaines dans la région, marquant ainsi la plus grave escalade du conflit depuis des semaines.

Les cours du pétrole ont légèrement progressé sur fond de craintes d'une nouvelle perturbation de l'approvisionnement énergétique. Le brut américain CLc1 a gagné 0,62 %, à 90,79 dollars le baril.

Les actions de Wall Street ont nettement progressé ce jour-là, après que l'escalade au Moyen-Orient et la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale avaient marqué un début de mois de septembre instable.

“Nous assistons à un léger rebond de soulagement sur les actions après la sous-performance observée précédemment”, dans un contexte de hausse des rendements, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

Les investisseurs pourraient être à la recherche de bonnes affaires après les récentes ventes, a-t-il ajouté. “L'économie américaine reste solide; l'une des difficultés liées à l'investissement en actions réside donc dans le fait qu'une économie forte entraîne souvent une hausse des taux, ce qui crée une tension entre les bons bénéfices et le potentiel de rendement que peuvent offrir les obligations.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 289,55 points, soit 0,55 %, pour atteindre 53.059,62, le S&P 500

.SPX a gagné 45,54 points, soit 0,60 %, à 7.677,30 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 130,03 points, soit 0,50 %, à 26.230,25.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 1,14 point, soit 0,10 %, à 1.143,91, après avoir clôturé en baisse lors des trois séances précédentes.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,21 %.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, a reculé de 0,2 point de base à 4,794 % et s'apprêtait à mettre fin à sa plus longue série de hausses quotidiennes depuis mars. Le rendement avait atteint plus tôt un pic à 4,818 %, son plus haut niveau depuis le 1er novembre 2023.

Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 10 ans

JB10YT=RR s'est maintenu au-dessus de 3 % pour la deuxième séance consécutive, après avoir atteint plus tôt cette semaine son plus haut niveau depuis trois décennies.

Les opérateurs ont récemment renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

À l'approche de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, les investisseurs se tournent vers les prochaines données économiques américaines pour déterminer si l'économie reste suffisamment solide pour justifier un resserrement de la politique monétaire. Le rapport mensuel clé sur l'emploi aux États-Unis sera publié vendredi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment désormais à environ deux tiers la probabilité que la Fed procède à une hausse des taux de 25 points de base ce mois-ci, contre 37 % il y a une semaine.

Les réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon seront également suivies de près, les marchés cherchant à évaluer dans quelle mesure les grandes banques centrales sont prêtes à resserrer leur politique monétaire face aux risques persistants d'inflation.

L'or au comptant a progressé de 0,9 % à 4.367,68 dollars l'once.